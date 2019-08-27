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 Політика України
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Все про:ВР (5375) голосування (327) Труба (115) ДБР (448)

 Використання сенсорної кнопки в Раді поставить під сумнів легітимність ухвалених законів, - Труба

Використання сенсорної кнопки як обов'язкового елементу під час голосування народних депутатів України поставить під сумнів легітимність усіх прийнятих законів народними депутатами, оскільки зараз її функціонування не передбачено чинним законом "Про Регламент Верховної Ради".

Про це написав у своєму Telegram директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба, передає Цензор.НЕТ.

"Використання сенсорної кнопки поставило б під сумнів легітимність усіх ухвалених законів народними депутатами, адже зараз її функціонування не передбачено чинним Законом "Про Регламент Верховної Ради України". На цьому наголошує і Головне юридичне управління ВР у своєму висновку. Що планували і вже зробили окремі керівники Апарату ВР, чи порушили вони правила експлуатації використання сенсорно-обчислювальної системи - ДБР і встановлює", - написав Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук

При цьому директор ДБР зазначив, що 23 і 27 серпня "ми приходили не з обшуками, а на огляд, на який отримали дозвіл першого заступника керівника апарату Верховної Ради".

Водночас Труба назвав ініціативу введення сенсорної кнопки "хорошою ініціативою".

Використання сенсорної кнопки в Раді поставить під сумнів легітимність ухвалених законів, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144873
 
 
 Топ коментарі
 
Знову щось заважає. Ви точно танцорьі? Использование сенсорной кнопки в Раде поставит под сомнение легитимность принятых законов, - Труба - Цензор.НЕТ 1056
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Уже даже не смешно. Козлы,б..., зеленые. Хотя чего можно ожидать от чела с хвамилией Труба?
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А кто ...или что мешает зеленому стаду....первым делом проголосовать за эту сенсорную кнопку...без использования этой кнопки....а все остальные законы голосвать с использованием кнопки..??
Что скажешь...трубаДУР....???
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Ну так признай что Порошенко вор и должен сидеть с конфискацией,только сумасшедший его может оправдывать,это тест тебе на психическое здоровье😁
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а кнопка активации пульта...это кнопка активации пульта...она к процессу голосования отношения не имеет....

Воооооо. А я о чем? А должна иметь как составляющая часть процесса без которой основная часть процесса не начнется. Использование сенсорной кнопки в Раде поставит под сомнение легитимность принятых законов, - Труба - Цензор.НЕТ 9353
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а в легитимности указа о роспуске рады даже конституционный суд не засомневался...труба дело или труба дело говорит?
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Как мне не противно это говорить, но с этой трубой согласен полностью. Еще напрягает, что за пять лет дурак со справкой не сподобился ее сделать, а тут, после сложения полномочий организовал. Очень подозрительно
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в эту кнопку еще нужно было и нужно будет попасть пальцем...но пришла молодая команда, пальцы не дрожат, они попадут...верим в них
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Еще до всяких труб, стефанчуков и т.п. на инсайде (рано утром) было это:
"
Подготовка первого заседания Верховной Рады происходит в стиле "Посмотрите, кто к нам пришел!" и главным героем дня - Зеленским. На заседании планируется огласить очередные "эпохальные инициативы" Зеленского. (надеюсь все помните что эти инициативы живут ровно 16 дней - "принцип зеленой амнезии" ). Будет заявление о сокращении количества депутатов, не будет сенсорной кнопки и избрания премьера - Вова боится). Все это будет происходить на фоне возвращения наших военнопленных и моряков. Как Вову обведут вокруг пальца с обменом - мы расскажем. . "(с)

