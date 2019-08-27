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 Політика України
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Все про:ВР (5375) Янченко (5) Слуга народу (238)

 Для нардепів нової Ради створено електронного помічника - чат-бота, - Янченко

Для допомоги в роботі народних депутатів майбутньої Верховної Ради України 9-го скликання створили електронного помічника - чат-бота для парламентарів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила новообрана нардепка від партії "Слуга народу" Галина Янченко.

"Це одна з ініціатив з перетворення бюрократичної держави на "державу в смартфоні", яка є доступною і близькою для тих громадян, які її потребують", - сказала Галина Янченко.

Вона зазначила, що майбутні депутати вже зіткнулися з великою кількістю різних організаційних і бюрократичних питань. "Подання документів, збір довідок, різних паперів, щоб зареєструватися в ЦВК, в апараті Верховної Ради, щоб з'ясувати, як зареєструвати й оформити на роботу помічників, у який спосіб здійснюється порядок організації відряджень, як записатися в тій чи іншій комітет або групу дружби з іншою країною", - зазначила Янченко.

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За її словами, щоб допомогти майбутнім депутатам розібратися в цьому, і щоб не створювати "інформаційний хаос", у "Слузі народу" спільно з партнерами з Українського інституту майбутнього та IT-управлінням Верховної Ради виступили з ініціативою створити такого електронного помічника для нардепів.

Експерт з питань штучного інтелекту Українського інституту майбутнього Антон Семенов пояснив, що чат-бот створений, щоб скорочувати депутату час на пошук тих чи інших документів, відповідати на безліч запитань, які містяться в спеціалізованих базах даних Верховної Ради, довідниках.

"Уже зараз він може допомогти майбутньому депутату з оформленням його помічників, показати, які зали доступні для засідань, які зали парламенту стосуються яких комітетів. Бот також може розповісти про законотворчу діяльність, надати багато корисної інформації, пов'язаної з нормативними актами, пленарними засіданнями, засіданнями комітетів, посилання на державні реєстри, добре орієнтується в телефонних довідниках парламенту", - розповів він.

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Голова IT-управління Верховної Ради України Олексій Сидоренко вважає, що це крок на шляху до цифрової трансформації Верховної Ради.

"Ми його бачимо насамперед як гіда і провідника складними нетрями законодавчого процесу, визначеного чинним регламентом парламенту і нормативно-правовими актами, які регулюють порядок роботи з документами у Верховній Раді", - зазначив він.

Він нагадав також про інтегровану систему "Електронний законопроект", розроблену для всіх трьох суб'єктів законодавчої ініціативи.

"Минулої п'ятниці в цій системі зареєстровано перший в історії Верховної Ради України електронний законопроект, засвідчений кваліфікованим електронним підписом. Його зареєстрував народний депутат VIII скликання Олексій Мушак. Я думаю, що ця тенденція, після ознайомлення з можливостями та функціоналом цієї системи, тільки набиратиме обертів", - сподівається Сидоренко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144870
 
   
 Топ коментарі
 
Это не депутаты а просто ЗЕлёный планктон. Курсы в Трускавце, чат-бот, зе-шаурма...
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- Аффтар жжот, сцуко!
- Ыыыыы, дайте два.
- Зачод, Вован!
- Бугогашеньки!
- Низуя нипонял, но ЛОЛ!
- Для нардепов новой Рады создан электронный помощник - чат-бот, - Янченко - Цензор.НЕТ 7250
- Зеля аццкий сотона! Даффай на галасаФФание!
...
Ви переглянули обговорення чергового законопроекту в чаті депутатами партії СН
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Ну ось - тепер боти будуть підробляти депутатами, чи депутати - ботами у чатах і на форумах. Сподіваюся, з низькою зарплатою бідних депутатів вирішено? 😁 Хоча насправді сумно. Бо підозрюю, що новий чат-бот - це модернізований Чечетов. Там просто будуть команди, як голосувати. З такими успіхами кількість депутатів справді можна зменшити
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диджитализация в действии))теперь слуги из чата вылазить не будут
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Чат-бот Приватбанка використали для Верховної Ради.
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- Там внутри есть все: пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, собственный бильярд, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле и, главное, мои маленькие друзья, слава и власть, которую дают деньги. ©
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чат бот,потом чат депутат,потом автоматическое голосование,ну и так дальше
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Кожен день перед засіданням, а по-полудні вже результати в мережі
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я только что избежал черепномозговой травмы... увернулся от фейспалма...
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Це добре... бо наслідки можуть бути фатальними:

