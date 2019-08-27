EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство
  1475  40
Все про:апеляція (226) Дніпропетровськ (1120) суд (5470) Бутусов Юрій (1030) Петровський Олександр (9)

 "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ

Сьогодні відбулося перше засідання Дніпровського апеляційного суду в справі за спільним позовом громадян Арутюняна і Петровського до головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова. Крім захисту Бутусова в суд ніхто не прийшов.

Про це повідомив юрист, ветеран АТО Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

"Відбулося перше засідання апеляції у справі "Еміль і Нарик проти Бутусова та інших" про захист честі і гідності.

Всі сторони, крім нас, представників Бутусова, не з'явилися. Засідання перенесено на 5 листопада", - йдеться в повідомленні Маслова на сайті харківської юридичної фірми SENS.

Читайте також: Суд оштрафував головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка

Нагадаємо, 1 березня 2019 року Суддя Бабушкінського районного суду Дніпра Тетяна Єлісєєва постановила стягнути з головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова 357 тисяч гривень за публікацію фотографії президента Петра Порошенка разом з "Нариком" і цитати генерального прокурора Юрія Луценка, який стверджував про зв'язки Петровського з криміналом .

Публікація з цитатою Луценка перебуває у відкритому доступі в інтернеті на сайті "Дзеркала тижня", але Бутусова за використання цієї цитати визнали винним і оштрафували на колосальну суму. Причому оштрафували в його відсутність, навіть не сповістивши про суд.

Саму суддю Єлісєєву за численні процесуальні порушення було з ганьбою звільнено Вищою радою правосуддя 12 березня.

Хоча Єлісєєву звільнили, рішення неспішно оформлялося в канцелярії, виконавче провадження відкрито, і адвокат Леонід Маслов, до якого звернувся журналіст за захистом і який буде представляти його в суді, написав статтю про цей процес.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 20 жовтня 2017 року на Петровського був оформлений нагородний пістолет "Глок 17" від міністра оборони України Степана Полторака.

Крім цього 24 серпня 2017 року Петровський був нагороджений відзнакою Президента України "Хрест Степана Мазепи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144907
 
   
 Топ коментарі
 
Наградной пистолет.., криминальному авторитету.., от министра обороны... Это полный пипец.. "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 6412
 показати весь коментар
 
Помимо этого 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Степана Мазепи".

Крестоносец, сука.. "Авторитет" Петровский (Нарик) не явился на рассмотрение апелляции о штрафе главреду Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3519
 показати весь коментар
 
А мамашку назначили рулить Днепропетровским оперным...и присвоили звание Национального. Что сказать...подельник Порошенко.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
неявка в суд три раза и дело проиграно автоматом
 показати весь коментар
 
 
занос "елисеевой" пакета с баблом..., и дело выиграно автоматом, без всяких формальностей, в виде явки.. "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 2033
 показати весь коментар
 
 
Если бы.
На самом деле, явка или неявка ничего не значит. Иногда даже не известно, что лучше: явка противной стороны или нет.
Если противная сторона пришла, то ты споришь с ними. Судья смотрит со стороны за битвой титанов.
Если они не пришли, то ты споришь с судьей, который, пытаясь разобраться, задает тебе неудобные вопросы и иногда кажется, что выступает на стороне другой стороны. А у судьи квалификация бывает очень даже высокой, и вопросы - ой какие неудобные.
 показати весь коментар
 
Помимо этого 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Степана Мазепи".

Крестоносец, ****.. "Авторитет" Петровский (Нарик) не явился на рассмотрение апелляции о штрафе главреду Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3519
 показати весь коментар
 
 
А мамашку назначили рулить Днепропетровским оперным...и присвоили звание Национального. Что сказать...подельник Порошенко.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ото ти пукнув ротом, бо ж сказати нічого....
 показати весь коментар
 
 
КЕРІВНИЦТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
Пінчук Констянтин Михайлович
Генеральний Директор

Назаров Володимир Васильович
Художній керівник, Головний режисерхто з них "мамаша наріка", зедебіл? "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9911
 показати весь коментар
 
