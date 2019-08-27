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 Франція і Росія у форматі "2+2" обговорять виконання мінських угод, - Макрон

Франція і Росія у форматі "2+2" проведуть переговори у Москві на рівні міністрів закордонних справ та міністрів оборони.

Про це заявив у вівторок президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр Європи і закордонних справ та міністр збройних сил відбудуть за декілька днів до Москви для відновлення діалогу у форматі "2+2", продовження діалогу, започаткованого з президентом Путіним, та просування цієї спільної архітектури", - заявив Макрон.

Як наголосив президент Франції, одним із головних питань під час цього візиту буде використання спроможності Франції у врегулюванні російсько-українського конфлікту та виконання Мінських домовленостей.

Макрон також додав, що Франція прагне розбудувати справжню європейську стратегію та архітектуру безпеки і довіри в Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон заявив, що Франція не зацікавлена в ізоляції РФ: "Ми маємо переглянути наші відносини"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144898
 
   
 Топ коментарі
 
Україну обговорюють без України. Досягнення зелені за 100 днів.
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Яка вже різниця - головне що Україною грають у футбол, як кацаном зеленої капусти.
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как вам нравится этот кусок дерьма макрон... если бы у него отжали Прованс например оно бы тоже облизывало оккупанта и приглашало его на встречи что бы в десна целовать... кто бы этого ******* об этом спросил
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Переговори щодо України не можуть проводитись без України інакше Україна не буде виконувати ці домовленості!
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Раніше так і було. Але ви "зробили" це разом.
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Спочатку всі переговори проводились у присутності представників України, але порошенко вирішив надурити Захід, пообіцяв втілити Мінські угоди і не зробив! Тепер Західні політики проводять переговори без України, щоб не витрачати час на брехливих порошенків.
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А ты, придурочный, очень хочешь втілити Мінські угоди?
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Вовочке сказали стоять в уголке, не мешать взрослым и не писатся
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попахивает прям как общественный туалет на гидропарке
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Африканские истоки макроновской политики умиротворения российского агрессора
15:00 | 27.08.2019
https://sprotyv.info/analitica/afrikanskie-istoki-makronovskoj-politiki-umirotvoreniya-rossijskogo-agressora