Для нардепов новой Рады создан электронный помощник - чат-бот, - Янченко - Цензор.НЕТ 3615
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мой внутренний художник так и хочет нарисовать ему на лбу глаза и носик Для нардепов новой Рады создан электронный помощник - чат-бот, - Янченко - Цензор.НЕТ 300
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я б назва цю світлину "Помилка проктолога". Для нардепов новой Рады создан электронный помощник - чат-бот, - Янченко - Цензор.НЕТ 9624
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Это не депутаты а просто ЗЕлёный планктон. Курсы в Трускавце, чат-бот, зе-шаурма...
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Может хоть так пэтьку с рыгосоевыми работать научат. Ведь эти казлы всю жизнь только воровали
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Бот скажи Янченку, хай він відкоректує твою програму.
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Може хард-диск почав сипатись? Тоді треба зробити реколакацію бедів, якщо не допоможе, то треба міняти вінт, в даному кейсі - це трепанація. Для нардепов новой Рады создан электронный помощник - чат-бот, - Янченко - Цензор.НЕТ 3404
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«Бот помічник депутата».....
Рукалітсо...
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Ну ось - тепер боти будуть підробляти депутатами, чи депутати - ботами у чатах і на форумах. Сподіваюся, з низькою зарплатою бідних депутатів вирішено? 😁 Хоча насправді сумно. Бо підозрюю, що новий чат-бот - це модернізований Чечетов. Там просто будуть команди, як голосувати. З такими успіхами кількість депутатів справді можна зменшити
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Зедепчатбот буде голосувати автоматично.
Сенсорна кнопка буде цьому тільки заважати.
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- Аффтар жжот, *****!
- Ыыыыы, дайте два.
- Зачод, Вован!
- Бугогашеньки!
- Низуя нипонял, но ЛОЛ!
-
- Зеля аццкий сотона! Даффай на галасаФФание!
...
Ви переглянули обговорення чергового законопроекту в чаті депутатами партії СН
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Писец, у меня от этой новости похоже дах зірвало Для нардепів нової Ради створено електронного помічника - чат-бота, - Янченко - Цензор.НЕТ 8614
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Т.е. даже ту малость, что делали старые депутанги, пришедние им на смену зелупные паликмахтеры, аниматоры и специалистки глебокого массажа самостоятельно делать не в состоянии. Для нардепов новой Рады создан электронный помощник - чат-бот, - Янченко - Цензор.НЕТ 2207
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Прочитал скай-бот
Сразу о робонавте Федоре подумал
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такие новости специально выделяют жирным шрифтом, что бы сразу падать под стол от смеха? ))) видать ни кухарка, ни лакей, ни клоун, все же не способны к обучению и управлению государством.
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И никто не будет семафорить рукой в момент голосования.
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правільна над етімі чєртіламі нужєн глаз Для нардепів нової Ради створено електронного помічника - чат-бота, - Янченко - Цензор.НЕТ 7131 а то вздумают кнопку давіть как вздумаєтца нє для етава ми галасавалі
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ЗЄмажорікі(мажоритарники) розбіжаться дуже швидко і почнуть косити капусту.
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катя купила стиралку с интеллектуальным управлением и через две недели попала к ней в рабство. имхо, чат-бот будет легко давить депутатов интеллектом.
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ему и прыгать не надо будет с такой высоты - достаточно просто включить функцию - удалить))))
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а раньше Чечетов просто руками махал. ну диджитализация, ****... зелёная партия рыгоаналов 2.0.
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Нужен презЕдент-бот, а то Богдан не справляется.
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