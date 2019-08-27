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 Політика України
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Все про:НАБУ (2081) Гладковський (89) НАЗК (620)

 НАБУ відкрило провадження щодо Гладковського за підозрою в недекларуванні 4,5 млн

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого приховання в декларації експершим заступником голови РНБО Ігорем Гладковським майна на суму понад 4,5 млн гривень.

Про це йдеться в твіттері НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27 серпня.

17 серпня Національне агентство із запобігання корупції повідомило, що в декларації Гладковського за 2015 рік не були вказані належні йому корпоративні права кіпрської компанії Ri-System Ltd і наявність у сина корпоративних прав у ТОВ "Київбіоенерго". Також у декларації були відсутні відомості про автомобіль, який належить синові.

Суму недостовірних відомостей у декларації Гладковського НАЗК оцінило в 1,3 млн гривень.

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НАБУ відкрило провадження щодо Гладковського за підозрою в недекларуванні 4,5 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144903
 
 
 Топ коментарі
 
Песики, усе на защиту петриота!
🤗
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агенти кремля, егеж, порохоботи ? свинарчукам, гримчаку- Героїв України !
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че ты радуесси, дурик)
Тебе прямым текстом пояснили что все сказки "про свинарчуков" были просто сказками.
И теперь клованы цепляются хоть за шо-нибудь.
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Твой свинарчук в камере быстро расколется,такого растет,что тебе будет очень больно,в области таза😁
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Да ерунда это все. Никаких фактов по Укроборонпрому нет, одни фантазии Бигуса.
Уклонение от уплаты налогов это не криминальная, а экономическая статья. Заплатит да и всё.
И что вы хотите сказать, что в Украине применяются пытки, чтобы как вы выражаетесь, подозреваемый в камере быстро раскололся?
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Вы свое расследование провели по укроборонпрому и не выявили нарушений со стороны Свинарчука,работал на зарплату,а Бигус оклеветал,так предоставьте ваши материалы,мы их рассмотрим,на какие деньги Свинарчук дворец построил,вы отложили?Не скромничайте
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Для проведения расследований есть всякие уполномоченные на то органы. Как видим, результатом их героических усилий стал только иск об уклонении от уплаты налогов. Больше ничего не предъявляют, соответственно нечего. По-моему не надо быть гением сыска, чтобы это понять. Два и два сложить совсем нетрудно.
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Свынарчу привыкший жрать в ресторанах и отдыхать за границей попробует баланды месяцев несколько,погуляет в тюремном дворике и это будет пытка,все расскажет голубок,засвет как соловейка,не унять будет😁
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Ну это только ваши предположения. За уклонение от уплаты налогов в тюрьму не сажают. Так что ни в каком тюремном дворике ему гулять не придется.
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Кто тебе эти сказки рассказал, петр алексеевич?
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Але, а где воровство военного бюджета, ржавые танковые мосты и прочая хрень?

Куда девались мародеры-свинарчуки? НАБУ открыло производство в отношении Гладковского по подозрению в недекларировании 4,5 млн - Цензор.НЕТ 3892
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Какими правильными вопросами начала соя задаваться
Хорошо вам Зе мозги промыл
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Это тебе промыли что ты правельные вопросы задавать перестал!
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у нас мозги несмываемые, мы все помним.

а вам зебилам весной хорошо припудрил через Г+Г.
весна прошла, ничего не посадили! НАБУ открыло производство в отношении Гладковского по подозрению в недекларировании 4,5 млн - Цензор.НЕТ 2815
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Потерпи немного,сейчас Рада будет Зе и генпрокурор будет Зе,потом не плачь,что тебе больно,ещё есть время купить вазелин,потом очередь будет из порохозябликов
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а тебе что от того? )))))))) рада лакеи, прокурор лакей, клоуны и шуты. думаешь кусок сардельки перепадет? вернет дядя 4,5 млн и заплатит штраф. ты хоть законы почитай, ЗЕбил, в Украине нет уголовного наказания за сокрытие и неуплату. Кал хлопнул родину на 6,5 млрд$ через Приват, а ты веселишься про 4 миллиона! идиот.
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А кто тебе ссказал что это окончательное обвинение? Это только начало ,когда твои орешки попали в мясорубку😁И За ПриватБанк разберутся,как так получилось,что при Порошенко он вдруг убыточный стал,как деньги выводили,как Коломойский с Порошенко договаривались,как Порошенко подельница Гонтарева разрешение давала на вывод денег за границу,хорошо что ты наполнил,полезный ты,полезный идиот😁
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А свыню вообще осенью лучше резать😁когда жир нагуляет,визга будет много,но путин не нападет
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Та и солома нужна, что бы шерсть обсмолить. НАБУ відкрило провадження щодо Гладковського за підозрою в недекларуванні 4,5 млн - Цензор.НЕТ 311
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Держу пари ,той свыне соломой шерсть палить будут,а она ту солому жрать будет и побоьше,побольше😁
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Так Свинарчуки фсе! Нивинавата однако. Слуга Коваленко сказала.

По словам Коваленко, в Вооруженных силах Украины до сих пор находится значительное количество техники, производимой в РФ.
"Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения. Здесь два пути. Первый - импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много. Тогда это экономически оправдано. Второй - импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно", - сказала она.Источник: https://censor.net.ua/n3144882Для второго случая нам и нужны спецслужбы, ведь мы должны получить такие детали любой ценой. Источник: https://censor.net.ua/n3144882
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ой это же надо - если докажут - оштрафуют его - да уж - суровые эти парни - зебилы))))
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Ну, тогда он - герой.
Слава ему и почет!
Да, порохоботы?
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выходит что не за что.

вас развели как лохов, зебени! НАБУ открыло производство в отношении Гладковского по подозрению в недекларировании 4,5 млн - Цензор.НЕТ 266
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не рви кіньми, все тільки розпочинається ! злочинам вальцманату немає терміну давності
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Раньше люди думали что ты больной не на всю голову, а теперь будут думать что на всю!
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Очевидно не за что. Все вопли были предвыборными. Как и многие другие. У нас же народ легко на все поддается, готов мифического Голобородько на лисапеде в президенты выбрать. Ужассс!!!
Также и Леню-космоса выбирали.
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Для петиков - это неправильный ответ.
"Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня,
Нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас!"
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не это ли вопил Зеля на дебатах?
А прошло 100 дней, но они все еще не сидят.
Что ж такое?!
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Не Зеля будет садить, а новый прокурор.
Потерпи, недолго осталось.
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как не Зеля?!
Он что, немощный или руки коротки?
Разве вопрос "почему Свинарчуки не сидят" сам Зеля задавал прокурору?
Если украл, должен сидеть, кто бы ни был.
Свинарчук, Коломойский, без разницы.
Если предал Зеленский национальные интересы Украины, тоже сядет.
Так?
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Ты полномочия президента знаешь?
Президент не садит.
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Прокурор тоже не садит, умник, это делает, или не делает, суд.
Так что, должны все быть равны перед Законом?
Должны быть равны перед законом и ответить Коломойский за кражу бюджетных миллиардов долларов, Свинарчук за то же, Зеленский за предательство Украины?
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Вопил Петя перед выборами,что путин нападет и гривна обесценится,лесные пожары начнутся,если его не выберут,а новый прокурор его спокойно посадит,но надолго
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А когда НАБУ откроет производство по Бабломойскому? Или СБУ? Почему человек с тремя гражданствами так свободно "промышляет" в Украине?
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При мародёре такой куйни не было! Верни нам мародёра, Зелебоба! Плиз, очень кушать хоцца...
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агенти кремля, егеж, порохоботи ? свинарчукам, гримчаку- Героїв України !
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"Мародер" потратил кучу своего бабла на армию. А нынешние и копейки собственной не дадут.
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это малолетние зебилы, спорить аргументами бесполезно. бронелобые до пяток)))
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ось декларація парашенка, петюнчику

Витрати лише на дітей, жіну і туризм

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_539d7fe3-7cfa-4d88-8a97-070b0841f56e
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На російську напевно бо на українську парашенко не дав жодної копійки. Ось його декларація. Витрати лише на дітей, жіну і туризм

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_539d7fe3-7cfa-4d88-8a97-070b0841f56e
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ну вот какой ты идиот)))) а если он платил со своих фирм и банков то где он должен это отражать?))) баран полный, ты даже не понимаешь что такое личное состояние и фирмы подконтрольные этому лицу ))))
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"До зміцнення обороноздатності країни Порошенко долучався не тільки як Президент і Верховний головнокомандувач, але як і фізична особа, як громадянин України. Протягом п'яти років Порошенко та структури, бенефіціаром яких він є, пожертвували на благодійність приблизно 1 млрд 200 млн гривень, із них левова частка, 550 млн гривень було пожертвувано на потреби армії", - розповів він

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/4/7208325/
З рахунків його компаній за його словами то є. А де зазначено що він сплатив як фізособа ? В декларації немає ! Значить і не було- відповідно декларації парашенка. Второпало, петерастина недоумкувата ? Твій барига-жлоб скоріше вдушиться аніж щось подарує зі свої кишені !
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Вас устроит "православный" зелебенин 1+1 с Мосийчук?

Випуски ТСН на 1+1
Гроші 12 травня 2017 22:56

РОДИНА ПОРОШЕНКІВ ВИТРАТИЛА 700 МЛН ГРН НА АРМІЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРУ
Родина президента України Петра Порошенка за три роки витратила 700 млн грн на армію та інфраструктурні проекти.
Про це йдеться у звіті Фонду Порошенка.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/rodina-poroshenkiv-vitratila-700-mln-grn-na-armiyu-ta-infrastrukturu-928607.html
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переважна більшисть "зебілів" 73 %- вчорашня порохудоба 54 %
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Непереконливо, куди ж подівалися оті 54 % ?

Правда світліша за сонце.

Топчи правду в калюжу, а все чиста буде


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Через деякий час ви будете дивуватися куди подівалися оті 75%
Правда світліша за сонце.
Топчи правду в калюжу, а все чиста буде
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Звісно буде бо парашенко ж не знищив олігархічну систему, як обіцяв ! Лише грабував страшніше зека і революцію просрав як ющер. А бєня такий самий олігарх-кровопивця як і парашенко! Але ж ти мого твердження не спростував адже в тебе аргументів 0 цілих куй десятих.
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Ви не повірите, корупцію ще не подолано ніде.

Оценка суммы потерь от коррупции в ЕС в 323 млрд евро в год была предоставлена антикоррупционным агентством Евросоюза OLAF. Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 млрд евро в год (отметив, что реальная цифра, «вероятно, гораздо больше»). Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар . Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. - 3,9 %.
По данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 79% уверены, что власти США коррумпированы.
Сама информация о злоупотреблениях и нередких случаях коррупции, тщательно оберегается властями от попадания в СМИ, дабы не нанести ущерб «безупречной» репутации США.

Transparency International: Коррупция насквозь пропитала Чехию

В Чехии процветает мздоимство и кумовство. Без связей и взяток в этой стране ничего не добиться. Организация Transparency International забила тревогу, а власти объявили коррупции войну. Правда, пока лишь на словах.
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А що Порошенко грабував (та ще й страшніше ЗЕка), ніде і ніким не доведено.
Те що наш святий нарід має звичку цупити все, що не прибите гвіздками наглухо, ми теж знаємо. І вивести це неможливо ні за 5, ні за 10 років на жаль неможливо.
ЗЕк залишив країну с пустою казною. А Порошенко залишив таку казну, що зеленим не прийшлося напружуватися поки що аж 100 днів. Що буде далі подивимось.
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Так это ж бизнес-партнеры Порошенко. Кстати, депутатскую неприкосновенность могут скоро отменить. НАБУ открыло производство в отношении Гладковского по подозрению в недекларировании 4,5 млн - Цензор.НЕТ 8503
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А что это изменит? Если за кем-то есть уголовщина, депутутская неприкосновенность не играет роли. Депутатская неприкосновенность нужна только от политического преследования. Но наш "мудрый" нарид этого не знает. Подайте им зрелищ.
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да они все то шахтеры, то трактористы, то львовяне ))))
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приметы, по которым можно определить, что рядом с каким-то местом были кацапы
НАБУ відкрило провадження щодо Гладковського за підозрою в недекларуванні 4,5 млн - Цензор.НЕТ 293
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Это же просто копейки для мародёра-коррупционера, подельника порощенко .
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а на больше у зебилов мозгов не хватает предъявить, или предъявлять нечего)))
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Порошенко гораздо больше на армию потратил, в разы. А что там с Гладковским никто еще никто не знает, что заранее говорить. Хотя вешать лапшу на уши нашему народу так легко!

На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь И делай с ним, что хошь.

