 НАБУ відкрило провадження щодо Гладковського за підозрою в недекларуванні 4,5 млн

Про це йдеться в твіттері НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27 серпня.
17 серпня Національне агентство із запобігання корупції повідомило, що в декларації Гладковського за 2015 рік не були вказані належні йому корпоративні права кіпрської компанії Ri-System Ltd і наявність у сина корпоративних прав у ТОВ "Київбіоенерго". Також у декларації були відсутні відомості про автомобіль, який належить синові.
Суму недостовірних відомостей у декларації Гладковського НАЗК оцінило в 1,3 млн гривень.
🤗
Тебе прямым текстом пояснили что все сказки "про свинарчуков" были просто сказками.
И теперь клованы цепляются хоть за шо-нибудь.
Уклонение от уплаты налогов это не криминальная, а экономическая статья. Заплатит да и всё.
И что вы хотите сказать, что в Украине применяются пытки, чтобы как вы выражаетесь, подозреваемый в камере быстро раскололся?
Куда девались мародеры-свинарчуки?
Хорошо вам Зе мозги промыл
а вам зебилам весной хорошо припудрил через Г+Г.
весна прошла, ничего не посадили!
По словам Коваленко, в Вооруженных силах Украины до сих пор находится значительное количество техники, производимой в РФ.
"Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения. Здесь два пути. Первый - импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много. Тогда это экономически оправдано. Второй - импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно", - сказала она.Источник: https://censor.net.ua/n3144882Для второго случая нам и нужны спецслужбы, ведь мы должны получить такие детали любой ценой. Источник: https://censor.net.ua/n3144882
Слава ему и почет!
Да, порохоботы?
вас развели как лохов, зебени!
Также и Леню-космоса выбирали.
"Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня,
Нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас!"
А прошло 100 дней, но они все еще не сидят.
Что ж такое?!
Потерпи, недолго осталось.
Он что, немощный или руки коротки?
Разве вопрос "почему Свинарчуки не сидят" сам Зеля задавал прокурору?
Если украл, должен сидеть, кто бы ни был.
Свинарчук, Коломойский, без разницы.
Если предал Зеленский национальные интересы Украины, тоже сядет.
Так?
Президент не садит.
Так что, должны все быть равны перед Законом?
Должны быть равны перед законом и ответить Коломойский за кражу бюджетных миллиардов долларов, Свинарчук за то же, Зеленский за предательство Украины?
Витрати лише на дітей, жіну і туризм
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_539d7fe3-7cfa-4d88-8a97-070b0841f56e
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_539d7fe3-7cfa-4d88-8a97-070b0841f56e
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/4/7208325/
З рахунків його компаній за його словами то є. А де зазначено що він сплатив як фізособа ? В декларації немає ! Значить і не було- відповідно декларації парашенка. Второпало, петерастина недоумкувата ? Твій барига-жлоб скоріше вдушиться аніж щось подарує зі свої кишені !
Випуски ТСН на 1+1
Гроші 12 травня 2017 22:56
РОДИНА ПОРОШЕНКІВ ВИТРАТИЛА 700 МЛН ГРН НА АРМІЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРУ
Родина президента України Петра Порошенка за три роки витратила 700 млн грн на армію та інфраструктурні проекти.
Про це йдеться у звіті Фонду Порошенка.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/rodina-poroshenkiv-vitratila-700-mln-grn-na-armiyu-ta-infrastrukturu-928607.html
Правда світліша за сонце.
Топчи правду в калюжу, а все чиста буде
Правда світліша за сонце.
Топчи правду в калюжу, а все чиста буде
Оценка суммы потерь от коррупции в ЕС в 323 млрд евро в год была предоставлена антикоррупционным агентством Евросоюза OLAF. Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 млрд евро в год (отметив, что реальная цифра, «вероятно, гораздо больше»). Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар . Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. - 3,9 %.
По данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 79% уверены, что власти США коррумпированы.
Сама информация о злоупотреблениях и нередких случаях коррупции, тщательно оберегается властями от попадания в СМИ, дабы не нанести ущерб «безупречной» репутации США.
