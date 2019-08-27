 Говорили про недобросовісну конкуренцію з боку Китаю, - посольство США про розмову Болтона і Данилюка

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.
"Посол Болтон обговорив теу, як Сполучені Штати можуть підтримувати зусилля України щодо тіснішої інтеграції в євроатлантичну спільноту і захист промисловості від ризиків недобросовісної економічної поведінки Китаю", - йдеться в повідомленні посольства.
Там також зазначають, що під час зустрічі Данилюк розповів Болтону про прогрес України у реформуванні сектора безпеки.
Освоять їх а потім кинуть Мотор-Січ.
Ты это вообще о чем, да в Китае уйма высокотехнологических компаний, которые были построены в том числе благодаря промышленному шпионажу. Какие "шкарпетки"?
Или у тебя данные о Китае на 1990 год?
по аналогии:
порезать нах все леса и вывезти в Европу - это будут европейские инвестиции деревообрабатывающую промышленность?
а продать всю землю сельхоз назначения - это инвестиции в аграрный сектор?
а принуждение к выезду на пмж украинцев - это инвестиции в будущее страны?
вроде Igor L был грамотный дядька, особенно в вопросах военной сферы ...,
отдал свой акк кому то на попользоваться?
НО дважды или трижды будет идиот тот, кто решил с китайцами делать гешефт.
Одна надежда, что америкосы вправят мозги нашим комерсам.
нет одного, НЕТ интереса Украины.
... ну если для вас это не аргумент и вы готовы и вас мало волнует узкоглазое и желтоликое население территории, когда то называвшейся Украина, то тогда да, будуйте.
только вот еще одно, попробуйте вспомнить хоть один успешно завершенный проект с китайцами в Украине, а их было и не один.
... и я совсем не фанат америкосов, особенно при этом "рыжем с бешеной белкой на голове",
но пока они наши ситуативные союзники.
Да ты не переживай так или иначе Игорь Валерьевич все порешает в свой карман, не все ж Ахметову жировать.
Всё будет Китай!
На этом вопросе Украина может выторговать у США большие преференции. Надо думать головой, а не кацапской задницей Igor или Вы "казачок" Богуслаева?!...
Остался только с Китаем порешать...
Сноу-Джон. Модераторьі,внимательней. Данилюй-одичальій?
Какие такие успехи? Срочно Данилюка в отставку. Явно засланный казачок, возможно даже порохобот !!!
Про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам
В польский город Будапешт:
"Там у них уклад особый -
Нам так сразу не понять,
Ты уж их, браток, попробуй
Хоть немного уважать.
©
😁
Пока штаты будут вмешиватся в Украину у нас любое начинание по усилению и развитию будет нивелироваться со стороны произраильского госдепа, которые спят и видят, как в Украине возродится новый Иерусалим без Украинцев
Черговий том обіцянок Україні?