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 Політика України
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Все про:Зеленський (2485) Київська область (991) СБУ (4663)

 Зеленський призначив Болдиря керівником Київського управління СБУ, - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Болдиря з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління Служби безпеки України і призначив його начальником Головного управління СБУ в м.Києві та Київській області

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні укази №628/2019 и №629/2019 від 27 серпня опубліковано на офіційному сайті глави держави у вівторок.

Болдиря було призначено на посаду начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління СБУ указом п'ятого президента Петра Порошенка в 2015 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це одне зі знакових кадрових рішень в СБУ, - Бутусов про звільнення начальника департаменту контррозвідки Петрова. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144884
 
 
 Топ коментарі
 
73 % населения сказали ,шо твой юмор тупой )))
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Ви забули Свинарчуків? чи їх не визивають? Це ж окрема категорія громадян за часів мародера Порошенко Зеленський призначив Болдиря керівником Київського управління СБУ, - указ - Цензор.НЕТ 8748
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З 1 вересня по всій Україні почнеться зачистка від мафії.
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Притягненням до кримінальної відповідальності.
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І за що ж має сісти Петро Олексійович? Який злочин(и) він вчинив ?
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Він не подобається Ігорю L. А це страшний злочин! 😬
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Петля затягивается. Очко сжимается. Угадайте у кого ))
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73 % населения сказали ,шо твой юмор тупой )))
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Ты же бывший коммунист.Подчиняйся большинству ))
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Вот лично его жизнь, ну никак не изменилась к лучшему и не изменится уже никогда, но чувство, что можно затянуть страну обратно в его родное дерьмо-безымённо для таких мразей. Срать оно хотело на поколения после него.
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когда большинство сопли жевало меньшинство на майдане упиралось... и большинство ли сейчас в окопах сидит... и не большинство ли выбирало когда то януковича... так что засунь себе в зад эту цифру
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Перетасовка старої колоди не кращий спосіб реформувати контору.
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Вождя усіх ПЕСиків, Мародьора Барижного, 3 вересня якраз викликають куди треба Зеленський призначив Болдиря керівником Київського управління СБУ, - указ - Цензор.НЕТ 6151
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Ви забули Свинарчуків? чи їх не визивають? Це ж окрема категорія громадян за часів мародера Порошенко Зеленський призначив Болдиря керівником Київського управління СБУ, - указ - Цензор.НЕТ 8748
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Новость интересная 8% украинцев.
А расскажи какую хорошую новость для 73%?
...если есть такие конечно.

Что там про ротердам+ слышно?
О чем встречался Волкер с... э... А с кем же это он встречался?
Почему был отменен молебном в Михайловском соборе?

Ну хоть что-то хорошее!?
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А ему надо дать 100 дней, чтобы вкурить кто/что крышует в Киевской области?
Казино, нелегальные АЗС и металлоприёмки, наркота, земля, валюта.......
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