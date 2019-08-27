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 Міжнародна комісія юристів (ICJ) закликає українську владу розслідувати вбивство адвоката Іванова

Міжнародна комісія юристів (ICJ) закликає українську владу розслідувати вбивство адвоката Олександра Іванова, якого 22 серпня розстріляно з автоматичної зброї поблизу СІЗО №6 у Кропивницькому.

Розстріл вчинено з автомобіля невідомими особами. Адвокат помер на місці. Інша людина, що також постраждала, була госпіталізована в критичному стані, повідомляє сайт Unba.org.ua.

"Вбивство адвоката Олександра Іванова повинно розслідуватися незалежно, оперативно і ретельно, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", - Темур Шакіров, старший юридичний радник ICJ."Якщо життя адвоката завжди в небезпеці через здійснення ним своїх функцій, то не можна говорити про жодний позитивний результат від законодавчого реформування", - додав він.

Поліція підтвердила подію вбивства та ініціювала розслідування відповідно до статті 115-2 Кримінального кодексу України - "умисне вбивство".

"Під час своєї нещодавньої місії в Україну, делегація ICJ дізналася про випадки вбивства адвокатів. Цей випадок демонструє відсутність прогресу в питанні гарантій безпеки адвокатів в Україні", – сказав Шакіров.

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Відповідно до Основних положень ООН про роль адвокатів, Уряди мають забезпечити адвокатам можливість здійснювати їх професійні обов'язки без залякування, перешкод, завдання турботи й недоречного втручання (принцип 16). Основні принципи ООН вказують, що там, де безпека адвокатів перебуває під загрозою у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, вони мають бути адекватно захищені властями (принцип 17).

Нагадаємо, 22 серпня у Кропивницькому сталося вбивство адвоката Олександра Іванова. НААУ звернулася до керівництва ГПУ та МВС із закликом взяти розслідування цього злочину на особистий контроль.

Міжнародна комісія юристів - (The International Commission of Jurists (ICJ)) - недержавна організація, що працює в сфері міжнародного права прав людини і міжнародних стандартів системи правосуддя. Комісія є постійнодіючою групою з 60 провідних юристів (суддів і адвокатів) з різних країн, у тому числі, представників вищого ешелону судової влади в Австралії, Канаді, Південній Африці, Німеччині, Аргентині та інших країнах світу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144890
 
 
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Потрібно проводити незалежне розслідування з залученням іноземних слідчих ФБР та Скотланд Ярда. На українські корумповані та кримінальні правоохоронні структури надії немає - слідство будуть блокувати на всіх рівнях!
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Воу, воу, воу! Полегче... Иванов, скорее всего, попал под раздачу.
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По одной из версий, целью убийц был именно адвокат Иванов. По другой - Мартиросян. 9 апреля его уже пытались устранить: рядом с дверью квартиры взорвалась электрощитовая, но обошлось без пострадавших. Сейчас «Андо» находится в городской больнице, его ранили в бок и руку.Уроженец Армении Мартиросян известен в криминальных кругах по кличке «Андо» и тесно общался с «вором в законе» Арменом Хачатряном («Армен Хохол»), которого неоднократно задерживали за наркотики.Известно, что ранее на жизнь Андроника Мартиросяна уже покушались. 9 апреля 2019 года в Кропивницком случился взрыв в электрощитовой возле квартиры Мартиросяна. По предварительной информации, погибший адвокат Александр Иванов представлял интересы Аресна Мартиросяна - сына Андроника Мартиросяна. А этот сын обвиняется в убийстве участника АТО и ранении другого пострадавшего во время конфликта возле кафе. Дело тянуть уже два года.
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На Україні протягом останніх п'яти років вчинено дуже багато злочинів, які ніхто навіть не намагався розслідувати.
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А чё призывать-то? Это убийство - следствие идёт и без призывов. Кроме того кто убил-заказал, вряд-ли кто-то заинтересован в обратном.
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