Transparency International: Коррупция насквозь пропитала Чехию
В Чехии процветает мздоимство и кумовство. Без связей и взяток в этой стране ничего не добиться. Организация Transparency International забила тревогу, а власти объявили коррупции войну. Правда, пока лишь на словах.
Те що наш святий нарід має звичку цупити все, що не прибите гвіздками наглухо, ми теж знаємо. І вивести це неможливо ні за 5, ні за 10 років на жаль неможливо.
ЗЕк залишив країну с пустою казною. А Порошенко залишив таку казну, що зеленим не прийшлося напружуватися поки що аж 100 днів. Що буде далі подивимось.
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь И делай с ним, что хошь.
Зюзели, богданы с портновыми вас зробылы и будут вас стричь и брить.
Агов, нова влада? Шо робиться?
Дело завели?
Да ладно! Только через 100 дней после восхождения Казуса на престол?!
И то, за неуплату налогов! А дерибан куда делся, или не было его?
Некомфортно вам в дураках, от того и визжите.
Журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) пояснили, як українські олігархи виводили кошти з Приватбанку. Свої висновки організація базує на аудиті компанії Kroll.
Екс-голова Національного банку України Валерія Гонтарева нарекла це одним з найгучніших фінансових скандалів 21 століття.
В організації схеми підозрюють двох олігархів-власників групи "Приват" - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких звинувачують у виведенні з країни суми, яка приблизно дорівнює 5% ВВП
Отримана OCCRP інформація про те, як працювала схема, з'явилися саме тоді, коли Коломойський може збільшити свій і без того значний вплив в Україні через президентські вибори.
Сам кандидат заперечив будь-які зобов'язання перед Коломойським. "Він мій діловий партнер, а не начальник", - сказав Зеленський в інтерв'ю
Над матеріалом працювали Грехем Стек, Стеліос Орфанідес та Каріна Шедрофскі, OCCRP
Оригінал публікації: Oligarchs Weaponized Cyprus Branch of Ukraine's Largest Bank to Send $5.5 Billion Abroad
Отримана OCCRP інформація про те, як працювала схема, з'явилися саме тоді, коли Коломойський може збільшити свій і без того значний вплив в Україні через президентські вибори.
Сам кандидат заперечив будь-які зобов'язання перед Коломойським.
"ВІН (КОЛОМОЙСЬКИЙ) МІЙ ДІЛОВИЙ ПАРТНЕР, а не начальник", - СКАЗАВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ в інтерв'ю
https://podrobnosti.ua/2259740-kontsern-roshen-peredal-desantnikam-novejshee-snajperskoe-oruzhie.html
Як повідомляв УНІАН, Порошенко задекларував більше 16 мільйонів гривень доходів за 2017 рік. "336 000 із них становить заробітна плата, яку глава держави із року в рік в повному обсязі перераховує на благодійні цілі".
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10063223-deklaraciya-prezidenta-u-poroshenka-rozpovili-pro-yogo-blagodiynist-ta-nadhodzhennya-u-byudzhet-vid-roshen.html
Стало известно, сколько собственных средств Петр Порошенко потратил на нужды ВСУ
500 миллионов гривен собственных средств. Такую статистику приводит интернет-портал Ukrainian military pages, говорится в сюжете ТСН.19:30.
По этим данным, значительную помощь получили военные Сил специальных операций - лично от президента 3-й отдельный полк специального назначения, который дислоцируется в Кропивницком, получил сотню снайперских винтовок от известных производителей, оптику и дальномеры к ним, а также десятки тысяч патронов.
Также среди переданной помощи являются автомобили, бронежилеты, снаряжение, форма и теплые вещи. Вдобавок, в отчете Фонда Петра Порошенко за 2014-2016 годы утверждается, что семья президента пожертвовала свыше 700 миллионов гривен на благотворительность, из них половину потратили на нужды армии, а еще 350 миллионов на социальные и инфраструктурные проекты для военных. Больше читайте здесь:
https://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-potratil-na-vsu-polmilliarda-sobstvennyh-deneg-smi-922547.html