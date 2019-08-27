 Використання сенсорної кнопки в Раді поставить під сумнів легітимність ухвалених законів, - Труба

Про це написав у своєму Telegram директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба, передає Цензор.НЕТ.
"Використання сенсорної кнопки поставило б під сумнів легітимність усіх ухвалених законів народними депутатами, адже зараз її функціонування не передбачено чинним Законом "Про Регламент Верховної Ради України". На цьому наголошує і Головне юридичне управління ВР у своєму висновку. Що планували і вже зробили окремі керівники Апарату ВР, чи порушили вони правила експлуатації використання сенсорно-обчислювальної системи - ДБР і встановлює", - написав Труба.
При цьому директор ДБР зазначив, що 23 і 27 серпня "ми приходили не з обшуками, а на огляд, на який отримали дозвіл першого заступника керівника апарату Верховної Ради".
Водночас Труба назвав ініціативу введення сенсорної кнопки "хорошою ініціативою".
Воооооо. А я о чем? А должна иметь как составляющая часть процесса без которой основная часть процесса не начнется.
"
Подготовка первого заседания Верховной Рады происходит в стиле "Посмотрите, кто к нам пришел!" и главным героем дня - Зеленским. На заседании планируется огласить очередные "эпохальные инициативы" Зеленского. (надеюсь все помните что эти инициативы живут ровно 16 дней - "принцип зеленой амнезии" ). Будет заявление о сокращении количества депутатов, не будет сенсорной кнопки и избрания премьера - Вова боится). Все это будет происходить на фоне возвращения наших военнопленных и моряков. Как Вову обведут вокруг пальца с обменом - мы расскажем. . "(с)
Делай выводы, если есть чем.
К голосованию при этом принимаются только те карты, по которым вошли (и еще не вышли) из зала.
Что скажешь...трубаДУР....???
ГБР наверное может проверить, не нарушает ли кто-нибудь правила эксплуатации сенсорно-вычислительной системы, но делать выводы о непригодности или нелигитимности системы не может. Потому, что разработка и изготовление системы невозможны без предварительной экспертизы проекта и согласования в высших кругах.
іСпікєр...
Чем помешало тестирование кнопки?
Знают ли у нас в стране!!! Что сенсорную кнопку(система Рада-3) оплатил еще в 2008г Голова ВРУ Яценюк???
https://lb.ua/news/2019/08/27/435637_sbu_gbr_provodyat_sledstvennie.html
Сори, если уже было)
По его словам, срок гарантии системы голосования Рада-3, которая имеет так называемую сенсорную кнопку, истек в 2008 году.
"На сколько я знаю, с 2008 года все голосования, которые происходили, не могут быть технически подтверждены, а техническое подтверждение - это юридическое основание, это доказательство в любом производстве. То есть нельзя подтвердить... и это большая проблема не только для нынешнего парламента. Но мы также должны понимать, что любое техническое внедрение должно пройти техническое задание, формулировку эскиза, разработку, формулировку создания и формулировку проверки... Единственное, чего мы хотим, - чтобы первая сессия не была заблокирована из-за того, что будем голосовать на несертифицированном оборудовании без юридических оснований. Это два опасения, о которых мы говорили", - сказал Стефанчук.
🤑
Как устроено законодательство на Западе ? Фундаментальный принцип: "разрешено всё что не запрещено". Это полностью противоречит феодально-азиатской системе, при которой "запрещено всё что не разрешено".
Разве есть закон, запрещающий сенсорные кнопки ?
Труба не может занимать свою должность. Он не понимает как организованы законы в цивилизованных странах.
Стаття 37. Види та способи голосування
1. Рішення Верховної Ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом (статті 47 - 50).
2. Відкрите голосування здійснюється:
1) кожним народним депутатом особисто за допомогою електронної системи в такий спосіб, що унеможливлює голосування замість народного депутата іншою особою. Результати голосування фіксуються поіменно, в тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного народного депутата. На вимогу народних депутатів результати голосування можуть висвітлюватися на інформаційному табло електронної системи в залі засідань по депутатських фракціях (депутатських групах)
2) шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи).
3) пункт 3 частини другої статті 37 виключено
3. Після закінчення кожного голосування за допомогою електронної системи його результати висвітлюються на інформаційному табло електронної системи в залі засідань та оголошуються головуючим на пленарному засіданні.
4. Таємне голосування здійснюється народним депутатом особисто шляхом подачі бюлетеня.
5. Верховна Рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом і цим Регламентом.
6. Народний депутат бере участь у голосуванні з питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради, на якому розглядається відповідне питання.
І так, у нас дозволено все, що не заборонено законом. Сенсорна кнопка законом не заборонена! А от зі сканером відбитків з законодавчої т. з. можуть бути трабли - захист персональних даних і все таке...
Только сенсорные кнопки. Иначе ни один закон не будет иметь силы.
Лучше бы добавили в систему нарко и алкотестер, чтобы он блокировал "законотворчество" добкинообразных депутатов находящихся под кайфом
Вперед нет, нет, идти в обход