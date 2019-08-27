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 Політика України
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Все про:випробування (171) ракети (501) Росія (19477) стрілянина (1044) вишкіл (1257) Чорне море (338)

 РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб

До чергових ракетних стрільб України на півдні Одеської області Росія підготувала провокацію з метою ускладнення чергового етапу випробувань вітчизняних ракетних комплексів.

На час ракетних стрільб РФ перекрила прилеглу до району пусків морську ділянку в Чорному морі, повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на морський припис 352/19 і відповідні повідомлення NOTAM, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з повідомленнями NOTAM A2762/19 і A2761/19 у п'ятницю і суботу (30 і 31 серпня 2019 року) пройдуть ракетні пуски на півдні Одеської області. У цей час буде обмежено доступ до мисів "Калфа" і "Льодовики" і до 1-10 кілометрів морської коси від населеного пункту Лебедівка Татарбунарського району", - йдеться в повідомленні.

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На час ракетних стрільб Росія морським приписом 352/19 перекрила прилеглий до закритого повітряного простору район Чорного моря з 29 по 31 серпня 2019 року. Відповідно до припису 352/19 перекритий Росією район буде небезпечний для плавання 29, 30 і 31 серпня з 3:00 ночі до 20-ї години дня.

РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб 01

РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб 02
РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб 03

Офіційне трактування російського припису - для проведення ракетних стрільб.

Зазначається, що таким чином Росія вже здійснювала перепони під час міжнародних навчань Sea Breeze-2019, коли перед стартом морських маневрів перекрила одну із запланованих для морських стрільб локацій у Чорному морі.

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На відміну від попередньої провокації, зараз у Чорному морі перекрито район разом із рекомендованими шляхами для цивільного судноплавства.

Як повідомлялося, 23 липня в районі н.п. Лебедівка Одеської області відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження. "Вільха" - розробка конструкторів державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні по замкнутому циклу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144900
 
