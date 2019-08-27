 Міжнародна комісія юристів (ICJ) закликає українську владу розслідувати вбивство адвоката Іванова

Розстріл вчинено з автомобіля невідомими особами. Адвокат помер на місці. Інша людина, що також постраждала, була госпіталізована в критичному стані, повідомляє сайт Unba.org.ua.

"Вбивство адвоката Олександра Іванова повинно розслідуватися незалежно, оперативно і ретельно, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", - Темур Шакіров, старший юридичний радник ICJ."Якщо життя адвоката завжди в небезпеці через здійснення ним своїх функцій, то не можна говорити про жодний позитивний результат від законодавчого реформування", - додав він.

Поліція підтвердила подію вбивства та ініціювала розслідування відповідно до статті 115-2 Кримінального кодексу України - "умисне вбивство".

"Під час своєї нещодавньої місії в Україну, делегація ICJ дізналася про випадки вбивства адвокатів. Цей випадок демонструє відсутність прогресу в питанні гарантій безпеки адвокатів в Україні", – сказав Шакіров.

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Відповідно до Основних положень ООН про роль адвокатів, Уряди мають забезпечити адвокатам можливість здійснювати їх професійні обов'язки без залякування, перешкод, завдання турботи й недоречного втручання (принцип 16). Основні принципи ООН вказують, що там, де безпека адвокатів перебуває під загрозою у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, вони мають бути адекватно захищені властями (принцип 17).

Нагадаємо, 22 серпня у Кропивницькому сталося вбивство адвоката Олександра Іванова. НААУ звернулася до керівництва ГПУ та МВС із закликом взяти розслідування цього злочину на особистий контроль.

Міжнародна комісія юристів - (The International Commission of Jurists (ICJ)) - недержавна організація, що працює в сфері міжнародного права прав людини і міжнародних стандартів системи правосуддя. Комісія є постійнодіючою групою з 60 провідних юристів (суддів і адвокатів) з різних країн, у тому числі, представників вищого ешелону судової влади в Австралії, Канаді, Південній Африці, Німеччині, Аргентині та інших країнах світу.