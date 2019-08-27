 РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб

На час ракетних стрільб РФ перекрила прилеглу до району пусків морську ділянку в Чорному морі, повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на морський припис 352/19 і відповідні повідомлення NOTAM, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з повідомленнями NOTAM A2762/19 і A2761/19 у п'ятницю і суботу (30 і 31 серпня 2019 року) пройдуть ракетні пуски на півдні Одеської області. У цей час буде обмежено доступ до мисів "Калфа" і "Льодовики" і до 1-10 кілометрів морської коси від населеного пункту Лебедівка Татарбунарського району", - йдеться в повідомленні.

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На час ракетних стрільб Росія морським приписом 352/19 перекрила прилеглий до закритого повітряного простору район Чорного моря з 29 по 31 серпня 2019 року. Відповідно до припису 352/19 перекритий Росією район буде небезпечний для плавання 29, 30 і 31 серпня з 3:00 ночі до 20-ї години дня.





Офіційне трактування російського припису - для проведення ракетних стрільб.

Зазначається, що таким чином Росія вже здійснювала перепони під час міжнародних навчань Sea Breeze-2019, коли перед стартом морських маневрів перекрила одну із запланованих для морських стрільб локацій у Чорному морі.

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На відміну від попередньої провокації, зараз у Чорному морі перекрито район разом із рекомендованими шляхами для цивільного судноплавства.

Як повідомлялося, 23 липня в районі н.п. Лебедівка Одеської області відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження. "Вільха" - розробка конструкторів державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні по замкнутому циклу.