 Охоронець одеського закладу використовував меч і сокиру, щоб не впустити трьох п'яних молодиків

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє у Фейсбуці Патрульна поліція Одеси.
У повідомленні зазначається: "Увечері, 26 серпня, патрульні отримали виклик про правопорушення у провулку Лермонтовському.
Прибувши на місце, поліцейські виявили трьох осіб з ознаками алкогольного сп'яніння та охоронця, який теж був ймовірно напідпитку. Як з'ясувалося згодом, група молодиків намагалась проникнути у приміщення закладу.
Охоронець озброївшись мечем та сокирою, вирішив дати нападникам відсіч та завдав їм тілесних ушкоджень. Компанія хлопців в свою чергу намагалися дати опір охоронцеві.
Медики на місці події оглянули опонентів та надали медичну допомогу обом сторонам.
На місце було викликано слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події".
Шо один, шо второй по сути спасли свою страну. Франко Испанию еще и от ВМВ спас.
справжній козак.
Какое тебе дать дополнительное задание, шоб у тебя между пивасиком времени на него хватило?
От это НОВОСТИ!
Вершина достоинства Самурая.
Жаль, в нашей стране это вне закона.
Одеса , як завжди , рулить ..))
Да бухали вместе в музее и что-то не поделили.
Лермонтовский санаторий; Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии; гостиничный комплекс "Лермонтовский".