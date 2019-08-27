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 Політика України
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Все про:Китай (235) Данилюк Олександр (322) Болтон (56)

 Говорили про недобросовісну конкуренцію з боку Китаю, - посольство США про розмову Болтона і Данилюка

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон під час візиту до Києва провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олександром Данилюком, під час якої обговорювали захист промисловості від недобросовісної економічної поведінки Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"Посол Болтон обговорив теу, як Сполучені Штати можуть підтримувати зусилля України щодо тіснішої інтеграції в євроатлантичну спільноту і захист промисловості від ризиків недобросовісної економічної поведінки Китаю", - йдеться в повідомленні посольства.

Там також зазначають, що під час зустрічі Данилюк розповів Болтону про прогрес України у реформуванні сектора безпеки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144910
 
   
 Топ коментарі
 
Раніше китайці крали технології, тепер намагаються їх залучити співпрацею.

Освоять їх а потім кинуть Мотор-Січ.
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ничего не имея ввиду, просто история. когда в Иране началось строительство АЭС в Бушере 1995, по контракту рашка поставляла реактор и генератор, а турбину и вспомогательное оборудование украинские производители. сумма контракта 1,5 млрд$. США были против, и укатали куЧМО на раз-два. прилетела Мадлен, пообещали компенсацию. в итоге поставили просроченные медикаменты и продукты с военных складов в Азии на 13 млн. и весь контракт ушел соседям. для сравнения, через 1,5 года рашка наклонила Украину на пребывание ЧФ в Крыму на 20 лет, за газовый долг 2 млрд.
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Инфа у Вас не обычная, вообще-то китайцы собрали контрольный пакет акций этого завода, по частям выведенных в офшоры и теперь ни о каких инвестициях речь не идет. Речь идет о краже предприятия и продаже его китайцам. Но тут недобросовестная конкуренция и если мы союзники США, то обязаны принять меры по пресечению подобных нарушений. Из личного опыта знаю что китайцы очень хитрые, по любому будут искать лазейки, ну и родина коррупции Азия, так что нужно определяться чего хотим.
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Украина то тут каким боком??? Да уж...галантерейщик и Кардинал это сила...спасут мир.
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США хочуть щоб Україна відмовилась від китайських інвестицій в авіадвигунобудування! Самі США нам грошей не дають і китайські гроші забороняють брати! Мені здається що тут вимоги США мають лишитись без відповіді, бо нам потрібні гроші та нові розробки авіадвигунів, а КНР готова дати гроші і замовити нові розробки авіадвигунів! Що США пропонують натомість замість китайських грошей та замовлень? Нічого! Ну а раз нічого то і відповіді не буде, а буде продовження співпраці з китайцями! Завдяки китайському замовленню, Мотор-Січ має ******** авіаційний двигун, який можна модернізовувати і ставити на українські бойові літаки замість російських двигунів! А що США дали українській промисловості за 28 років - нуль замовлень! Тому і відповідь на американські пропозиції буде негативна!
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Диму Киселева "Испепелителя в пепел" насмотрелся? Ты лучше интересуйся, что у вас под Северодвинском случилось, а не о США думай. Говорили про недобросовісну конкуренцію з боку Китаю, - посольство США про розмову Болтона і Данилюка - Цензор.НЕТ 9166
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Раніше китайці крали технології, тепер намагаються їх залучити співпрацею.

