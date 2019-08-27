 Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Twitter.
"Голова профільного Комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс!", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проєкт Виборчого кодексу, який вводить пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.
В Офісі президента заявили, що новий Виборчий кодекс був ухвалений із порушенням регламенту.
виправдовувати очевидне зло і на біле
казати чорне. В парашенка можуть бути лише такі шанувальники !
Пора всем в окопы.... - я тоже хочу как устать от войны, так же как 73% ушлепков...
Вот же агент мафии
зе в тот период отрабатывай корпоративы на москве
У тебя и фотки есть
Барига пообіцяв, що докладе "всі зусилля в рамках своїх конституційних
повноважень, щоб до кінця 2014 року відбулися дострокові парламентські вибори
виключно на пропорційній основі за відкритими списками"....Парламентські
вибори, що відбулися 26 жовтня, пройшли
за старою, пропорційно-мажоритарною системою. Необхідні зміни
до законодавства так і не були прийняті парламентом, і протистояння
кандидатів-одномандатників в цілому ряді округів стало приводом для численних скандалів і фальсифікацій!!!
Ну он нужен
Ви думаєте чому Зє!біли так з відкриттям сесії поспішали? А щоб місяць від дня прийняття закону не сплав!
Але організаційно не встигли.
Соя жжёт 🔥😁👍🏻
Просто еврейской мафии...
Было же подробное расследование Схем в Тель-Авиве....
Впрочем Моссад тоже в деле наверное...
Хохлы тоже пролезли...
https://www.youtube.com/watch?v=VcbwRNkOk28
Но Зе согласитесь это самый большой успех...
С чего вдруг?"
"Хорошей" власти, скрывать от своего народа в закрытых списках, вроде, нечего...
Мне это наперсточничество не нравится
Черным же по белому написано:сегодня подписал глава профильного комитета, сегодня же и глава ВР.
Никакого флешмоба, все законно.
У "плохой" власти списки были закрытыми, у "хорошей" теперь-открытые.
Что не так?
А мета приховати той факт що Зєєєля не підписав закон без пояснення причин, і це змушений був зробити голова ВР!
Слідкуйте за руками! Зє!боти на роботі!
але "розжалуваним у рядові".як і більшість"будівничих собачих будок.' з ЄС..
Як сталось зі списком Смєшко..))
Білоножки його "закопали"
тому взагалі-то значення не має...відкриті чи закриті..
наступні вибори місцеві-
Згідно із Виборчим кодексом вибори народних депутатів України проводитимуться на засадах пропорційної системи за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій. При цьому у розподілі мандатів депутатів братимуть участь виборчі списки кандидатів, які за підсумками голосування на виборах депутатів набрали 4 % і більше дійсних голосів виборців у загальнодержавному виборчому окрузі. При цьому застосовуватиметься виборча система, яка дозволяє персоніфікувати голосування (відкриті списки кандидатів).
Аналогічна виборча система застосовуватиметься також на виборах депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних рад, а також міських рад тих міст, у яких кількість виборців перевищує 90 тис. осіб. До таких міст належать усі обласні центри, а також кілька інших міст обласного значення. На виборах міських голів таких міст застосовуватиметься виборча система абсолютної більшості.