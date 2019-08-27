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 Політика України
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Все про:НАБУ (2081) Приватбанк (288)

 НАБУ через суд зажадало у "Приватбанку" всю документацію щодо юррадників

"ПриватБанк" 26 липня цього року, на наступний день після завершення слухання справи проти колишніх акціонерів в Апеляційному суді Англії та Уельсу, отримав постанову українського суду з вимогою надати детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) всі документи про підстави та умови отримання послуг від юридичних радників та інших консультантів.

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" у банку у вівторок, посилаючись на отриману постанову суду, підставою для слідчих дій детективів НАБУ є заяви 2017-2018 рр. від народних депутатів ВР минулого скликання Олександра Дубініна та Віталія Купрія, які в ЗМІ і відкритих джерелах пов’язуються з колишніми власниками банку, передає Цензор.НЕТ.

"Провадження щодо їхніх скарг були зупинені слідчими органами ще в 2017 році, але з невідомих причин відновлені влітку 2019 року", - зазначили в ПриватБанку.

У фінустанові також звернули увагу, що детективи НАБУ наполягали на терміновому вилученні документів, оскільки нібито виникла "реальна загроза зміни або знищення документів". У банку також висловили здивування тим, що суд беззаперечно погодився з думкою детективів, що ПриватБанк нібито порушив закон "Про державні закупівлі", хоча його дія на комерційні банки не поширюється.

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Одночасно ПриватБанк був повністю виключений із судового процесу і позбавлений будь-якої можливості представити свою позицію і докази в суді, тоді як ухвалена постанова оскарженню не підлягає, зазначили у фінустанові.

"ПриватБанк виконує рішення суду і готовий надати слідству всі витребувані документи. Водночас банк звертається до керівництва НАБУ з проханням об'єктивно та неупереджено дослідити реальні причини й обставини цієї справи", - наголосили у фінустанові.

Банк також закликає керівництво НАБУ гарантувати захист адвокатської таємниці та конфіденційність вилучених документів, оскільки витік інформації може підірвати захист інтересів банку в судах України, США, Великої Британії та Кіпру, де ПриватБанк бореться за відшкодування збитків, заподіяних йому в період до націоналізації, на загальну суму понад $6 млрд.

Як повідомлялося, ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти екс-власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (усі - Велика Британія) Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd. (усі Британські Віргінські о-ви), які, ймовірно, їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав таким, що не відповідає його юрисдикції, позов ПриватБанку, вважаючи, що його було подано проти британських компаній, щоб притягнути до провадження Коломойського та Боголюбова. При цьому суддя погодився з наявністю у банку обґрунтованих позовних вимог проти Коломойського і Боголюбова як мінімум на кілька мільйонів доларів.

Компанія Fieldfisher, що представляє інтереси Коломойського, зазначала, що суд першої інстанції зобов'язав український держбанк сплатити всі судові витрати відповідачів і скасував всесвітній арешт активів (WFO) на суму понад $2,5 млрд. Зокрема, суд зобов'язав ПриватБанк протягом 28 днів сплатити проміжні витрати відповідачів на GBP7,5 млн, з яких Ігорю Коломойському - GBP4 млн.

ПриватБанк 21 грудня 2018 року оскаржив рішення першої інстанції в апеляційному суді Англії та Уельсу. До розгляду апеляції WFO діє. Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144878
 
