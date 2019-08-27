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Все про:Одеса (2076) охорона (196)

 Охоронець одеського закладу використовував меч і сокиру, щоб не впустити трьох п'яних молодиків

Охоронець закладу за допомогою сокири і меча затримав трьох осіб, які намагалися потрапити в середину будівлі.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє у Фейсбуці Патрульна поліція Одеси.

У повідомленні зазначається: "Увечері, 26 серпня, патрульні отримали виклик про правопорушення у провулку Лермонтовському.

Прибувши на місце, поліцейські виявили трьох осіб з ознаками алкогольного сп'яніння та охоронця, який теж був ймовірно напідпитку. Як з'ясувалося згодом, група молодиків намагалась проникнути у приміщення закладу.

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Охоронець озброївшись мечем та сокирою, вирішив дати нападникам відсіч та завдав їм тілесних ушкоджень. Компанія хлопців в свою чергу намагалися дати опір охоронцеві.

Медики на місці події оглянули опонентів та надали медичну допомогу обом сторонам.

На місце було викликано слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події".

Охоронець одеського закладу використовував меч і сокиру, щоб не впустити трьох пяних молодиків 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144895
 
   
 Топ коментарі
 
Настоящий рыцарь,коня бы ещё и красавицу непорочную,но где такую взять в Одессе?
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в живых должен был остаться только один, но менты помешали
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Как ты был имбицилом так им и остался.
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Настоящий рыцарь,коня бы ещё и красавицу непорочную,но где такую взять в Одессе?
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Привоз для туристов. Всё на пром рынке "7 километр". 😎
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охранник смухлевал.Надо было нападавшим хоть какое-то оружие дать.Алебарду,например. А то сам с мечом и алебардой на троих безоружных.или они стульями отбивались? Охоронець одеського закладу використовував меч і сокиру, щоб не впустити трьох п'яних молодиків - Цензор.НЕТ 4164 а ваще-то оружие средневековья это вещь! Вот только нападавшим повезло что охранник исскусно не владел им Охоронець одеського закладу використовував меч і сокиру, щоб не впустити трьох п'яних молодиків - Цензор.НЕТ 4164
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Вулиця Водопровідна, готель Токіо-Стар
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бессмертен тот, кто больше принял вискаря Охранник одесского заведения использовал меч и топор, чтоб не впустить трех пьяных молодых людей - Цензор.НЕТ 3554
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в живых должен был остаться только один, но менты помешали
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Это была реконструкция "Мамаевого побоища" Охранник одесского заведения использовал меч и топор, чтоб не впустить трех пьяных молодых людей - Цензор.НЕТ 1432
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Странно как-то, какое-то средневековье. Одесса- современный, продвинутый город! Возникает закономерный вопрос: а где традиционные гранаты??? С ними- была бы просто статья-хулиганка, а с этими приспособами ещё неизвестно что выйдет!
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Такое уже было, в Испании, в 30-х прошлого века. "Но пассаран!"(с). Однако, они там таки пропассаранили.
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Та слава Богу, что в Испании нашелся Франко, а в Чили Пиночет, которые эту срань господню помножили на ноль.
Шо один, шо второй по сути спасли свою страну. Франко Испанию еще и от ВМВ спас.
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Охранник одесского заведения использовал меч и топор, чтоб не впустить трех пьяных молодых людей - Цензор.НЕТ 8764Порой становится обидно, что не знакомы с творением Толкиена...
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Да... упускаю Великие Вехи. Но, вы знаете, я почему-то об Этом(!)- не грущу. Напротив.
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.. и по теме, не ссыкнул ведь. Рботу выполнил. Не зря на посту сидел.
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Из СССР Украина выходила с ядерным оружием,но после 28 лет непрерывных реформ пришла к мечам и боевым топорам😁😁😁
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Ибецилом можно стать только с рождения как ты например
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В СРСР були випадки застосування ядерної зброї проти п'янюг?
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Отэта зебильня резвится по-взрослому. Охранник одесского заведения использовал меч и топор, чтоб не впустить трех пьяных молодых людей - Цензор.НЕТ 6614 Дуэль на мотыгах надо было устроить.
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Это результат соевых реформ,где школьная программа,где кружки и дополнительные задания?Не было у вас времени людьми заниматься и особенно детьми,все воровали,воровали,воровали,да и сам вы без образования,тфу на тебя!
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Это результат того, что вы быдланы тупорылые.
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В какой тебя кружок записать, чтобы ты дегенератом безродным перестал быть? Охоронець одеського закладу використовував меч і сокиру, щоб не впустити трьох п'яних молодиків - Цензор.НЕТ 185

Какое тебе дать дополнительное задание, шоб у тебя между пивасиком времени на него хватило?
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Так кружки вы все похерили соевые,по приказу из кремля,а дополнительных заданий у тебя нет,ты даже 100 метров не пробежишь рахит соевый,на 30 местах хрюкать начнёшь,как твой пионервожатый обрюзгший морально и физически
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А еще можно использовать барбикюшницу и шампур!
От это НОВОСТИ! Охранник одесского заведения использовал меч и топор, чтоб не впустить трех пьяных молодых людей - Цензор.НЕТ 5362
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Вот это стражник! Ему бы опыта побольше и оружие настоящее, а не китайский ширпотреб. 😉
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Если его научить обращаться с алебардой он бы в одиночку взял российскую военную базу в приднестровье и кучу заложников для обмена включая коменданта крепости
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Просто скоро останній сезон вікінгів виходить. Рагнарьок, блін
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так а шо делать если такой кипишь сколько беспредела стрельбы мочилова и забивания ногами..правильно сделал пресек очередной побоище или убийство...
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Netfix випускає в прокат "Відьмака" Мабуть намагалися зняти трейлер, адаптований для України
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Катана в руках спеца это не просто оружие.
Вершина достоинства Самурая.
Жаль, в нашей стране это вне закона.
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если бы не экипаж патрульных, еще бы отряд лучников подтянулся бы на помощь сторожу Охоронець одеського закладу використовував меч і сокиру, щоб не впустити трьох п'яних молодиків - Цензор.НЕТ 4258
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охоронець - справжній лицар !
Одеса , як завжди , рулить ..))
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...а потом приехали санитары, дали всем люлей и разогнали к хренам... Охоронець одеського закладу використовував меч і сокиру, щоб не впустити трьох п'яних молодиків - Цензор.НЕТ 6811
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Во охранник паскуда,ребята несли раритетные вещи в музей а он им еще и навалял.
Да бухали вместе в музее и что-то не поделили.
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Охранник какого из этих заведений ?
Лермонтовский санаторий; Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии; гостиничный комплекс "Лермонтовский".
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А были бы у всех короткостволы, то и врачи бы не понадобились.
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Невірний вибір зрої, в стародавні часи більшість людей на полі бою загинула від списів.
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