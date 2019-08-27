 Зустріч Зеленського і Трампа має відбудуться восени у Варшаві, - Болтон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Про це заявив радник з питань національної безпеки США Джон Болтон у коментарі журналістам під час свого візиту в Україну.
"Ми розраховуємо, що у президентів буде можливість поговорити у Варшаві в межах заходів із нагоди 80-річчя початку Другої світової війни", - заявив він.
Болтон підкреслив, що незважаючи на відсутність офіційного анонсу з цього приводу, зустріч має відбутися. "Я оптимістичний щодо зустрічі у Варшаві. У лідерів вже були дві дуже теплі бесіди із Зеленським, і у них знову буде шанс поговорити, хоча не знаю, наскільки довгою буде зустріч, з огляду на зайнятість у церемоніях".
Нагадаємо, сьогодні радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва.
Иди, лахта, я не подаю по вторникам.
BBC извинилась перед Порошенко за недостоверную информацию о встрече с Трампом и выплатит ему компенсацию
Слово "состоятся" это форма глагола в третьем лице будущей формы, то есть в словосочетании "они состоятся".
В сочетании со словом "должны" используется неопределенная форма глагола (состояться)!!!
Правильно это пишется ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬСЯ! Это знает каждый даже карапуз!!!
Понабирали неучей по обьявлению, что ли?
Представьте, что вы - российский ватник.
Да, больно. Да, противно. Надо. Иначе аналогия не срастётся.
Вот вы российский ватник Ваня. Сидите у телевизора - и, так уж получилось, смотрите трансляцию празднования Дня Независимости в Киеве. Ну вот заглючил у вас телевизор и только это показывает, а вам с дивана вставать лень. Ну посмотрим, чо там у хохлов.
И знаете что? Вам нравится.
Ну серьезно. За вычетом этого их смешного австровенгерского языка - всё как у людей.
Президент этот их, вы его в КВНе видели, что-то там вещает. Про каких-то соседей говорит, которые детей украли. Но вслух называть этих соседей боится. Правильно. Бойся, снусмумрик. Не зарывайся. Стонать и жаловаться можно. Обвинять прямо нельзя, за это можно и в дюндель схлопотать.
Пианины эти, опять же. Красиво играют.
Опять-таки, учителя, врачи, детишки в белом. Ещё бы добавить красного - и был бы нормальный такой первомай в республиканском центре.
Тина Кароль, певица, Манька на её концерт в прошлом году ходила. Рэперша Алина Паш, тоже концерт в Москве был, такая смешная западенская деревня. Потом с бандеровцами ещё ругалась - рассказывала, что готова всем любовь нести и объединяться, не то что эти «суперпатриоты с калашами». Таких хохлов ты любишь, это правильные хохлы. Поют песни, знают свое место, хотят дружить.
Хороший парад. Ване нравится. В принципе, монтажерам телеканала «Россия» и вырезать-то ничего не надо. Ничего, способного оскорбить Ваню, за вычетом разве что самого факта наличия Украины, там нет. Но это такая правильная Украина, с существованием которой ему легче мириться. Телевизионно-развлекательная с лёгким этническим колоритом. Модернизированная гламуром УССР.
Главное - выключить вовремя.
А то с полудня там идёт ровно та Украина, существование которой Ваню напрягает.
Злая такая Украина в пиксельном камуфляже (ууу, как у амеров!). И камуфляж-то выцветший, а Ваня ещё по рассказам бати про советскую армию знает, что нужно делать, чтобы форма выцветала. С чёрно-красными бандеровскими флагами. С речёвками этими про «Героям слава». С фотографиями погибших.
И чем-то от них веет таким недружелюбным. Русофобией такой от них веет.
И пусть она идёт без техники, потому что КВНщик сказал нет, но её МНОГО. Реально много. Настолько много, что сама идея того, что столько людей можно организовать и куда-то повести против желания властей, заставив власти менять повестку на ходу…
В общем, в российской политической культуре сама эта идея считается контрпродуктивной. Даже если не брать во внимание, что всё это злые бандеровцы, русофобы, распинатели мальчиков в трусиках, и вообще в процессе марша неоднократно поминали Путина незлым тихим словом.
Это-то как раз ещё куда ни шло. Это Дима Киселёв творчески обыграет.
А вот то, что столько народу, да с боевым опытом, да в одном месте… Невольно начинаешь проецировать на свою необъятную родину.
Нет, срочно нужно объяснить это сборище американскими печеньками. Опять.
Зельцман будет наблюдать, как трам выходит из сортира и вопить - с облегчением, Дони, прям как сколопендра капительман.