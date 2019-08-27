 "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ

Про це повідомив юрист, ветеран АТО Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

"Відбулося перше засідання апеляції у справі "Еміль і Нарик проти Бутусова та інших" про захист честі і гідності.

Всі сторони, крім нас, представників Бутусова, не з'явилися. Засідання перенесено на 5 листопада", - йдеться в повідомленні Маслова на сайті харківської юридичної фірми SENS.

Читайте також: Суд оштрафував головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на 357 тис. грн через фото Порошенка з кримінальним авторитетом Нариком і цитату Луценка

Нагадаємо, 1 березня 2019 року Суддя Бабушкінського районного суду Дніпра Тетяна Єлісєєва постановила стягнути з головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова 357 тисяч гривень за публікацію фотографії президента Петра Порошенка разом з "Нариком" і цитати генерального прокурора Юрія Луценка, який стверджував про зв'язки Петровського з криміналом .

Публікація з цитатою Луценка перебуває у відкритому доступі в інтернеті на сайті "Дзеркала тижня", але Бутусова за використання цієї цитати визнали винним і оштрафували на колосальну суму. Причому оштрафували в його відсутність, навіть не сповістивши про суд.

Саму суддю Єлісєєву за численні процесуальні порушення було з ганьбою звільнено Вищою радою правосуддя 12 березня.

Хоча Єлісєєву звільнили, рішення неспішно оформлялося в канцелярії, виконавче провадження відкрито, і адвокат Леонід Маслов, до якого звернувся журналіст за захистом і який буде представляти його в суді, написав статтю про цей процес.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 20 жовтня 2017 року на Петровського був оформлений нагородний пістолет "Глок 17" від міністра оборони України Степана Полторака.

Крім цього 24 серпня 2017 року Петровський був нагороджений відзнакою Президента України "Хрест Степана Мазепи".