Установив контроль над Центральноафриканской Республикой, Москва вторглась в сферу влияния Франции, и начала диктовать Парижу свои условия. Чтобы остановить потерю влияния на жизненно важном африканском пространстве, президент Эмануэль Макрон встал на путь опасных заигрываний с Кремлем.
«Утомленные» войной на Донбассе
Встреча президента Франции Эмануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным в Форт де Брегансон, что на Лазурном берегу, оказалась на удивление приятной для россиян. Путин буквально был обласкан со стороны французского лидера, и получил от него довольно серьезные подарки. Итогом рандеву выступают сигналы о том, что страны Запада готовы и далее следовать курсом политики умиротворения агрессора и провести реинкорпорацию Москвы в полноправные члены международного сообщества. Сторонники real politik могут праздновать своеобразную победу над сторонниками идеи европейских ценностей, на передовой линии защиты которых находится Украина, много лет выполняющая роль щита на восточном фланге евроатлантического мира. Но пятилетка войны, развязанной Россией на Донбассе, оказалась непомерно утомительной для европейцев.
Лидеры ЕС столкнулись с комплексом проблем, ссылаясь на которые они готовы пойти на уступки Кремлю, даже если при этом будет разыграна украинская карта. Миграционный кризис, Brexit, ослабление евроатлантической солидарности с приходом администрации Трампа, выступающего с тезисом, что безопасность членов НАТО стоит денег, рост популизма, евроскептицизма и ультраправых сил, щедро подпитываемых российскими спецслужбами, применение РФ информационного оружия против стран ЕС, сделали свое дело. Европа почувствовала свою слабость и беззащитность перед угрозами и шантажом России, особенно в свете демонтажа системы договоренностей в военной сфере, в частности относительно ракет малой и средней дальности.
Пока в Лондоне новый кабинет Борис Джонсона лишь входит в курс дел, пока канцлер ФРГ Ангела Меркель готовится к уходу и теряет политических союзников, пока итальянские популисты в борьбе за власть устраняют кабинет Джузеппе Конте, европейский корабль теряет ориентиры для своего поступательного движения. Это вынуждает Францию, пережившую бурю «желтых жилетов», брать на себя лидерство делами на континенте. В условиях тревог и нервозности проходит подготовка к 45-му саммиту «Большой семерки» во французском Биаррице, топовой темой которого обозначены отношения России и ЕС.
Подыгрывая Путину…
Париж, закрыв глаза на деятельность Кремля по разжиганию конфликтов в Украине, Сирии, Ливии, которая подрывает позиции стран ЕС, начал заискивать с агрессором и сдавать ему на милость, как он считает, второстепенные вопросы, чтобы сохранить то, что для него действительно значимо.
Во-первых, Макрон заявил, что «поскольку Россия является европейской страной, она имеет свое полное, полноправное место в европейской семье». Именно поэтому Франция приложила все усилия для того, чтобы Россия вернулась в лоно Совета Европы. И, поскольку Франция является председателем Совета министров Совета Европы, мы смогли воспользоваться данной возможностью и предпринять необходимые меры. Как известно Россию лишили права голоса в апреле 2014 года после того, как была принята резолюция «решительно осуждающая российскую военную агрессию и дальнейшую аннексию Крыма».
Во-вторых, президент Франции выразил надежду, что те факторы, которые последние десятилетия отдаляли Москву и Париж, не помешают построить Европу от Лиссабона до Владивостока, ведь «Россия - европейская страна до глубины души», и необходимо, чтобы российские граждане слились с европейским миром. Франция поможет перестроить, пересмотреть архитектуру доверия между РФ и ЕС.
Макрон, по сути, озвучил идею Путина, высказанную еще в начале 2000-х гг. Тогда были достигнуты договоренности о формировании общего экономического пространства, координации правил экономической деятельности без создания наднациональных структур. В развитие этой идеи РФ предложила европейцам вместе подумать о создании гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока, о зоне свободной торговли и даже более продвинутых формах интеграции. О формировании согласованной политики в сфере промышленности, технологий, энергетики, образования и науки. И, наконец, о снятии визовых барьеров… Это все составляющие путинского плана «большой Европы», это его стратегический проект установления гегемонии над европейским регионом с целью дальнейшего силового доминирования в масштабах не меньших, чем в 1945 году представлял в своей голове Сталин.
Франция становится соучастником этого проекта в духе «союза двух императоров», образца 1807 года, но только в зеркальном виде. Как известно, Тильзитский мир завершил войну четвертой коалиции, в которой Российская и Французские империи были врагами. Тогда российский император Александр І предал свою союзницу Пруссию и признал все завоевания Наполеона в Европе, что стало его триумфом. Теперь же Макрон признает «завоевания» Путина, и он чувствует свое величие, и как с ним, брутальным мачо, начинают считаться. Более того, Макрон после встречи с ним позвонил Трампу, и они вместе решили пригласить Путина на саммит возрожденной «большой восьмерки» в США, намеченный на начало лета 2020 года. Как известно, Москва была исключена из состава G8 из-за начала оккупации украинского Крыма.
Более того Макрон, оттеняя тему Крыма, выдвинул тезис, что в ближайшее время состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках созыва очередной встречи «нормандского формата». Но здесь Путин выставил требование: пока не будет конкретных действий, расписанных в минских соглашениях, он не видит необходимости такой встречи. В качестве нового импульса для встреч должны выступать процедуры по имплементации положений об особом статусе Донбасса, а также необходимы другие шаги, такие как амнистия.
При этом Путин против расширения Нормандского формата. В общем, Кремль отвергает украинские инициативы по достижению мира на Донбассе, и хочет, чтобы все шло только по российскому сценарию.
Поразительно, но Макрон даже на фоне вероятных уступок в позиции по украинскому вопросу, продолжает стелиться перед Путиным, и хочет взять на себя роль временного представителя РФ на саммите G7 в Биаррице. На нем обсуждается механика снятия санкций с России, и здесь французы хотели бы урвать по максимуму для себя.
Путин подчеркнул, что в РФ работают более 500 компаний из Франции, они обеспечивают большое количество рабочих мест, поставляют большие объемы товаров. Если стороны нормализуют свои отношения, то они бы могли работать еще лучше. Безусловно, для Макрона очень важны интересы капитанов французского бизнеса, ведь от них зависит благосостояние его электората.
Но у Путина, кроме интересов французских корпораций в России, появился еще один очень мощный рычаг давления на экономику Франции. Речь идет о вытеснении Парижа россиянами из его безусловной сферы влияния в Африке.
Борьба за ресурсную базу
Африканский регион имеет огромное символическое, политическое, экономическое значение для Франции. Франсуа Миттеран, бывший президент Франции, еще в 1957 году пророчески заявил: «Без Африки, Франция не будет иметь истории в ХХІ веке». Его приемник Жак Ширак в марте 2008 года подчеркнул: «Без Африки Франция будет отодвинута до статуса третьесортной силы».
Действительно, именно территории в Африке составляли основу французских колониальных владений. Уже после освобождения и провозглашения независимости, Париж смог сформировать систему патронажа и всесторонней опеки над своими бывшими владениями в Африке, известную, как «Франсафрика».
Эта модель состоит из нескольких компонентов. 14 стран Западной и Центральной Африки хранят свои национальные финансовые резервы во Французском центральном банке. Речь идет о 600 млрд.$ средств африканских стран, которые не могут ими быть полноценно использованы для нужд своего развития. 65% из этих денег это сбережения, находящиеся на счету французского казначейства, 20% это финансовые обязательства африканцев, и только лишь 15% они могут использовать по своему усмотрению. Если им нужно больше средств, то они должны на коммерческой основе заимствовать их у французов.
По сути, африканцы выступают в роли налогоплательщиков в бюджет Франции, но при этом не получают от Парижа никаких услуг или преференций за это. Французские граждане уже полстолетия благоденствуют за счет отъема сбережений африканцев. Инструментом поддержания этой системы выступает валюта - франк КФА, эмиссия которого находится под контролем Франции, что делает африканские страны полностью подконтрольными в сфере финансов. Каждый год страны Африки, где ходит франк КФА, должны сверять свои балансовые отчеты с французским центральным банком. Париж до сих пор имеет приоритетные права на покупку природных ресурсов своих бывших колоний, сфера госзакупок этих стран находится под контролем Франции и они не обладают правом поиска новых более приемлемых партнеров.
Африканцы остаются зависимыми и в военном плане, и в сфере безопасности. Речь идет, с одной стороны, о навязанных им договорах безопасности и обороны, согласно которым они должны быть союзниками Франции в том случае, если она вступает в войну с кем-либо. С другой стороны, французы располагают военными контингентами на территории Джибути, Габона, Кот д'Ивуара, Сенегала, Мали, Буркина-Фасо, Мали, Чада, численностью более 4500 солдат. В период с 19
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Україну обговорюють без України. Досягнення зелені за 100 днів.
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Цікаво, хто Зєлєнскому про результат розкаже, Мікрон, чи пуцин? Чи хтось з інших двох, тих, що лаврів і піськів?
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Причому в значенні "варіянт фейспалму":


