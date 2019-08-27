 У Туреччині обвалився міст: автобус і 2 пішоходи впали в річку. ВIДЕО

Хоча в більшості випадків ПП вдалося б уникнути, якби конструкції були вчасно обстежені і реконструйовані, пише "НМ".

Сьогодні в Туреччині в Терме впав проліт мосту.

Внаслідок обвалення двоє пішоходів і мікроавтобус впали в річку. Як повідомляють місцеві видання, постраждалі дістали легкі травми. Мер міста Алі Клич заявив, що причиною катастрофи стали аномальні опади, які приніс шторм.

Два роки тому схожа доля спіткала недобудований міст у турецькій провінції Сіріт. Там, вже після закінчення багаторічного будівництва переправи вартістю в 431 мільйон гривень (100 млн турецьких лір) обрушилося 12% конструкції. Міст підвела стара конструкція, яку в процесі добудови вирішили не оновлювати.

У 2018 року світ потрясла катастрофа в Генуї. 200-метровий проліт величезного автомобільного моста впав із висоти близько 50 метрів. Жертвами аварії, за офіційними даними, стали 43 особи, 10 зникли безвісти.

25 серпня в Харкові впало перекриття автомобільного моста. Велетенська залізобетонна конструкція просто обламалася, впавши неподалік від залізничного полотна. Рух транспорту вирішено було перекрити до повного ремонту переправи.

Раніше, на початку серпня постраждав і київський міст на Труханів острів. Шматок залізобетонного прольоту відвалився від несучої конструкції і впав на опору.