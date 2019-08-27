 Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Twitter.

"Голова профільного Комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проєкт Виборчого кодексу, який вводить пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.

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В Офісі президента заявили, що новий Виборчий кодекс був ухвалений із порушенням регламенту.