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Маша с Уралмаша, как раз, его уровень.
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Похлопали малчика по щечке, а оно и радо.
Ну и подумали - фух, хорошо то как - этот не то что Порошенко, что-то от нас требовал, напрягаться надо было, говорить о глубокой озабоченности.
А теперь малчика по щечке похлопал - всего то и делов.
Кто-то может себе представить, чтоб так фамильярно обращались с Петром да и любым настоящим презом любой страны?
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Да, это просто оскорбление! Какой наглый, мерзавец стеклоглазый
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А что такого необычного происходит? В Европу рвались, хотели ассоциации политической и экономической. Ну вот, пожалуйста, получите. Получили так сказать полу миллиардный европейский рынок, обставленный со всех сторон квотными шлагбаумами. А в политике получили ущербный суверенитет, когда за тебя решают и то, и это. Вместо российской зависимости получили вашингтонскую с примесью брюссельской. Короче, за что боролись, на то и напоролись.
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А нашему зеленому Вове-комику потом скажут, что все уже решено. Как было с возвращением РФ в ПАСЕ.... Бачили очі, за кого голосували...
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А де шмакля? Чому Україну вже ніхто не питає? Ви це зробили разом!
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мурлону, понравилси гешефт за прошлый раз, ишо хочет...
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Французы «нарешают»...пока зебилы ,типа пророхоботов сажают. Ога!
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ничего про Украину без Украины?
мощная внешняя политика, зебилы, Браво!... Франция и Россия в формате "2+2" обсудят выполнение Минских соглашений, - Макрон - Цензор.НЕТ 7382
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"...в урегулировании российско-украинского конфликта...". Странно они называют рашкин государственный бандитизм и терроризм.
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Ты скажи Макрону спасибо что он еще не назвал этот конфликт *гражданской войной* как несколькими днями ранее премьер- министр Великобритании Борис Джонсон.https://narodna-pravda.ua/ru/2019/08/22/eto-grazhdanskaya-vojna-britanskij-premer-oskandalilsya-zayavleniem-ob-ukraine/
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В смысле? украинский новостной ресурс это порносайт? тебя что в детстве по голове сильно били? ну вот тебе тогда такой же украинский *порносайт* но уже с видео-картинкой https://www.dialog.ua/ukraine/187290_1566464824
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Таки тебя действительно в детстве сильно били по голове сочувствую Франція і Росія у форматі "2+2" обговорять виконання мінських угод, - Макрон - Цензор.НЕТ 8156
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ты можешь инфу читать в достойных изданиях а не на помойках?
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А причому тут ці триколори.
паРаша агресор - КРАПКА.
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А Зебил говорит миру, что нет... Зебил просит слёзно *****, ПОВЛИЯТЬ на агрессора....
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Была агрессором при Порошенко, а при Зюзе уже так ее не называют.
Поняли , что слабак, шоумен, не имеющий никакого отношения к политике и теперь можно все. Нет теперь защиты у Украины.
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О то вже Макарон вилизує дупу ******* ... Ну дуже не хоче безмежних протестів у Франції - жовтих чоловічків
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и флажки у них почти одинаковые и зазвездило макрона почти по-тупински Франция и Россия в формате "2+2" обсудят выполнение Минских соглашений, - Макрон - Цензор.НЕТ 1081
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Зе уже встречался с Макроном.Дал ЦУ.Волкеру тоже дал ЦУ.Меркель тоже дал ЦУ.В рамках этих ЦУ они и действуют.
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в общем то при зе обсуждать и решать за Украину её дела без Украины стало, как заположено
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есть очень,очень плохой пример и далеко ходить не надо Саакашвили можно спросить как в 2008 году Саркози провел переговоры с фюрером - и какие были последствия для Грузии - опять то же самое - но мы ведь даже по обему и по ситуации не в таком положении - и танки не стоят под Киевом - так шо я не понимаю - почему зеленский позволяет это ?
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Вооот! Ключевое.
Украина проиграла войну? какие ..лять, причини для такого грандиозного слива. В 14-15 єто еще можно было б понять, - сегодня что случилось? чего зебилье несется капитулировать?
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Спроси у орков пятнашки кишки которых 28-я развесила по деревьям под Марьинкой.
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А в 14-15 годах что исключительно орки вешали кишки 28-й по всему Донбассу? По моему что тогда что сейчас они поочередно друг другу кишки пускают.
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Да что за вопрос такой вообще? Да потому что именно такую задачу ему поставили. Вот и выполняет.
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вспомни бенины слова что рашистов у нас нет и идет гражданский конфликт. капитуляция планировалась еще перед выборами. зеля не понимает что он разожжет реальную гражданскую войну и распад украины
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Как я понимаю, Болтон не зря в Киев мотался.
Причём тут Макрон? Он решает свои проблемы, так и должно быть в мире.
Чужие проблемы никого не интересуют.
Америка тоже решает свои проблемы. Общая проблема - ростущий потенциал Китая.