Освоять їх а потім кинуть Мотор-Січ.
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Технології будівництва авіаційних двигунів не такі прості щоб їм можна було відтворити маючи технічну документацію! У росіян є технічна документація на двигуни до гелікоптерів Мі-8, але росіяни все одно не можуть виробляти якісні двигуни! Ті двигуни що роблять на Мотор-Січ все одно кращі! Тому простою технічною документацію в авіаційних двигунах справу не вирішиш! Тут потрібно напрацювати величезний досвід авіадвигунобудування, а поки його немає все буде виходити коряво, перші 60 років! Китай все може скопіювати, але не всі копії подібні до оригіналу! Мотор-Січ потрібна китайцям для розробки нових двигунів для військових літаків і нам потрібні китайські гроші та військові замовлення, бо нам теж потрібні військові авіаційні двигуни для власних військових літаків! Тут інтереси України та КНР тісно переплітаються! А думкою США можна знехтувати!
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Китайцы - филантропы? Не смешите мои седые помидоры!Они -прекрасные воры.Им нужны наши ноу -хау.,как и американские.Такая форма промшпионажа.Даже орда садит своих учёных за сотрудничество с китайцами.С ними сейчас даже дороги строить нельзя,нельзя продавать кукурузу и сою,чтобы не нарваться на гнев Дональда.Иначе нам это обойдётся дороже.Тот же Богуслаев не может вертолётного винта сделать. Или не хочет?
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Немає там ніяких ноу-хау, просто потрібно мати руки не з жопи коли збираєш авіаційні двигуни! Китайські селяни, які мають одні шкарпетки тільки на святкові дні, дійсно навчаться за 100 років проектувати і робити авіаційні двигуни, а поки потрібно когось наймати, бо КНР не володіє такими технологіями! Купити Мотор-Січ в Україні дешевеше ніж створювати в КНР аналогічне виробництво і крім Мотор-Січ ніхто китайцям не продасть свій завод!
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"Китайські селяни, які мають одні шкарпетки тільки на святкові дні, дійсно навчаться за 100 років проектувати і робити авіаційні двигуни"
Ты это вообще о чем, да в Китае уйма высокотехнологических компаний, которые были построены в том числе благодаря промышленному шпионажу. Какие "шкарпетки"?
Или у тебя данные о Китае на 1990 год?
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Високотехнологічні китайські компанії зайняті своїми високотехнологічними справами і там в них вистачає своїх проблем, а тут потрібно з нуля починати нову високотехнологічну галузь машинобудування! Китай вже думає над тим як оптимізувати витрати, бо на все грошей не вистачає! Тому Мотор-Січ купляють як компанію і будуть давати їй китайські оборонні замовлення!
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Китайцы собирают Айербасы,но крылья углепластиковые привозят самолётом из ЕС.Они давно ещё к началу 2000х обещали завалить Боингами своими весь мир .и где они?Тю-тю.Авианосцы времён второй мировой.Ну и тд.Оттуда начался стремительный бег капитала,даже частного китайского.Гонконг не хочет быть заложником хотелок ПиняИ не будет!!
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А потом будут красть нашу землю.В Харькове целый район китайский (((
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Не будь таким наивным. Какие инвестиции? Им нужна только документация, через годик другой в Китае будет работать заводик, который будет выпускать двигатели "Мотор Сич". Говорили о недобросовестной конкуренции со стороны Китая, - посольство США о беседе Болтона и Данилюка - Цензор.НЕТ 1213
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Через 60 років може і кинуть, як навчаться робити власні двигуни!
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т.е. продать китайцам "Мотор Січ" со всеми потрохами это теперь называется "китайські інвестиціі в авіадвигунобудування" ? лихо ...

по аналогии:
порезать нах все леса и вывезти в Европу - это будут европейские инвестиции деревообрабатывающую промышленность?
а продать всю землю сельхоз назначения - это инвестиции в аграрный сектор?
а принуждение к выезду на пмж украинцев - это инвестиции в будущее страны?

