 "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ

Про це повідомив юрист, ветеран АТО Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.
"Відбулося перше засідання апеляції у справі "Еміль і Нарик проти Бутусова та інших" про захист честі і гідності.
Всі сторони, крім нас, представників Бутусова, не з'явилися. Засідання перенесено на 5 листопада", - йдеться в повідомленні Маслова на сайті харківської юридичної фірми SENS.
Нагадаємо, 1 березня 2019 року Суддя Бабушкінського районного суду Дніпра Тетяна Єлісєєва постановила стягнути з головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова 357 тисяч гривень за публікацію фотографії президента Петра Порошенка разом з "Нариком" і цитати генерального прокурора Юрія Луценка, який стверджував про зв'язки Петровського з криміналом .
Публікація з цитатою Луценка перебуває у відкритому доступі в інтернеті на сайті "Дзеркала тижня", але Бутусова за використання цієї цитати визнали винним і оштрафували на колосальну суму. Причому оштрафували в його відсутність, навіть не сповістивши про суд.
Саму суддю Єлісєєву за численні процесуальні порушення було з ганьбою звільнено Вищою радою правосуддя 12 березня.
Хоча Єлісєєву звільнили, рішення неспішно оформлялося в канцелярії, виконавче провадження відкрито, і адвокат Леонід Маслов, до якого звернувся журналіст за захистом і який буде представляти його в суді, написав статтю про цей процес.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 20 жовтня 2017 року на Петровського був оформлений нагородний пістолет "Глок 17" від міністра оборони України Степана Полторака.
Крім цього 24 серпня 2017 року Петровський був нагороджений відзнакою Президента України "Хрест Степана Мазепи".
На самом деле, явка или неявка ничего не значит. Иногда даже не известно, что лучше: явка противной стороны или нет.
Если противная сторона пришла, то ты споришь с ними. Судья смотрит со стороны за битвой титанов.
Если они не пришли, то ты споришь с судьей, который, пытаясь разобраться, задает тебе неудобные вопросы и иногда кажется, что выступает на стороне другой стороны. А у судьи квалификация бывает очень даже высокой, и вопросы - ой какие неудобные.
Крестоносец, ****..
Пінчук Констянтин Михайлович
Генеральний Директор
Назаров Володимир Васильович
Художній керівник, Головний режисерхто з них "мамаша наріка", зедебіл?
Сталинизм какой-то
Подлые бутусята нападают на Святого Нарика!!
Не позволим! Нарик наше фсьо!!!
вот и цена этой заразе - ноль круглый да высер громкий))
Человек положил на алтарь всё что не жалко а ему вот так по морде апелляцией?
Фу как низко.... Нет что бы извиниться, пасть на коленки, поползать, попускать слюни и может быть нарик бы и простил, хлебнув шампаньолы из кубка лиги чемпионов, а в место этого юридическое фехтование??? Ну-ну!!! Запасаюсь попкроном, столько терпеть, у Вас Юрий железные нервы)))
І коли читаєш висер юриста-ветерана "Еміль і Нарик проти Бутусова та інших",виникає сумнів,може Андрюша Богдан не такий вже й бидлан ?
Та і визначтесь врешті,він Нарік,чи Петровський ?