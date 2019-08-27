EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  1258  23
Все про:вибух (1755) радіація (59) Росія (19477) ядерна зброя (249) Цимбалюк (18) ядерна безпека (111)

 Київ занепокоєний відсутністю даних після радіоактивного сплеску в РФ, - постпред України при Організації із заборони ядерних випробувань

Україна занепокоєна відсутністю даних від розташованих у Росії деяких станцій Міжнародної системи моніторингу (IMS) після радіоактивного інциденту в РФ 8 серпня 2019 року.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час свого виступу в рамках 53-ї сесії Робочої групи "Б" Підготовчої комісії Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ), яка триває у Віденському відділенні ООН з 26 серпня по 6 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна занепокоєна відсутністю даних від окремих станцій IMS після радіоактивного сплеску, спричиненого невизначеною подією поблизу Ньонокса (Росія) 8 серпня 2019 року. Ці станції розміщені на шляху проходження потенційного радіоактивного шлейфа і, вочевидь, повинні були здійснити заміри, необхідні для відновлення повної картини події, що відбулася 8 серпня 2019 р. та була зафіксована іншими станціями Міжнародної системи моніторингу (3 сейсмічними та 1 інфразвуковою)", – наголосив постійний представник.

Під час свого виступу Цимбалюк підтвердив сталу позицію України щодо необхідності створення технологічно вдосконаленої системи верифікації, яка залишається необхідною умовою для надійного та ефективного моніторингу дотримання положень Договору навіть в умовах, коли ДВЗЯВ ще не набув чинності.

Читайте також: Вибух під Архангельськом: Росія відзвітувала про склад радіоактивної хмари

Було наголошено, що міжнародні зусилля із забезпечення колективної безпеки значною мірою залежать від вступу цього Договору в дію.

Як повідомлялося, про вибух в Архангельській області Росії стало відомо 8 серпня. В результаті вибуху загинули семеро людей - 5 фахівців "Росатома" і 2 військовослужбовці, ще кілька людей постраждали.

Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки, під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

Читайте також: Держприкордонслужба зобов'язана інформувати Держекоінспекцію про виявлення перевищення рівня радіації вантажів на кордоні

Однак відділ цивільного захисту адміністрації міста Сєверодвінськ повідомив, що датчики у межах міста зафіксували короткочасне підвищення радіаційного фону. Інформацію про стрибок радіації підтвердили в адміністрації міста Сєверодвінськ, але згодом мерія це повідомлення видалила.

19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Еммануеля Макрона, що в зону НП було відправлено незалежних експертів, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.

Водночас за даними Нілса Бомера, керівника відділу досліджень і розвитку норвезького агентства, яке здійснює виведення ядерних об'єктів з експлуатації, 8 серпня на російській військовій базі вибухнув ядерний реактор, а не ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144901
 
 
 Топ коментарі
 
То у тебе вата в дивані «пованіваєт»....
 показати весь коментар
 
Херня там зацепила. На ДВА порядка меньше чем например мацкву.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ботоксному лжецу плевать сколько там лишнехромосомных ляжет, "вяличие" не позволяет признать что скрепонутые рукожопы опять обделались как обычно
 показати весь коментар
 
 
На паРашку понесло, гдето карту видал...
 показати весь коментар
 
 
То есть Украина отказалась от яо, чтобы раша раскидывала что угодно и где угодно без наказания? И нападала на соседние страны? В чем прикол-то?
 показати весь коментар
 
 
а тим, що ведуться перемовини про Україну без України, вони не стурбовані!
зебіли, блд
 показати весь коментар
 
 
Я бы сказал, что Киев обеспокоен таким маленьким количествам бабахов на скрепной удмуртской земле))
 показати весь коментар
 
На Цензоре работает мастер копипаста заголовков: "Киев обеспоекоен"... в тексте везде Украина. Одесса значит не "обеспокоена", а Киев "обеспокоен"?! Пованивает кацапским стилем - киевские власти и т.п.
 показати весь коментар
 
 
То у тебе вата в дивані «пованіваєт»....
 показати весь коментар
 
 
Где мы , а где Норвегия ? Если им пох.. , то нам не "пох.." ?
 показати весь коментар
 
Будешь закусьівать селедкой , проверяй , что она не норвежская. Пофигист , мля !
 показати весь коментар
 
Так не жри селёдку ! Терпи . Запомни , в Украине нет норвежской селедки . Вся из Одессы и Николаева . Київ занепокоєний відсутністю даних після радіоактивного сплеску в РФ, - постпред України при Організації із заборони ядерних випробувань - Цензор.НЕТ 2635
 показати весь коментар
 
Идиот , в Одессе и Николаеве сельдь не ловят , солить мороженую могут , как и в твоих ******.
 показати весь коментар
 
Я и не сказал , что её ловят в Одессе и Николаеве . Для вас её ловят в твоих рашистких ****** , только жрёте её вы сами , если выборы ху@ла (по праздникам) . Київ занепокоєний відсутністю даних після радіоактивного сплеску в РФ, - постпред України при Організації із заборони ядерних випробувань - Цензор.НЕТ 5995
 показати весь коментар
 
Лично я думаю, что этот взрыв был постановочным. Понятно, что атомщиков использовали "в темную". Типа для солидности. Их тушки добавят солидности официальной инфе кремлядей. Изотопный источник инфы врет направленно, рассчитывая, что военные НАТО проверят в сущестоввание в параше мифического оружия. Но козломордые просчитались из-за низкого интеллекта - у них изотопы в спектре из нормального ("большого" реактора). На которые даже реактор подводной лодки не способен. Потому привет всем атомщикам параши за их "героизмЪ" и "служение отечествуЪ". Убили просто для цирка
 показати весь коментар
 
 
«Вєрім ! Вєрім! Вєрім! Ето божія роса ! Ето божія роса ! Ето божія роса !»

 показати весь коментар
 
Всі в курсі, що зачепило й Схід України і Крим?
 показати весь коментар
 
Херня там зацепила. На ДВА порядка меньше чем например мацкву.
 показати весь коментар
 
 
Та москву хоч по пояс плутнієм би засипало, пофуй....
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору