 Парцхаладзе розраховує бути міністром будівництва в новому уряді, - ЗМІ

Про це йдеться в матеріалі "Піар чиновників чи системні реформи? Кому вигідна корупція в будівництві?".



Як зазначає автор матеріалу, чиновник організував потужну піар-кампанію у ЗМІ та позиціонує себе як реформатор.



"Абсурдність ситуації в тому, що Мінрегіон у сфері будівництва під керівництвом Льва Парцхаладзе роками нічого не робить, крім гучних піар-акцій та галасливих обіцянок!", - пише журналіст.



Автор розслідування аналізує основні меседжі, які чиновник поширює в медіа, та робить висновок, що Парцхаладзе часто видає чужі досягнення як свої, а реальних реформ у відомстві не відбувається: "А якщо якісь зміни і впроваджується, то це, скоріш, не завдяки, а всупереч волі Льва Парцхаладзе, і не Мінрегіоном, а іншими органами".



Зокрема, в матеріалі йдеться про ситуацію в ДАБІ, який контролює Лев Парцхаладзе.



"Як керівник вищого рівня він одразу став одним із центрів прийняття рішень щодо видачі документів дозвільного характеру. Так би мовити, "під ключ", починаючи з видачі відхилень від державних будівельних норм, закінчуючи прийняттям об’єктів в експлуатацію. Руками переляканого Валерія Філончука та Наталії Чекомасової, яка за гроші рідну матір продасть, в ДАБІ приймались потрібні йому рішення", - йдеться в розслідуванні.



Як пише автор матеріалу, Сергій Кузьмін, який виграв конкурс на посаду голови ДАБІ, добрий знайомий Парцхаладзе, очолював ДП "Укрдержбудекспертиза", яка є у віданні Мінрегіону.



"Почав він з того, що збільшив рівень відмов в отриманні документів дозвільного характеру з 20 до 70%, який Лев Парцхаладзе тепер хоче зменшити, саботував впровадження електронного кабінету, не зміг затвердити нову структуру ДАБІ та надав недостовірну інформацію про себе до СБУ, а тому не отримав відповідний доступ до таємної інформації, яку повинен мати керівник такого рівня. Також Сергій Кузьмін "поставив хрест" на електронних послугах, оскільки без них значно легше виконувати вказівки свої "кураторів" та "відбити" займану посаду, адже немає гарантій, що з такими успіхами після формування нового Кабінету Міністрів України він втримається на посаді", - йдеться у матеріалі.



"І доки чиновники такого рівня, як Наталія Чекомасова, Сергій Кузьмін та їхні "куратори" керують ДАБІ, а в Мінрегіоні лише виголошують галасливі обіцянки реформувати систему, порядку в будівництві не буде", - робить висновок автор.