 
В Днепропетровском оперном Константин Пинчук директор. Почему вы называете его "мамашкой"?
 показати весь коментар
 
 
Оксана Петровская недолго, в 2018, возглавляла театр. Но что-то ее в последнее время не слышно. Художественным руководителем там Назаров недавно стал.
 показати весь коментар
 
как можно топить за Пороха и таскать привязанную консервную банку к крайней плоти

Сталинизм какой-то
 показати весь коментар
 
 
А что Нарику не понравилось? То, что его уголовным авторитетом назвали? "Авторитет" Петровский (Нарик) не явился на рассмотрение апелляции о штрафе главреду Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7058
 показати весь коментар
 
 
Эпоха "Петра Великого" закончилась и авторитет из окружения Президента снова превратился в "нарика".
 показати весь коментар
 
 
Бутусов, а ти історик, однак. Хрест ІВАНА Мазепи!!!
 показати весь коментар
 
 
))) И это повторяется на многих ресурсах))) Историки, мля))
 показати весь коментар
 
Наградной пистолет.., криминальному авторитету.., от министра обороны... Это полный пипец.. "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 6412
 показати весь коментар
 
 
а хіба всі 5 років правління офшорної банди це не "полный пипец"..?!
 показати весь коментар
 
 
зате віру принесли. Хто не вірить = того Яхве вічно горів
 показати весь коментар
 
Нічого дмвного... бандитський напад пашинського на Хімікуса обіцяли внести в підручники по криміналістиці як приклад по самообороні...
 показати весь коментар
 
 
А был ли мальчик?))) Наверное как и СТЕПАН Мазепа?))
 показати весь коментар
 
Так отрехвормированый свынопотамом суд запретил же нарика называть нариком. Кажись ещё в прошлом году.
 показати весь коментар
 
 
Порохоботы!!!
Подлые бутусята нападают на Святого Нарика!!
Не позволим! Нарик наше фсьо!!!
 показати весь коментар
 
 
- вони завмерли в очікуванні свіжих методичок ... зараз почнуть ! ..))
 показати весь коментар
 
 
А подлые бутусята расскажут нам о ЗНАМЕНИТОЙ личности по имени СТЕПАН Мазепа?)))
 показати весь коментар
 
зато авторитет нарик ездил со свынопетей за томосом и привезли не знамо что
 показати весь коментар
 
 
Еще один веропитек, кореш Филарета - такие православные, так во всем полагаются на Саваофа, шо по любой мелочи бегут с истерикой вна суд "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 4522
вот и цена этой заразе - ноль круглый да высер громкий))
 показати весь коментар
 
Петя на 1+1 подал в суд или вонь оставил?
 показати весь коментар
 
Как??? Вот так вот с томосоносцем поступать???)))
Человек положил на алтарь всё что не жалко а ему вот так по морде апелляцией?
Фу как низко.... Нет что бы извиниться, пасть на коленки, поползать, попускать слюни и может быть нарик бы и простил, хлебнув шампаньолы из кубка лиги чемпионов, а в место этого юридическое фехтование??? Ну-ну!!! Запасаюсь попкроном, столько терпеть, у Вас Юрий железные нервы))) "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9313
 показати весь коментар
 
" Причому оштрафували в його відсутність, навіть не сповістивши про суд." Так,вибачте,може і пана Петровського не сповістили про суд ?

І коли читаєш висер юриста-ветерана "Еміль і Нарик проти Бутусова та інших",виникає сумнів,може Андрюша Богдан не такий вже й бидлан ?
Та і визначтесь врешті,він Нарік,чи Петровський ?
 показати весь коментар
 
Де ксєня виби? Де блаблакат? Де аля хусейн? До бонобо з ойвжиками та інші раби?
 показати весь коментар
 
Предлагаю журналистам сменить штамп "криминальный авторитет" на "влиятельный уголовник". Так будет честнее по отношению к Гражданам Украины. Уголовник по определению не может обладать авторитетом и эти два определения - "авторитет" и "уголовник" не должны стоять рядом.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору