 Використання сенсорної кнопки в Раді поставить під сумнів легітимність ухвалених законів, - Труба

Про це написав у своєму Telegram директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба, передає Цензор.НЕТ.

"Використання сенсорної кнопки поставило б під сумнів легітимність усіх ухвалених законів народними депутатами, адже зараз її функціонування не передбачено чинним Законом "Про Регламент Верховної Ради України". На цьому наголошує і Головне юридичне управління ВР у своєму висновку. Що планували і вже зробили окремі керівники Апарату ВР, чи порушили вони правила експлуатації використання сенсорно-обчислювальної системи - ДБР і встановлює", - написав Труба.

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При цьому директор ДБР зазначив, що 23 і 27 серпня "ми приходили не з обшуками, а на огляд, на який отримали дозвіл першого заступника керівника апарату Верховної Ради".

Водночас Труба назвав ініціативу введення сенсорної кнопки "хорошою ініціативою".