 "Укроборонпром" вирішив питання імпортозаміщення для 60% деталей, - нардепка від "Слуги народу" Коваленко

"Сьогодні "Укроборонпром" вирішив питання імпортозаміщення для 60% деталей, для решти 40% досі не знайшли заміну", - сказала вона в інтерв'ю "Lb.ua", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначила Коваленко, в системі оборонно-промислового комплексу існує багато корупційних ризиків. Зокрема, можливі зловживання під час закупівлі комплектуючих із Росії. Для їх зменшення потрібно скоординувати роботу спецслужб, фінансувати відповідні програми в профільних інститутах, сказала майбутній народний депутат.

За словами Коваленко, у Збройних силах України досі перебуває значна кількість техніки, яка виготовляється в РФ.

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"Ми будь-яким способом маємо підтримувати боєготовність такого озброєння. Тут два шляхи. Перший - імпортозаміщення, яке можливе, коли таких зразків багато. Тоді це економічно виправдано. Другий - імпорт із РФ, коли зразки поодинокі і заміщення невигідне", - сказала вона.

За словами Коваленко, насамперед це стосується військової авіаційної техніки, серійно виготовленої в Росії.

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"Для другого випадку нам і потрібні спецслужби, адже ми маємо отримати такі деталі за будь-яку ціну. Цей процес, щоб не було зловживань, має контролювати держава. Якщо закупівлями займатимуться спецслужби, процес буде підзвітний", - підкреслила політик.

Зазначимо, Анна Коваленко - командир 39-ї сотні на Майдані, волонтер, консультант Міністерства оборони. Обрана депутатом Верховної Ради IX скликання за списком партії СН під номером 35. Планує працювати в парламентському комітеті з питань оборони і національної безпеки.