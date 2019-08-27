 Зустріч Зеленського і Трампа має відбудуться восени у Варшаві, - Болтон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Про це заявив радник з питань національної безпеки США Джон Болтон у коментарі журналістам під час свого візиту в Україну.

"Ми розраховуємо, що у президентів буде можливість поговорити у Варшаві в межах заходів із нагоди 80-річчя початку Другої світової війни", - заявив він.

Болтон підкреслив, що незважаючи на відсутність офіційного анонсу з цього приводу, зустріч має відбутися. "Я оптимістичний щодо зустрічі у Варшаві. У лідерів вже були дві дуже теплі бесіди із Зеленським, і у них знову буде шанс поговорити, хоча не знаю, наскільки довгою буде зустріч, з огляду на зайнятість у церемоніях".

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Нагадаємо, сьогодні радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва.