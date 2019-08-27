 "Укроборонпром" вирішив питання імпортозаміщення для 60% деталей, - нардепка від "Слуги народу" Коваленко

"Сьогодні "Укроборонпром" вирішив питання імпортозаміщення для 60% деталей, для решти 40% досі не знайшли заміну", - сказала вона в інтерв'ю "Lb.ua", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначила Коваленко, в системі оборонно-промислового комплексу існує багато корупційних ризиків. Зокрема, можливі зловживання під час закупівлі комплектуючих із Росії. Для їх зменшення потрібно скоординувати роботу спецслужб, фінансувати відповідні програми в профільних інститутах, сказала майбутній народний депутат.
За словами Коваленко, у Збройних силах України досі перебуває значна кількість техніки, яка виготовляється в РФ.
"Ми будь-яким способом маємо підтримувати боєготовність такого озброєння. Тут два шляхи. Перший - імпортозаміщення, яке можливе, коли таких зразків багато. Тоді це економічно виправдано. Другий - імпорт із РФ, коли зразки поодинокі і заміщення невигідне", - сказала вона.
За словами Коваленко, насамперед це стосується військової авіаційної техніки, серійно виготовленої в Росії.
"Для другого випадку нам і потрібні спецслужби, адже ми маємо отримати такі деталі за будь-яку ціну. Цей процес, щоб не було зловживань, має контролювати держава. Якщо закупівлями займатимуться спецслужби, процес буде підзвітний", - підкреслила політик.
Зазначимо, Анна Коваленко - командир 39-ї сотні на Майдані, волонтер, консультант Міністерства оборони. Обрана депутатом Верховної Ради IX скликання за списком партії СН під номером 35. Планує працювати в парламентському комітеті з питань оборони і національної безпеки.
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Це заслуга Слуг народу?
Зе тоже на концертах в московии собирал развед.данные...
Вносил свой посильный вклад так сказать...
Та шо вы гаварите))))
А не єто ли самое вам говорили когда вы выкатив очи волали про "свинарчуков"?
Мне кажется что фраза: любой ценой здесь ключевая!
Если дело Гладковского окажется блефом, и віяснится, что нанесен ущерб Национальной Обороне!!!! То что делать с "раслидувачами-вікрівачами"? На какой сосне вешать? Или фонари на Хрещатике подойдут?
И про приватбанк то же _ тишина.
За то видно сколько всего на форуме людей а сколько ботов.
Скільки ща зє!біли будуть приписувати собі те, що зробив порох?
1. Укроборонпром при Порошенко достиг хорошего результата
2. "мы должны получить такие детали любой ценой" т.е. все делалось правильно, преступления в действиях свинарчуков не было.
3. дама не очень умная, если наша задача - контрабандой "доставать" детали из Раши, то об этом не надо орать публично, надо тихонечко скупать у раша-прапорщиков как делали свинарчуки. А то после скандала со свинарчуками ФСБ прикрыло лавочку.
значит закупать из парашки это не коррупция, а необходимость оборонного комплекса
за что тогда обосрали оборонпром бихусы *******...