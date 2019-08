 НАБУ через суд зажадало у "Приватбанку" всю документацію щодо юррадників

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" у банку у вівторок, посилаючись на отриману постанову суду, підставою для слідчих дій детективів НАБУ є заяви 2017-2018 рр. від народних депутатів ВР минулого скликання Олександра Дубініна та Віталія Купрія, які в ЗМІ і відкритих джерелах пов’язуються з колишніми власниками банку, передає Цензор.НЕТ.

"Провадження щодо їхніх скарг були зупинені слідчими органами ще в 2017 році, але з невідомих причин відновлені влітку 2019 року", - зазначили в ПриватБанку.

У фінустанові також звернули увагу, що детективи НАБУ наполягали на терміновому вилученні документів, оскільки нібито виникла "реальна загроза зміни або знищення документів". У банку також висловили здивування тим, що суд беззаперечно погодився з думкою детективів, що ПриватБанк нібито порушив закон "Про державні закупівлі", хоча його дія на комерційні банки не поширюється.

Одночасно ПриватБанк був повністю виключений із судового процесу і позбавлений будь-якої можливості представити свою позицію і докази в суді, тоді як ухвалена постанова оскарженню не підлягає, зазначили у фінустанові.

"ПриватБанк виконує рішення суду і готовий надати слідству всі витребувані документи. Водночас банк звертається до керівництва НАБУ з проханням об'єктивно та неупереджено дослідити реальні причини й обставини цієї справи", - наголосили у фінустанові.

Банк також закликає керівництво НАБУ гарантувати захист адвокатської таємниці та конфіденційність вилучених документів, оскільки витік інформації може підірвати захист інтересів банку в судах України, США, Великої Британії та Кіпру, де ПриватБанк бореться за відшкодування збитків, заподіяних йому в період до націоналізації, на загальну суму понад $6 млрд.

Як повідомлялося, ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти екс-власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (усі - Велика Британія) Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd. (усі Британські Віргінські о-ви), які, ймовірно, їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав таким, що не відповідає його юрисдикції, позов ПриватБанку, вважаючи, що його було подано проти британських компаній, щоб притягнути до провадження Коломойського та Боголюбова. При цьому суддя погодився з наявністю у банку обґрунтованих позовних вимог проти Коломойського і Боголюбова як мінімум на кілька мільйонів доларів.

Компанія Fieldfisher, що представляє інтереси Коломойського, зазначала, що суд першої інстанції зобов'язав український держбанк сплатити всі судові витрати відповідачів і скасував всесвітній арешт активів (WFO) на суму понад $2,5 млрд. Зокрема, суд зобов'язав ПриватБанк протягом 28 днів сплатити проміжні витрати відповідачів на GBP7,5 млн, з яких Ігорю Коломойському - GBP4 млн.

ПриватБанк 21 грудня 2018 року оскаржив рішення першої інстанції в апеляційному суді Англії та Уельсу. До розгляду апеляції WFO діє. Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року.