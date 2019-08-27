 Говорили про недобросовісну конкуренцію з боку Китаю, - посольство США про розмову Болтона і Данилюка

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"Посол Болтон обговорив теу, як Сполучені Штати можуть підтримувати зусилля України щодо тіснішої інтеграції в євроатлантичну спільноту і захист промисловості від ризиків недобросовісної економічної поведінки Китаю", - йдеться в повідомленні посольства.

Там також зазначають, що під час зустрічі Данилюк розповів Болтону про прогрес України у реформуванні сектора безпеки.

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