Зюзели, богданы с портновыми вас зробылы и будут вас стричь и брить.
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Они уже ржут из вас, поглядывая на баранов из Сен-Тропе.
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как 4,5 млн не задекларировал? по подсчетам ольгинцев и зебилов он украл 10 трлнов у.е.))))) МАРОДЕРИЩЕ))))
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кто у тебя сосед по палате? Наполеон: Прокурор? НАБУ открыло производство в отношении Гладковского по подозрению в недекларировании 4,5 млн - Цензор.НЕТ 618
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Не допетраю... А шо нічого не намародьорив? Не наконтрабандив?
Агов, нова влада? Шо робиться?
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график работы примерно понятен. как только вафля обосралась, сразу про Гладковского или Порошенко к Трубадуру на допрос. лохторат напрягается в ожидании, и снова шептун от циркачей.
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Відкриття провадження.ще нічого не говорить.Їх відкривають,а потім з таким же успіхом і закривають.Тисячі випадків.
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Если столько порохосрани оставили вонять и не уолии...тос скоро ожидайте...ЭТА Политические расправы. это заказ новой власти.......... НАБУ відкрило провадження щодо Гладковського за підозрою в недекларуванні 4,5 млн - Цензор.НЕТ 9847
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замыливание глаз общественного возмущения "почему свинарчуки до сих пор не сидят?". Но как НАБУ просерает каждое дело мы знаем.
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Я украинец и уменя нет ненависти к Супрун. Не надо расписываться за украинцев. Вы можете сильно ошибаться. Лучше позаботьтесь о своих
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И чему так радуется штатная свора зелелюбов?
Дело завели?
Да ладно! Только через 100 дней после восхождения Казуса на престол?!
И то, за неуплату налогов! А дерибан куда делся, или не было его?
Некомфортно вам в дураках, от того и визжите.
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Так и высрали все до выборов, а теперь бы уже и срать да нечем
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Ну о чем можно спорить с людьми, котрые согласны с тем, чтобы Украину выдоил вдохновитель Зели Бабломойский? Это просто мазохисты. О чем можно говорить с людьми, которые выбирают в Слуги Дубинского и Бужанского, этих откровенных антиукраинцев.
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Я уху кушаю! Бухгалтери мультимільйонера десь про*бали 52 000 американських гривень. І що тепер? Який розмір штрафу за це передбачений?
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Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів
Журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) пояснили, як українські олігархи виводили кошти з Приватбанку. Свої висновки організація базує на аудиті компанії Kroll.
Екс-голова Національного банку України Валерія Гонтарева нарекла це одним з найгучніших фінансових скандалів 21 століття.
В організації схеми підозрюють двох олігархів-власників групи "Приват" - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких звинувачують у виведенні з країни суми, яка приблизно дорівнює 5% ВВП
Отримана OCCRP інформація про те, як працювала схема, з'явилися саме тоді, коли Коломойський може збільшити свій і без того значний вплив в Україні через президентські вибори.
Сам кандидат заперечив будь-які зобов'язання перед Коломойським. "Він мій діловий партнер, а не начальник", - сказав Зеленський в інтерв'ю
Над матеріалом працювали Грехем Стек, Стеліос Орфанідес та Каріна Шедрофскі, OCCRP
Оригінал публікації: Oligarchs Weaponized Cyprus Branch of Ukraine's Largest Bank to Send $5.5 Billion Abroad

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В організації схеми підозрюють двох олігархів-власників групи "Приват" - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких звинувачують у виведенні з країни суми, яка приблизно дорівнює 5% ВВП
Отримана OCCRP інформація про те, як працювала схема, з'явилися саме тоді, коли Коломойський може збільшити свій і без того значний вплив в Україні через президентські вибори.
Сам кандидат заперечив будь-які зобов'язання перед Коломойським.
"ВІН (КОЛОМОЙСЬКИЙ) МІЙ ДІЛОВИЙ ПАРТНЕР, а не начальник", - СКАЗАВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ в інтерв'ю
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Хорош партнер, ограбивший страну на 5,5 млрд дол
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Это он заправки своих авто не задекларировал за год, извиняюсь???
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Концерн Roshen передал десантникам новейшее снайперское оружие

https://podrobnosti.ua/2259740-kontsern-roshen-peredal-desantnikam-novejshee-snajperskoe-oruzhie.html
Як повідомляв УНІАН, Порошенко задекларував більше 16 мільйонів гривень доходів за 2017 рік. "336 000 із них становить заробітна плата, яку глава держави із року в рік в повному обсязі перераховує на благодійні цілі".

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10063223-deklaraciya-prezidenta-u-poroshenka-rozpovili-pro-yogo-blagodiynist-ta-nadhodzhennya-u-byudzhet-vid-roshen.html
Стало известно, сколько собственных средств Петр Порошенко потратил на нужды ВСУ
500 миллионов гривен собственных средств. Такую статистику приводит интернет-портал Ukrainian military pages, говорится в сюжете ТСН.19:30.
По этим данным, значительную помощь получили военные Сил специальных операций - лично от президента 3-й отдельный полк специального назначения, который дислоцируется в Кропивницком, получил сотню снайперских винтовок от известных производителей, оптику и дальномеры к ним, а также десятки тысяч патронов.
Также среди переданной помощи являются автомобили, бронежилеты, снаряжение, форма и теплые вещи. Вдобавок, в отчете Фонда Петра Порошенко за 2014-2016 годы утверждается, что семья президента пожертвовала свыше 700 миллионов гривен на благотворительность, из них половину потратили на нужды армии, а еще 350 миллионов на социальные и инфраструктурные проекты для военных. Больше читайте здесь:
https://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-potratil-na-vsu-polmilliarda-sobstvennyh-deneg-smi-922547.html
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