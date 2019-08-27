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 Економіка
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Все про:податки (750) реформи (1637)

 Система оподаткування має бути суттєво реформована, – експерт

На недосконалість створеної податкової системи в Україні вказує не тільки податок на виведений капітал, а й некомпетентність тих, хто обіймав та й досі обіймає політичні посади, вважає експерт з податкового законодавства Андрій Гмирін.

Сьогодні в Україні існує проблема відсутності єдиної податкової системи, яка дала б змогу мобілізувати кошти, що перебувають у розпорядженні держави, наголосив у своєму блозі на сайті Корреспондент.net експерт з податкового законодавства Андрій Гмирін.

Серед соціальних та особистих суперечностей, експерт, у першу чергу, вказав на некомпетентність осіб, що займають високі посади та наявність корупційних схем.

"Однією з найбільших проблем є некомпетентність тих, хто займав й досі займає політичні посади та формування порядку денного реформ. Відповідно до недавнього дослідження, два з п’яти перших видів економічної злочинності в Україні – це корупція та розтрата майна, іншими словами – рейдерство. Це свідчить про низьку ефективність діяльності всіх спільно діючих антикорупційних органів, які також потребують реформування", – зазначив Гмирін.

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Експерт також наголосив, що в останні роки в українській системі оподаткування прослідковується тенденція до збільшення частки непрямих податків – акцизного збору й ПДВ.

"Згідно статистичних даних, питома вага непрямих податків у структурі податкових надходжень збільшилася з 49,6% у 2010 р. до 54,8% у 2017 р. Сьогодні система оподаткування повинна бути суттєво реформована, оскільки вона повинна базуватися на механізмах подолання великої кількості соціальних та особистих суперечностей", – додав Гмирін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144897
 
 
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да, в рейдерстве коломойские слуги большие спецы
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пример мы уже видели на примере ахметовотсукитакой...
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Пока имеется двойное налогообложение и НДС ничего развиваться не будет и экономика будет в упадке, чем выше налоги тем меньше поступлений в казну.
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