вроде Igor L был грамотный дядька, особенно в вопросах военной сферы ...,
отдал свой акк кому то на попользоваться?
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Китайці не ріжуть Мотор-Січ на металобрухт а вкладають гроші в розвиток підприємства, дають нові військові замовлення українському підприємству! Хто може дати більше ніж китайці? КНР планує розшируювати співпрацю з Мотор-Січ і давати нові і нові замовлення на розробку нових авіадвигунів! Хто за 5 років війни дав Мотор-Січ хоч одне військове замовлення на розробку нових військових авіадвигунів! А Мотор-Січ всі ці 5 років працювала і створила новий двигун і тепер цей двигун можна ставити на українські військові літаки! То хто зробив для України більше, ідіот-порошенко, який саботував роботу Мотор-Січ і не давав державних замовлень, чи менеджмент Мотор-Січ який знайшов за кордоном інвесторів розробки нового військового авіаційного двигуна, такого потрібно українським ЗСУ!?
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порошенко - идиот, тут нет темы к спору.
НО дважды или трижды будет идиот тот, кто решил с китайцами делать гешефт.
Одна надежда, что америкосы вправят мозги нашим комерсам.
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А чому не робити спільний бізнес з китайцями! Ми з китайцями природні союзники - нам з ними ділити і приборкувати дикунську територію росії після вбивства путіна, тому потрібно вже сьогодні вибудовувати з КНР повноцінні взаємовигідні відносини! США як союзник це добре, але США більше зацікавлені у продовженні війни росії проти України, ніж в реальній підтримці України в цій війні! США за 28 років зробило все щоб Україна була знищена, розвалилась, була економічно та військово слабкою та немічною! США не є повноцінним союзником для України і не готово повноцінно підтримувати Україну в війні з путіним! США є гарантом існування росії, бо США вигідна центральна влада в росії, яка контролює радянську військову спадщину! Інша справа Китай, для якого росія є бутербродом!
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пиндоси, вже в край охренели, мриют бути ЕДИНИМИ ГЕГЕМОНАМИ на ПЛАНЕТЕ, це даже видчювают европеици не купляючи у америкосов Ф35, а анансуючи свою разробку и намагаючись створювати свою европейску армию
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в гешефте с Китаем есть все, интерес Китая, интересы украинских комерсов, бабло, дешевая рабочая сила, ...
нет одного, НЕТ интереса Украины.
... ну если для вас это не аргумент и вы готовы и вас мало волнует узкоглазое и желтоликое население территории, когда то называвшейся Украина, то тогда да, будуйте.
только вот еще одно, попробуйте вспомнить хоть один успешно завершенный проект с китайцами в Украине, а их было и не один.
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Завдяки китайським грошам вкладеним в Мотор-Січ ми сьогодні можемо виробляти українські військові літаки з українськими двигунами! А що зробили США для посилення обороноздатності України? Примусили Україну віддати Чорноморський флот росії? Смішно! США послідовно з 1991 року робили все щоб Україна була нікчемною в військовому та економічному сенсі, а всі вдалі українські проекти з Індією, Іраном чи КНР зустрічають протидію в США, бо для США посилення військової потужності регіональних лідерів Азії, Африки чи Південної Америки це підрив потужності США в цих регіонах! Співпрацю з китайцями потрібно продовжувати і починати випуск китайського військового літака з українськими двигунами на авіаційних заводах в Україні!
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Украина сама робила все щоб була нікчемною, не надо с больной головы валить все на здоровую.
... и я совсем не фанат америкосов, особенно при этом "рыжем с бешеной белкой на голове",
но пока они наши ситуативные союзники.
Да ты не переживай так или иначе Игорь Валерьевич все порешает в свой карман, не все ж Ахметову жировать.
Всё будет Китай!
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особенно при том, что так получилось, что ******* олексеевич их кинул на 3,5мларда долларов кредита, который они нам дали в 2013г, но даже при всем том мы совместно могли бы очень плодотворно сотрудничать меняя старое совковое говно на современное совместное, но дядя сем против!
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Инфа у Вас не обычная, вообще-то китайцы собрали контрольный пакет акций этого завода, по частям выведенных в офшоры и теперь ни о каких инвестициях речь не идет. Речь идет о краже предприятия и продаже его китайцам. Но тут недобросовестная конкуренция и если мы союзники США, то обязаны принять меры по пресечению подобных нарушений. Из личного опыта знаю что китайцы очень хитрые, по любому будут искать лазейки, ну и родина коррупции Азия, так что нужно определяться чего хотим.
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Китайці профінансували створення нового авіадвигуна! А влада Україна дала нуль грошей за 5 років на нові військові розробки! Зараз є новий авіаційний двигун, основа військового літака і Україна на базі цього двигуна вже може виробляти нові військові літаки сьогодні, вже зараз! Може купляти китайські військові літаки з українським двигуном!!!!!! вже зараз!!!!! Сотнями, тисячами!!!! порошенко зробив хоч половину того що зробила Мотор-Січ для посилення обороноздатності України?????
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Так, це КБ "Івченко-Прогрес" створив для Як - 130 і L-15 - "МС" постачає ці двигуни Китаю і так, навіщо продавати "МС" ? Ліцензію на виробництво Л-15 вони, наче, не хочуть продавати і взагалі на китайцях де сядеш, там і злізеш..))
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А мы хотим, что бы Трамп не целовался в дёсна с пупкиным и не торговал Украиной, обсуждая с ним как бороться с Китаем. А потому нехай Болтон трошки подождёт. Пока Трамп не поговорит с Владимиром Александровичем. Был бы я президентом, то в первую очередь обсудил бы с рыжим чучелом две перспективы. Первая - наше возможное тесное сотрудничество с Китаем. Вторая - отмена нами безъядерного статуса в контексте Будапештского меморандума. А тада посмотрели бы что будет. Наглее надо быть в международной политике! И никому не верить!!! Нет у нас настоящих друзей, кроме Литвы и Канады. Впрочем, настоящих друзей нет ни у кого.
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Ядерний статус України не обговорюється, він просто має відновитись без будь яких переговорів! А думка інших держав нас не цікавить!
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Сша грошей не дають, бо не хочуть фінансувати оборонку путіна. Припиніть озброювати путіна, і тоді американці фінансуватимуть наш ВПК.
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Для Мотор-Січ потрібен ринок збуту авіадвигунів, для того щоб Мотор-Січ не приймала участь в спільних з росією проектах в КНР, Індії чи інших країнах потрібно дати Мотор-Січ державні замовлення на мільярди доларів по створенню українських військових авіадвигунів для Міг-29, Су-24, 25, 27 та інших літаків! А де взяти ці гроші? США не пропонувало дати пільгові кредити під ці цілі, а проти китайських інвестицій США протестують! Нічого, США перетопчеться якось, нам потрібні китайські гроші!
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США хотят, чтобы передовые наработки украинских ученых и инженеров не попали в Китай.
На этом вопросе Украина может выторговать у США большие преференции. Надо думать головой, а не кацапской задницей Igor или Вы "казачок" Богуслаева?!...
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За 5 років Ви від США хоч щось отримали? Нічого! Нуль! А за китайські гроші Мотор-Січ створила нові військові авіадвигуни для літаків та крилатих ракет!!!!!!!!!!!!!!!!
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Надо спасать "Мотор Сич"!!! Поддержите Петицию на веб-сайте Президента Украины!
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Хорошо шо у данилюков по политике росии претензий нет.
Остался только с Китаем порешать...
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комуняки настільки ненавидять бізнес, що займатися ним добропорядно - їм, як серпом по молоту
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Рємси Болтон-бастард..
Сноу-Джон. Модераторьі,внимательней. Данилюй-одичальій?
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"Там также отмечают, что во время встречи Данилюк рассказал Болтону о прогрессе Украины в реформировании сектора безопасности."
Какие такие успехи? Срочно Данилюка в отставку. Явно засланный казачок, возможно даже порохобот !!!
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Одни обтекаемые слова. Шо конкретно этот крысенышь хотел от Украины и шо взамен?
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ничего не имея ввиду, просто история. когда в Иране началось строительство АЭС в Бушере 1995, по контракту рашка поставляла реактор и генератор, а турбину и вспомогательное оборудование украинские производители. сумма контракта 1,5 млрд$. США были против, и укатали куЧМО на раз-два. прилетела Мадлен, пообещали компенсацию. в итоге поставили просроченные медикаменты и продукты с военных складов в Азии на 13 млн. и весь контракт ушел соседям. для сравнения, через 1,5 года рашка наклонила Украину на пребывание ЧФ в Крыму на 20 лет, за газовый долг 2 млрд.
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Кацап, как там Индия самолеты ваши еще покупает?
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Американцы препятствуют продаже Мотор Сичи китайцам. И правильно делают. Эти твари первым делом потребовали увольнения половины рабочих. Почему? Хотят заменить своими? Ничего Украине кроме кражи технологий эта продажа не даст. Но американцы должны позаботиться о заводе, который стоит, так как раньше работал на российскую авиапромышленность. Завод большой. В Чехии-Польше мест всем может не хватить. А вообще, печально, что кадры технические, мастера высокой квалификации никому не нужны. Хотя всю Украину в Галичину превратить... Говорили про недобросовісну конкуренцію з боку Китаю, - посольство США про розмову Болтона і Данилюка - Цензор.НЕТ 7706
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Говорил со мной, как с братом,
Про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам
В польский город Будапешт:

