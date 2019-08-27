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 Події, За кордоном
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Все про:катастрофа (35) міст (260) Туреччина (907)

 У Туреччині обвалився міст: автобус і 2 пішоходи впали в річку. ВIДЕО

На жаль, про технічні проблеми будівель стає відомо вже після того, як катастрофа сталася.

У Туреччині обвалився міст: автобус і 2 пішоходи впали в річку 01

Хоча в більшості випадків ПП вдалося б уникнути, якби конструкції були вчасно обстежені і реконструйовані, пише "НМ".

Сьогодні в Туреччині в Терме впав проліт мосту.

Внаслідок обвалення двоє пішоходів і мікроавтобус впали в річку. Як повідомляють місцеві видання, постраждалі дістали легкі травми. Мер міста Алі Клич заявив, що причиною катастрофи стали аномальні опади, які приніс шторм.

У Туреччині обвалився міст: автобус і 2 пішоходи впали в річку 02

Два роки тому схожа доля спіткала недобудований міст у турецькій провінції Сіріт. Там, вже після закінчення багаторічного будівництва переправи вартістю в 431 мільйон гривень (100 млн турецьких лір) обрушилося 12% конструкції. Міст підвела стара конструкція, яку в процесі добудови вирішили не оновлювати.

У Туреччині обвалився міст: автобус і 2 пішоходи впали в річку 03

У 2018 року світ потрясла катастрофа в Генуї. 200-метровий проліт величезного автомобільного моста впав із висоти близько 50 метрів. Жертвами аварії, за офіційними даними, стали 43 особи, 10 зникли безвісти.

У Туреччині обвалився міст: автобус і 2 пішоходи впали в річку 04

25 серпня в Харкові впало перекриття автомобільного моста. Велетенська залізобетонна конструкція просто обламалася, впавши неподалік від залізничного полотна. Рух транспорту вирішено було перекрити до повного ремонту переправи.

У Туреччині обвалився міст: автобус і 2 пішоходи впали в річку 05

Раніше, на початку серпня постраждав і київський міст на Труханів острів. Шматок залізобетонного прольоту відвалився від несучої конструкції і впав на опору.

У Туреччині обвалився міст: автобус і 2 пішоходи впали в річку 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144908
 
 
 Топ коментарі
 
Вы отсутствовали, некоторое время. Я сначала волновался, потом списал отсутствие на срочный симпозиум, в Трускавце. Я прав?
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він би мо й кидався, та рука в дупі застрягла
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у него старый рефлекс сработал,не будем судить его строго)
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Жаль пострадавших , в конце сентября поеду в Турцию . Красивая страна . Тепло , вкусно и море - это море .
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Да , угадал . У них такие проблемы решают за месяц , у нас годами . Пострадавшие не останутся без помощи государства .
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Досить схоже на Харків, подивимось, хто швидше відремонтує, Харків чи Терм.
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Вы не читали статью, да? Или- читали невнимательно. Стоит извиниться, чес слово.
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Али Клич и Кличко ? Какая связь ? Вас это веселит ? Реально , вы идиоты . Извините , вырвалось .
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у него старый рефлекс сработал,не будем судить его строго)
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Мэр города Али Клич
Я просто не перестаю фигеть с этих совпадений
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Вы отсутствовали, некоторое время. Я сначала волновался, потом списал отсутствие на срочный симпозиум, в Трускавце. Я прав?
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Тебе не кажется , что такие "совпадения" - плод деятельности твоего мозга ?
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помотало динамічну фуру по континентам
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Мой Электрик!
И Турция, и Харьков расположены на одном континенте - Евразия. Ты лучше проводки изолентой обматывай тщательнее, дабы нейтрино оттуда не вывалилось!
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Нехлюйство -враг всего! Нет водоотведения от примыкпния моста к насыпи и вот результат. Аналогичный случай произошёл вХарькове в конце савка.На Улице Деревянко( Саржин Яр) Конструкции моста не упали ,но примыкающая к мосту насыпь обрушилась,будучи подмытой неорганизованным стоком дождевой воды.При Этом в проран влетел Троллейбус и Жигули..
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"причиной катастрофы стали аномальные осадки"
Трамп нассав, він взагалі спец по ураганам та циклонам.
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Это все Гепа,отмазку придумал - в Турции вон тоже падают
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