Делай выводы, если есть чем.
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А датчик Touch ID в айфоне, не делает "нелегитимным" снятие денег со счета?
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Це піпець! А якщо автор давно прийнятого закону виступав у залі і подав чернетку російською мовою - теж відмінити?
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Вносится изменения в регламент и вперёд. Использование сенсорной кнопки в Раде поставит под сомнение легитимность принятых законов, - Труба - Цензор.НЕТ 3837
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Иногда "вперёд" растягивается на десятилетия...
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Установка турникетов, предоставляющих возможность входа/выхода только по карте, которая используется и для голосования, не противоречит регламенту?
К голосованию при этом принимаются только те карты, по которым вошли (и еще не вышли) из зала.
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А кто ...или что мешает зеленому стаду....первым делом проголосовать за эту сенсорную кнопку...без использования этой кнопки....а все остальные законы голосвать с использованием кнопки..??
Что скажешь...трубаДУР....???
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Приёмо-сдаточные испытания Рады-3 прошли, и в акте за подписями членов комиссии написано, система работоспособна и готова к эксплуатации. Что ещё надо?
ГБР наверное может проверить, не нарушает ли кто-нибудь правила эксплуатации сенсорно-вычислительной системы, но делать выводы о непригодности или нелигитимности системы не может. Потому, что разработка и изготовление системы невозможны без предварительной экспертизы проекта и согласования в высших кругах.
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Тобто знаходять відмазки, бо зелені планують фальсифікації
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Слуги будут кнопкодавить как ив все. Спираясь на важность закона, которого кнопкодавили.
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Купити потужний компютер, діджіталізувати депутатів, і ОПА: е-Рада!
іСпікєр...
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О чьом Ви? Там же такіє обикновєнниє люді, как і 73,22% іх ізбравших...
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Люди то обыкновенные, вот только законов попередники напридумывали кучу, закон, законом погоняет да законом подгоняет... и так куда не плюнь - вор виноват по одному закону и герой под другим (как то так в двух словах) ... Времени нет ни у Украины ни у людей! Нужны перемены быстрые и четкие! Как в той песне Цоя "Мы ждем перемен")))
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Якщо нема часу, то не треба обирати профанів, які будуть вчитися у Трускавці 5 років.
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Можно подумать до них были великие специалисты все 25 лет!! Рассмешили Использование сенсорной кнопки в Раде поставит под сомнение легитимность принятых законов, - Труба - Цензор.НЕТ 2152
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Вопрос к этому Трубе один: "Какое твое собачье дело"? В ВР достаточно знатоков регламента, Конституции Украины и проч.
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Все поставить с ног на голову... Действительно, дело - труба!
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Жах. Если подобный бред пытаются впихнуть нащи же . то что тогда говорить о заграничных "партнерах". Там считают, что мы еще и с пальмы не спустились. Причем тут сенсорная кнопка до Законе о Регламенте? Это технический момент обеспечения персонального голосования.. А голосования "руками" прописано в регламенте?
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Жирная жаба боится что трускавецких спалят на кнопкодавстве)
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Труба жирный? Соя уже не только аналитический отдел мозга повредила, но и зрительные нервы?
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Немецкая заробитчанка отморозилась и не "понимает" кто жирная жаба?
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Соя на коксе,что бы ними было проще управлять,там манная каша в голове
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а голосование одним депутатом за сто не ставит под сомнение принятие закона Использование сенсорной кнопки в Раде поставит под сомнение легитимность принятых законов, - Труба - Цензор.НЕТ 7683, нам опять пытаются натянуть "пилотку" на уши Использование сенсорной кнопки в Раде поставит под сомнение легитимность принятых законов, - Труба - Цензор.НЕТ 8307
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Кто!!! Мешает 254 зебилам внести изменения в регламент ВРУ?

Чем помешало тестирование кнопки?
Знают ли у нас в стране!!! Что сенсорную кнопку(система Рада-3) оплатил еще в 2008г Голова ВРУ Яценюк???
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кто мешал это сделать картавому убийце майдановцев?
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Все до этого принятые законы под сомнение, я так понял???
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"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 сотрудников Верховной Рады уже были в ожидании зайти в зал и провести тестирование, в помещение Верховной Рады Украины без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований", - рассказал Парубий. 27 августа 2019

https://lb.ua/news/2019/08/27/435637_sbu_gbr_provodyat_sledstvennie.html

Сори, если уже было)
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Самі шоколадні зробили новину. Спочатку розкрутили,потім "засрали",а потім розтріпали по всіх медіаресурсах. А ****-надивились ********** по раша 24 і тепер стали її недолугими учнями.
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а чому охорона іх пропустила....*А могла і вогонь відкрити на ураження
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мутять-крутять...брешуть...фальсіфікують..готуються до фальсифікацій...жах...Люди, нас в чечетовські "кошенята" для "розводів" готує ****************...То країна в сматфоні...то тепер, раптом, заборона сенсорної кнопки...це є не "по-айтішному"...
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Зеленое стадо две недели учили в Трускавце выбирать из трех кнопок нужную....и нажимать...а тут нежданчик...появилась четвертая кнопка....а стадо не учили...оно не знает...фотографы с прикмахххерами в панике.... Использование сенсорной кнопки в Раде поставит под сомнение легитимность принятых законов, - Труба - Цензор.НЕТ 7674
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Первая сессия Верховной Рады нового созыва может быть заблокирована из-за отсутствия гарантии на систему голосования. Об этом во вторник, 27 августа, заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает УНН.

