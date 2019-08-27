 Зеленський призначив Болдиря керівником Київського управління СБУ, - указ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні укази №628/2019 и №629/2019 від 27 серпня опубліковано на офіційному сайті глави держави у вівторок.

Болдиря було призначено на посаду начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління СБУ указом п'ятого президента Петра Порошенка в 2015 році.

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