 
 Топ коментарі
 
Враг ведёт себя как и полагается врагу.
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Пусть стреляют крылатыми ракетами через Крым в Азовское море.
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Лучше через Ростов по целям в Каспийском море
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скоро там ще один артист буде ..Дмітрій Кісельов..---буде діректором філії Єха Маци в Україні
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Враг ведёт себя как и полагается врагу.
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Взагалі, згідно міжнародних кордонів кацапи не мають жодного стосунку до тої ділянки, яку нібито перекрили. Тому на них можна не зважати.
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На жаль, останнім часом ЄС все більше керується подвійними стандартами...
РФ перекрыла участок в Черном море, что может усложнить Украине проведение ракетных стрельб - Цензор.НЕТ 8918
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В последнее время? Лет 80? А время-то и правда... последнее.
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Дивиться на препіздента та веде себе відповідно.
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Так зе-бобіки вродє за мір прогаласували! І про калєні навіть Вова розказував... А тепер Европа чекає продовження фільма про Голобородька....
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Чим ці мультики відрізняються від ***********? Нічим.Бо за ними ніщо.
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_За ними глупое, инфантильное шапкозакидательство. Отсутствие понимания степени и масштаба угрозы. Шизофренический игнор реальности.
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это элементарный троллинг. РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб - Цензор.НЕТ 2059 а у вас то чего подгорает так? Тролят кацапехздолов,а ведетесь вы.Или вы цапы шифрованные? РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб - Цензор.НЕТ 2059
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На ЦН ***** дозволяється писати без цензування, якщо це є визначенням президента сусідньої країни-агресора.
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Чё выдумывать: мардварум - срана людоедов. Мардва, сарматизм - людоед. РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб - Цензор.НЕТ 427 РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб - Цензор.НЕТ 427 РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб - Цензор.НЕТ 427
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Очередное нарушение кацапней международных норм и законов. Но различым трампам да макронам глубоко пох на это. Мировое сообщество? Не,не слышали. Каждый сам за себя. Дожились.
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Забор поставили чи шо? Ракєти не долетять?
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хорош потеть перед монитором, писать всяую хрень. выходим на митинг с плакатами! страшно?
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Смешно: мы посреди моря с плакатами разгоняем русские корабли, чтоб в них (не дай Бог) не попала наша ракета.
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В Україні- ні) а от на расії- це цілий подвиг. До речі, ти вже читав конституцію рф у громадському місці? Не посадили? Вякає воно тут на Україну. У себе лад наведи.
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Стрелять по рашке без предупреждения! Пусть они перекрывают что хотят, это их не спасет от наших ракет...
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_Оно, конечно, можно и в лес с волками. Если ружьишко есть. А ежли нету - так то токмо волкам на обед в пору.
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А де район проходження танкерів з Новоросєйска?
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Формально это территория Украины. Так шо, если в кого попадет, то Роися сама себе дура.
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гниди чекають, щоб щось прилетіло з нашого боку в "загороджену" зону, щоб підти в наступ? *********** вже розмінувала підступи на КПП "Луганська", та розібрала оборонні споруди...Щось у мене передчуття якоїсь великої пастки, куди ведуть українців ці підставні кріпостні олігархів...Вже почався "віджим" бєнєю (повторний) Привату!!!який після того, як його врятувала держава, постійно показує прибутки, на відміну від бєні під час його керування, коли в банк постійно вливали рефінансування, як в начебто збитковий...
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А что по этому поводу думают "гаранты" ? Что значит "перекрыла" ? Стрельбы надо провести , может попадём , слава Украине .
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Ну тогда надо стать "Израилем" . Они сказали : "********** от нас!" и защищают свою землю и свой народ .
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Подивіться на карту:наші перекрили пів моря і каци пів моря, а мирним суднам немає де пропливти.
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От в тот прямоугольничек и фигачьте!)
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Я что то серьезно не понял? РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб - Цензор.НЕТ 8818 так на Донбассе против ВСУ действительно воюют некие *повстанцы* если тут переодически выкладывают видео работы по ним артиллерии ВСУ в то время время когда настоящий российские оккупанты в Крыму элементарно просто запрещают ВСУ стрелять даже рядом
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Логика правильная это обычная сырливость ,которая пошла со времён когда Кравчук с Кучмой отдали ядерное вооружение,а тактическое наступательное просрали.
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Может одну ракету с грязной ядерной бомбой приземлить в Новороссийске,чтобы кремлёвский гопник понял с кем имеет дело?
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Блин обидно что имеем такие богатые земли и не умеем защищаться,вот уже шестой год топчемся на месте и кто в этом виноват? РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб - Цензор.НЕТ 5489 РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб - Цензор.НЕТ 4922
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********** перекриває ділянки в української частині моря.Ну а чому б ні?
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про "вишки Бойка" захоплені РФією у морі вже ніхто і не згадує ?!
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...попроси своего криворожского поца - когда в следующий раз за шаурмой поедет, то пусть завернет на обратном пути...
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ти свого соєвого поца вже 5 років просив - і які результати ?
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...результат такой - ты до сих пор сидишь и гадишь на Цензоре...
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результат 5 років правління офшорної банди - те , що купа кацапських бидлотроляк , на кшталт тебе , цілодобово гадять на Цензорі ... але на більше ви все одно не здатні
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...чувырло, хочешь сыграть со мной в любимую кацапскую игру "Переведи стрЕлки"? Не выйдет, вася... РФ перекрила ділянку в Чорному морі, що може ускладнити Україні проведення ракетних стрільб - Цензор.НЕТ 2983
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Рф не може перекрити ту ділянку моря, так як то не її територіальні води. Стріляйте.
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Везде РФ свои пять копеек вставят, точно также, как некий персонаж на страницах сайта.
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І що буде робити Голобородько ? На колєні у воді не встанеш...не зручно....
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а мордва разве может перекрывать этот участок в море? какое отношение русня имеет к крыму?
Вообще будет отличный повод пострелять по руским свинособакам. перекрывальщики *** монголоидные.
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да давно пора открыть наши все порты морские базы и причалы и пусть там на долгосрочно на шару стоят корабли НАТО! а то ни себе не людям..к тому же с пользой для страны и безопасности. поговорили и замолкли...или жаба кого там из барыг задавила...?((
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