Китай хотел Мотор сiч купить (тут проскользнул пост), Америка встала на дыбы. Ей это не выгодно. И России сильный Китай не выгоден. Китай отжимает Сибирь и Россия ничего не может сделать.

Я бы дружил с Китаем. И сообщил бы Болтону, что если Макрон ещё раз такую чушь в духе "поеду, поговорю с Путиным" выскажет, Украина Китаю поставит ещё что-нибудь стратегическое. Поставлять необязательно, но припугнуть стоит. Ведь в этом и состоит дипломатия!
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не ну если Вы так думаете - то так и должно быть)))
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Это было исключительно моё видение, я так бы поступил. Может кто-то поступил бы по другому, если прокатит, я не против
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Очень хочу узнать, кто за этим в Киеве стоял. Такие покупки просто так не происходят. Если уже Болтон просить приезжал и все равно продали. Т е ссориться с США это не вопрос? Ок.... Но что дальше?
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ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf432108e6a9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3133************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/709c6dd5417657fbcffdf92cc7adee9781ea0c027f07f21212eb67378c72ac82.jpg
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Надо зеле срочно уволить какого лесника. На фоне таких "успехов"
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Правильно Джонсон выложил ноги на стол перед этим жалким му@аком. Видать цену ему знает. Такому ничтожеству можно еще на стол и насрать.
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Ага... ну это понятно. Даладье Микронович.
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порох бы со стыда умер если бы без него решали судьбу украины. у зели это норма. вспомните как саркози поступил с грузией. ни французам ни немцам нельзя доверять. им нужно снять санкции с раши. а на украину они плевали
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дякувати зюзям, буде розмова про Україну без України
прекрасний підсумок 100 днів безбарижного правління
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75% это позволили. "Зробылы" сами себя, легко поддались на пропаганду. Легковнушаемые люди. Когда-нибудь эта афера откроется, не было бы поздно
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Макрон повинен перед самітом Норпанського формату узгодити позиції!!!!!!!!!!!!!!
Питання у іншому - на що готова дезентерія, як буде протистояти у разі невигідних умов договору.
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В Сан-Франциско хотят защитить чувства преступников - их больше не будут называть уголовниками