"Там у них уклад особый -
Нам так сразу не понять,
Ты уж их, браток, попробуй
Хоть немного уважать.
©

😁
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Продають путіну уран, титан, турбіни для винищувачів, та стратегічних бомбардувальників, комплектуючі для ракет. І вимагають від США захисту від путіна. Санкцій. Зброї. Шановні, американці не лохи. Зараз взялися підсилювати ще одного стратегічного противника США - китайців. Ви зповна розуму? Завтра американці пошлють, і будуть допомагати путіну. І правильно зроблять.
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пиндос небось еще запретил якшатся с Турцией по созданию Украйнско - Турецкого беспилотника и другим проектам, это как был вариант с китайцами по сотрудничеству на площадке Одессы обновления парка учебно-боевых самолетов с нашими двигателями и китайским планером с оснасткой.
Пока штаты будут вмешиватся в Украину у нас любое начинание по усилению и развитию будет нивелироваться со стороны произраильского госдепа, которые спят и видят, как в Украине возродится новый Иерусалим без Украинцев
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готов стать евреем, чтоб нае... россиян.
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это не долго, можеш посетить хасидов в Умани, примерить перспективу, они там очень любят местных
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А как **** кацапов, ведь в этом смысл моего еврейства?
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Надо спасать "Мотор Сич"!!! Поддержите Петицию на веб-сайте Президента Украины!
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"Посол Болтон обсудил том"

Черговий том обіцянок Україні? Говорили про недобросовісну конкуренцію з боку Китаю, - посольство США про розмову Болтона і Данилюка - Цензор.НЕТ 9940
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