По его словам, срок гарантии системы голосования Рада-3, которая имеет так называемую сенсорную кнопку, истек в 2008 году.
"На сколько я знаю, с 2008 года все голосования, которые происходили, не могут быть технически подтверждены, а техническое подтверждение - это юридическое основание, это доказательство в любом производстве. То есть нельзя подтвердить... и это большая проблема не только для нынешнего парламента. Но мы также должны понимать, что любое техническое внедрение должно пройти техническое задание, формулировку эскиза, разработку, формулировку создания и формулировку проверки... Единственное, чего мы хотим, - чтобы первая сессия не была заблокирована из-за того, что будем голосовать на несертифицированном оборудовании без юридических оснований. Это два опасения, о которых мы говорили", - сказал Стефанчук.
🤑
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Так Рада нелегитимна еще со времен развала требуемой Законом коалиции - и ниче... Использование сенсорной кнопки в Раде поставит под сомнение легитимность принятых законов, - Труба - Цензор.НЕТ 4311
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Ох и дуркуватые эти порохоботики. Совсем от отчаянья крышу снесло.
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Труба відпрацьовує посаду і гроші від Петра.
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А чого тоді Зе-свинарчук такої самої співає?
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То что сказал Труба это табу достойное для дикарей.Чтоб отвлечь.Лишь бы ротердамы с дюсельдорфами не вспоминали.
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Якщо дотримуватись регламенту,то Парубій всі роки його порушував, і ці 5 років треба викреслити з історії України. Все ,що було прийнято,було прийнято з порушеннями.Цього спікера треба приписати в хаті у порохнявого. Він як пес вірний своєму газді.
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Увы, этот человек профнепригоден.
Как устроено законодательство на Западе ? Фундаментальный принцип: "разрешено всё что не запрещено". Это полностью противоречит феодально-азиатской системе, при которой "запрещено всё что не разрешено".
Разве есть закон, запрещающий сенсорные кнопки ?
Труба не может занимать свою должность. Он не понимает как организованы законы в цивилизованных странах.
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Где здесь написано какая должна быть кнопка?

Стаття 37. Види та способи голосування
1. Рішення Верховної Ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом (статті 47 - 50).
2. Відкрите голосування здійснюється:
1) кожним народним депутатом особисто за допомогою електронної системи в такий спосіб, що унеможливлює голосування замість народного депутата іншою особою. Результати голосування фіксуються поіменно, в тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного народного депутата. На вимогу народних депутатів результати голосування можуть висвітлюватися на інформаційному табло електронної системи в залі засідань по депутатських фракціях (депутатських групах)
2) шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи).
3) пункт 3 частини другої статті 37 виключено
3. Після закінчення кожного голосування за допомогою електронної системи його результати висвітлюються на інформаційному табло електронної системи в залі засідань та оголошуються головуючим на пленарному засіданні.
4. Таємне голосування здійснюється народним депутатом особисто шляхом подачі бюлетеня.
5. Верховна Рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом і цим Регламентом.
6. Народний депутат бере участь у голосуванні з питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради, на якому розглядається відповідне питання.
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Это кто сказал?-продажная мразь на зарплате у кацапской конторы?
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то выходит и биометрические паспорта вне закона курва!
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В регламенті взагалі-то не прописано, яка там має бути кнопка, там немає технічних подробиць системи Рада...

І так, у нас дозволено все, що не заборонено законом. Сенсорна кнопка законом не заборонена! А от зі сканером відбитків з законодавчої т. з. можуть бути трабли - захист персональних даних і все таке...
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Для гбр поступило указание от портнова завалить честное голосование в зраде. Как же смогут химичить слуги. Они учатся на ошибках рыгов. Ведь главное не честь и логика, главное закон который через подставных продавливал портнов. Жульничать будет тяжелее, вдруг ЗЕбилы не собируться. Ну там свадьба в даунбаскую у тамады или фотосессия там какая. Это ж важнее. Война не у них.
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Чушь какая-то. Голосование происходит нажатием на кнопку. А сенсорная она, или ёмкостная, или магнитная, или с лампочкой - это в регламенте не обязательно прописывать. Этот Труба вечно готов из всякого говна себе занятие слепить, будто ему больше нечем заняться.
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Стефанчук, для урочистого сасідання ВР, за бЄгроші пошив парадну форму для ЗЄдепутатів, фартушки (пєрєдничкі по-їхньому) і білі кокошники. Лівреї видадуть головам комісій.
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В принципе, если голосование на выборах делается сугубо по паспорту (или военному билету), то есть с полной идентификацией, как это может быть иначе в парламенте (!) страны ?
Только сенсорные кнопки. Иначе ни один закон не будет иметь силы.
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просто слуги боятся что не смогут собрать своих трускавецких чтобы пропихнуть нужные коломою и куйлу законы побыстрячку
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щас расскажут что в регламенте не прописана форма кнопок, поэтому зелебобы проголосовать не могут
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Блин, как воровать, так закон не писан, а как бороться с кнопкодавством, так кнопку надо чуть ли в конституции прописывать. Давайте еще законодательно назначим диаметр кнопки, материал пластика, цвет и диаметр припаиваемых проводов, припой, флюс и т.д.
Лучше бы добавили в систему нарко и алкотестер, чтобы он блокировал "законотворчество" добкинообразных депутатов находящихся под кайфом
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Порохоботы!!! Шоколад не курить, а кушать надо!!! Ваши высеры с каждой новостью становятся всё менее адекватными
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Труба й портнов завут в поход
Вперед нет, нет, идти в обход
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