Новой нормой, по крайней мере для полиции, станут формулировки «ранее заключенный», «возвращающийся житель» и «лицо, вовлеченное в правосудие».
«Мы не хотим, чтобы на людей навсегда навешивали ярлык за то, что они сделали ранее, - говорит Мэтт Хейни, один из авторов инициативы. - В конечном итоге они должны стать полноценными гражданами, но этого не произойдет, если называть их уголовниками».
Несовершеннолетние правонарушители станут «молодыми людьми, вовлеченными в систему правосудия», а наркозависимые - «людьми с опытом употребления психоактивных веществ»._Господи... Да они реально ипанутые. Они просто переименовывают говно в политкорректную обёртку, и вуаля: говна уже нет... Шизофреники. Оруэлл - провидец.
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Обозначения "Родитель №1" и "Родитель №2" уже узаконены во Франции и США.
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Ну, да, пуйло с лошадью будут опять мычать про госпереворот и "ихтамнет".
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Продолжай - мнение ватника нам чрезвычайно важно. Франція і Росія у форматі "2+2" обговорять виконання мінських угод, - Макрон - Цензор.НЕТ 3830
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Да он в фейсбуке постит про свою леди в красном,ему пофиг этот минск е..сь оно конем вобщем
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Будапештские договоренности необходимо выполнять, необходимо помочь Украине в борьбе независимость, в конце концов, необходимо выполнить свои обещания
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Зеля - наш президент , всё плохо , выбирали - надеялись (я не выбирал) , выбрали - уже не смешно . Крепкий лоб у нашего народа . "Грабли" - народная забава .
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зелібоб може на Лігу сміху сходити, з ним і так не рахуються. бидло навибирало
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Макрон сырка переел

Nasha Canada Toronto Newspaper

@NashaCanada

Российские сыровары создали новый сорт сыра «Путин В.В.» Сыр содержит пальмовое масло, радиоактивный полоний, ботокс, мельдоний и «новичок».Франція і Росія у форматі "2+2" обговорять виконання мінських угод, - Макрон - Цензор.НЕТ 9281
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стадо баранів поміняло досвідченого сторожового пса на молодого красивого пуделя. ось вимальовується результат
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Тьфу...

Макрон: "Запад всё"

Эпоха доминирования стран Запада подходит к своему завершению из-за глобальных геополитических изменений, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами республики.
"Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются", - отметил французский лидер. По его словам, сегодня на мировой арене укрепляются "новые державы".

"Китай выдвинулся в первые ряды, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", - подчеркнул Макрон.

"Европейский континент никогда не будет стабильным, мы никогда не будем в безопасности, если не придем к более мирным отношениям и не проясним отношения с Россией", - сказал он.



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Ну ******... ох и ничтожество сей микрон. Пусть вступает в состав снежной Нигерии вассалом.
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Ось головні результати 100 днів президентства зеленського. ПИТАННЯ СУВЕРЕННОСТІ ДЕРЖАВИ ОБГОВОРЮЮТЬ АГРЕСОР І ЯКИЙСЬ ДЯДЬКО. ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТ ДЕ ТАМ ВИ, ДЕ ТАМ УКРАЇНА, ВИ ВЗАГАЛІ ХТО - ПРЕЗИДЕНТ ЧИ ХТО??????????????????????????????
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_Пихто! Его цель - сдача в плен! Разворот курса на расию. Ты понимаешь как нелепо в такой ситуации просить его бороться за Украину??
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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судьбу Украины обсуждают французкий гумосек и х...о из рашки ,офигеть!Кто тогда после этого ЗЕ?
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нет российско-украинского конфликта..есть агресия России против Украины!!!!!
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Пущяй ишо обсудят проблему кислотных дождей на Венере
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Иностранный легион в Украине задействуют для обучения противодействия россиянам ? На УП пишут что даже туркам перепало в Сирии, хотя договорняк с Россией был.
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Макрон в каждой жопе затычка.Поднимает свой ,рейтинг,?
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