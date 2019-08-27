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 Політика України
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Все про:Укроборонпром (497) Анна Коваленко (18)

 "Укроборонпром" вирішив питання імпортозаміщення для 60% деталей, - нардепка від "Слуги народу" Коваленко

Держконцерн "Укроборонпром" замінив імпорт деталей з Російської Федерації на 60%, заявила обрана народним депутатом України за списком партії "Слуга народу" Анна Коваленко.

"Сьогодні "Укроборонпром" вирішив питання імпортозаміщення для 60% деталей, для решти 40% досі не знайшли заміну", - сказала вона в інтерв'ю "Lb.ua", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначила Коваленко, в системі оборонно-промислового комплексу існує багато корупційних ризиків. Зокрема, можливі зловживання під час закупівлі комплектуючих із Росії. Для їх зменшення потрібно скоординувати роботу спецслужб, фінансувати відповідні програми в профільних інститутах, сказала майбутній народний депутат.

За словами Коваленко, у Збройних силах України досі перебуває значна кількість техніки, яка виготовляється в РФ.

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"Ми будь-яким способом маємо підтримувати боєготовність такого озброєння. Тут два шляхи. Перший - імпортозаміщення, яке можливе, коли таких зразків багато. Тоді це економічно виправдано. Другий - імпорт із РФ, коли зразки поодинокі і заміщення невигідне", - сказала вона.

За словами Коваленко, насамперед це стосується військової авіаційної техніки, серійно виготовленої в Росії.

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"Для другого випадку нам і потрібні спецслужби, адже ми маємо отримати такі деталі за будь-яку ціну. Цей процес, щоб не було зловживань, має контролювати держава. Якщо закупівлями займатимуться спецслужби, процес буде підзвітний", - підкреслила політик.

Зазначимо, Анна Коваленко - командир 39-ї сотні на Майдані, волонтер, консультант Міністерства оборони. Обрана депутатом Верховної Ради IX скликання за списком партії СН під номером 35. Планує працювати в парламентському комітеті з питань оборони і національної безпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144882
 
 
 Топ коментарі
 
канечна...
Зе тоже на концертах в московии собирал развед.данные...
Вносил свой посильный вклад так сказать...
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Госконцерн "Укроборонпром" заместил импорт деталей из Российской Федерации на 60%, заявила избранная народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" Анна Коваленко. Источник: https://censor.net.ua/n3144882
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Це заслуга Слуг народу?
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Скільки часу треба, щоб розробити і виготовити складні вироби? Ти працював інженером на військовому заводі?
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Знову починається ідіотизм і знову ми чуємо ідіотські мантри про необхідність купляти щось в росії! Нам не потрібно закуповувати в росії запчастини, ці запчастини є на міжнародному ринку, їх виробляє не тільки росія, а якщо ми не можемо ніде купити запчастини крім як в росії, то таке обладнанння потрібно негайно модернізовувати замінюючи російські комплектуючи західними аналогами, або замінювати обладннання повністю на обладнання західних виробників! Що там не можуть купити за кордоном наші генії Укроборонпрому? Російські авіаційні прилади, які є ненадійними та застарілими за своєю конструкцією? Так не треба це лайно купляти! Проведіть модернізацію АН-32 і розробіть технічну документацію в якій не буде російських приладів, а будуть тільки прилади західного або українського виробництва! І тоді не потрібно буде купляти в росії цей непотріб, просто контракти переподпишуться на іншу модернізацію літака, більш ******* та більш надійну! 5 років було на те щоб викреслити росію з української оборонки, але влада порошенка саботувала всі ці роботи, бо це була влада проросійська та не українська!
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Свободу Свинарчуку! И лишь он один... сможет
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Госконцерн "Укроборонпром" заместил импорт деталей из Российской Федерации на 60%, заявила избранная народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" Анна Коваленко. Источник: https://censor.net.ua/n3144882
____________________________________________________________________________________
Це заслуга Слуг народу?
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канечна...
Зе тоже на концертах в московии собирал развед.данные...
Вносил свой посильный вклад так сказать...
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Хороший результат. Порошенке и пяти лет не хватило. Ждем новых успехов.
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Скільки часу треба, щоб розробити і виготовити складні вироби? Ти працював інженером на військовому заводі?
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Да все это было. Внедрять не хотел. Как и танки на экспорт.
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То по життю хворий, чи тільки на форомі? Це результат діяльності старої команди. Тих самих Свинарчуків та ін.
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от же дауни. Це було зроблено при порохові, а зебіли пожинають плоди.
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А кто не давал пожинать плоды после яныка ? ))
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А 40% свинарчуки с рашки контрабандой ввозили.
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После закона о неприкосновенности ждем их посадок.С бывшим хозяином.
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Таки ввозили. Не просто контрабандою, а через ланцюжки особистих зв'язків. В умовах війни це прийнятна практика. Ось чому кацапи роздмухали істерію навколо Свинарчуків, а місцеві зебіли її радо підхопили. Зебіли, чи багато серед вас проектувальників та виробників складних приладів та агрегатів? Єдиний прилад, з яким знайомий ЗЕлохторат - це електронні ваги на ринках (виробництва Дніпропетровська). Так?
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/// два пути. Первый - импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много. Тогда это экономически оправдано. Второй - импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно/
Та шо вы гаварите))))