 
 Топ коментарі
 
проститутка Сытник открыто работает на Каломойского, при поддержке Богдана..
это называется "борьба с коррупцией по каломойски"!
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ну вот, Беня приступил к главному блюду..., из за которого и поставил презиком своего арлекино...
А говорите что у Зе нет полномочий.... НАБУ через суд затребовало у ПриватБанка всю документацию по юрсоветникам - Цензор.НЕТ 8490
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Це так хочуть повернути Коломойському "Приватбанк"?
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проститутка Сытник открыто работает на Каломойского, при поддержке Богдана..
это называется "борьба с коррупцией по каломойски"!
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Что там написано?
Опять деньги из бюджета нужны?
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ну вот, Беня приступил к главному блюду..., из за которого и поставил презиком своего арлекино...
А говорите что у Зе нет полномочий.... НАБУ через суд затребовало у ПриватБанка всю документацию по юрсоветникам - Цензор.НЕТ 8490
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Надо срочно брать помидоры по 50.
Завтра будут дороже.
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А за доларами під Приватом з ранку стоять черги НАБУ через суд затребовало у "Приватбанка" всю документацию по юрсоветникам - Цензор.НЕТ 8706
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"Зубожілий" нарід, який обікрав Порошенко. За три місяці вже збагатився настільки, що побіг валюту скуповувати
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Ну ничего ничего.
Скоро зе всем выдаст по камазу денег.
Осталось чуть потерпеть.
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Звичайні вкладники, які розуміють наслідки кредиту під 18 відсотків.
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Це так хочуть повернути Коломойському "Приватбанк"?
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как догадались? НАБУ через суд затребовало у "Приватбанка" всю документацию по юрсоветникам - Цензор.НЕТ 1292
И выплатить неустойки....
Надеюсь казны Украины хватит...., но может и нет..
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Ну неустойки врядли, а вот за отжатый Приват Мойша нервишки еще попортит....
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Всемирный банк, после общения своего руководителя Девида Мелпаса с Зеленским, видимо для страховки оставил еще и 3-х страничный документ. Кратко содержание - не трогай НБУ.
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а здесь зебилов кот наплакал,здесь в основном трудяги запоребриковые
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почалося!!! Зэлэшмарклі!!!! Я вас зневажаю всім своїми фібрами!! Зараз знову почне трусити звичайних людей-вкладників, бо цілком зрозуміло, що Бєня знову відбирає обкрадений ним же Приват, який врятувала держава за наші кошти!!! Це повний треш!!! Зупиніть своїх зєлєвиродків, бо буде біда!!!
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Я з деякими зебілами розмовляв без інтернету і побачив порожні очі. Це зомбовані істоти.
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чи обдовбані геть??? так це ще є хоч прогалина якихось правдивих новин, де можна прочитати про початок всього цього "бєспрєдєла" по-зєлєбєнівськи...поки що...а далі що буде- уявити страшно...З телеканалів Т2 зник канал ахмєтова "Україна" "раптом"...Вже давно відомо, що Бєня наклав оком на статки ахмєтова....вони йому очі муляють, бо цілком зрозуміло, що заводи-пароходи-готелі, що скупив Бєня в США накрилися мідним тазом і навряд чи йому повернуться, бо куплені за брудні гроші, що він там "відмив". Вся нерухомість там заблокована...Тепер він по кримінальному бєспрєдєлу відбиратиме майно та активи ахмєтки...До останнього моє ставлення дууууже неоднозначне...Але податків він таки багато сплачував в Україні, на відміну цього бородатого бандюка..
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Це поки що торпедування позовів Приватбанку до коломойського.
Очевидне нагле рейдерство.
Ще й привід який, - "порушення закону про публічні закупівлі". Ох і мерзота.
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А после того как зе стал президентом вы еще верите в какие то иски приватбанка?
Это самому себе что ли иск?
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Я то таке. Але надіюсь може зебілам дійде, хоча б емпірично, - через жопу)
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Не дойдет.
Там ума как у чайки.

Оборонпром закупает аж 40 процентов запчастей на раше.
Это предательство.
Петя геть

Оборонпром закупает целых 60 процентов не в раше.
О это перемога.
Слава зе.
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"Приватбанк" якобы нарушил закон "О публичных закупках", хотя его действие на коммерческие банки не распространяется.

Опачки. А вот тут как-то не понял - "Приват" таки коммерческий или таки государственный?
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