А не єто ли самое вам говорили когда вы выкатив очи волали про "свинарчуков"?
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"Для второго случая нам и нужны спецслужбы, ведь мы должны получить такие детали любой ценой. Этот процесс, чтобы не было злоупотреблений, должно контролировать государство. Если закупками заниматься спецслужбы, процесс будет подотчетен", - подчеркнула политик.

Мне кажется что фраза: любой ценой здесь ключевая!

Если дело Гладковского окажется блефом, и віяснится, что нанесен ущерб Национальной Обороне!!!! То что делать с "раслидувачами-вікрівачами"? На какой сосне вешать? Или фонари на Хрещатике подойдут?
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шо такое в нас впєрєді главниє пабєди сказана била
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т.е. контрабанда из РФ и дело Свинарчука и Ко будет процветать и далее? молодцы.
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Не одной кремлеботины нет в теме.
И про приватбанк то же _ тишина.
За то видно сколько всего на форуме людей а сколько ботов.
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Протягом якого терміну? Я так розумію з 2014р, а отже це досягнення Порошенка.
Скільки ща зє!біли будуть приписувати собі те, що зробив порох?
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так уже, смотри каменты шимпанзе сверху.
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Йожкін срам, а як же свинарчукі і торгівля на крові, накрилась Ротердам+?
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А тем временем до кацапов прилетел султан Эрдоган! И после покупки ракетного комплекса С-400 присматривается к новейшему истребителю Су-57 чтобы возможно тоже купить такие. https://ua.korrespondent.net/world/russia/4133376-putin-pokazav-erdohanu-novitnii-vynyschuvach-su-57
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Делаем выводы:
1. Укроборонпром при Порошенко достиг хорошего результата
2. "мы должны получить такие детали любой ценой" т.е. все делалось правильно, преступления в действиях свинарчуков не было.
3. дама не очень умная, если наша задача - контрабандой "доставать" детали из Раши, то об этом не надо орать публично, надо тихонечко скупать у раша-прапорщиков как делали свинарчуки. А то после скандала со свинарчуками ФСБ прикрыло лавочку.
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Отакої тобі!!! Так шо ж Свинарчуків діло матиме продовження? А як кричали, як кричали...
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Во время ирано-иракской войны, Иран имел большие проблемы с боеспособностью военной техники, которая была закуплена ещё шахом в США. Причем техника была самая современная, например F-14, которые больше никому не поставлялись. Пришли аятоллы и США стали врагом но воевать надо. Несмотря на вражду, пришлось тайно договариваться. Через ЦРУ поставлялись запчасти и оружие по цене в несколько раз более высокой, но техника была боеспособной. Так и со Свинарчуками не всё так однозначно. Все возмутились, но подробности никого не интересовали. Некоторые детали, кроме как в параше нельзя было достать. Да, это плохо, но нужна техника сейчас, а ждать пока наладится производство замены некогда. Хотя, лично я, за то чтобы с паРашей не иметь никаких связей и отношений.
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>в ходе закупки комплектующих из России. Источник: https://censor.net.ua/n3144882

значит закупать из парашки это не коррупция, а необходимость оборонного комплекса

за что тогда обосрали оборонпром бихусы *******...
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Для троллей из лахты и зебильского племени - суть всех украинских и мировых проблем в свинарчуках. Свинарчуки стали гвоздем в их предвыборной программе (эфэсбеее, подбросило такую информацию). Это - от лукавого. Зе-сранцев выбирала ***************, с подачи сексотов, а свинарчук лишь для болтания языками, чтоб было о чем 3,14здеть с экранов коломойши, ахметкина, фирташа, медведчука и прочей антиукраинской камарильи. Свинарчук закупал, переплачивая в раши, однако делал определенную работу, а не скоморошничал у коломойши на экране. Хотя, можно делать все самим. Это ведь не американские разработки.
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