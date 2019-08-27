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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2485) США (5309) Трамп (1932) Болтон (56)

 Зустріч Зеленського і Трампа має відбудуться восени у Варшаві, - Болтон

Президент США Дональд Трамп запланував зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Про це заявив радник з питань національної безпеки США Джон Болтон у коментарі журналістам під час свого візиту в Україну.

"Ми розраховуємо, що у президентів буде можливість поговорити у Варшаві в межах заходів із нагоди 80-річчя початку Другої світової війни", - заявив він.

Болтон підкреслив, що незважаючи на відсутність офіційного анонсу з цього приводу, зустріч має відбутися. "Я оптимістичний щодо зустрічі у Варшаві. У лідерів вже були дві дуже теплі бесіди із Зеленським, і у них знову буде шанс поговорити, хоча не знаю, наскільки довгою буде зустріч, з огляду на зайнятість у церемоніях".

Читайте також: Карпентер - Трампу: А якщо запросити Україну на наступну зустріч G7, а Путіну сказати, щоб залишався вдома?

Нагадаємо, сьогодні радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144862
 
 
 Топ коментарі
 
Ваш личный опыт знакомства с мужчинами никому не интересен))
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Одним словом, до хати не пускають. Тримають перед загальними дверима. Цікаво знати, чому¿. Справді цікаво.. Невже через Богдана?
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Это конечно хорошо. Но главное результат положительный для граждан Украины.
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Обговорять необхідність повернення Мокшанії у Джі 8?
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На зарплаты по 4000 в месяц надежду питают, ведь было же обещано в долларах
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Как же Вы мне надоели.
Иди, лахта, я не подаю по вторникам. Зустріч Зеленського і Трампа має відбудуться восени у Варшаві, - Болтон - Цензор.НЕТ 4420
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Встреча состоится, если зеленский подкараулит Трампа возле туалета. Хотя чего это я мелю, он же мужского пола, може прямо возле писуара встретится
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неа, как соевый барыга за пол ляма сфоткается...........
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А я слышал, шо десять лямов, може Зельц Трампа нагнет вернуть бабло(ото погуляем)...
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Ваш личный опыт знакомства с мужчинами никому не интересен))
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Ну, а що ви хтіли від Підлоги Встреча Зеленского и Трампа должна состоятся осенью в Варшаве, - Болтон - Цензор.НЕТ 8470 ? Яка підлога, такий і гумор Встреча Зеленского и Трампа должна состоятся осенью в Варшаве, - Болтон - Цензор.НЕТ 7740
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Зеленского как человека приглашают,а ваше чмо на каблуках возле туалете ловит,вы великая туалетная нация😁
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слыш вертер, я никогда за бабу Юлю не топил, так что не нада тут ля-ля. Это часть зебилов сначала топила за Юльку, а потом когда она пролетела переметнулись топить за Зе!
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Методы парашенка работают только у самого парашенка.
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Порошенко никого возле сортира никогда не караулил. А вот баба Юля караулила Трампа. Зе! берет самое лучшее у лучших
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ЗЁ давай етага трампа к нам в зё каманду ми єва на нєдєльку в трускавєц прічєшим і впєрєд в новую епоху
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Без пеци штаты про Украину и не вспомнят ))
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тебе нужна встреча именно в Вашингтоне?
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Анонс встречи этих двух "великих политиков":
Встреча Зеленского и Трампа должна состоятся осенью в Варшаве, - Болтон - Цензор.НЕТ 2662
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Я так понял, что лысое Ху*ло- это настолько твой презик, что ты уже флаги попутал. Встреча Зеленского и Трампа должна состоятся осенью в Варшаве, - Болтон - Цензор.НЕТ 7743
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Та не, просто в них усіх барви прапорів однакові....
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Зачем ты фукал? Что полезного для страны сделал? Вот конкретно ты?
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Нет нет! Ты не фукал, ты честно делал гранаты!! И до сих пор честнее и смел!!)
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Одним словом, до хати не пускають. Тримають перед загальними дверима. Цікаво знати, чому¿. Справді цікаво.. Невже через Богдана?
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А по америге потусоваться не выйдет? Американский клоун не считает даже нужным как-то особенно приглашать раз всё равно в Польшу едет заодно в коридоре встретится с нашим клоуном
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Пилять автор!
Слово "состоятся" это форма глагола в третьем лице будущей формы, то есть в словосочетании "они состоятся".
В сочетании со словом "должны" используется неопределенная форма глагола (состояться)!!!
Правильно это пишется ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬСЯ! Это знает каждый даже карапуз!!!
Понабирали неучей по обьявлению, что ли? Встреча Зеленского и Трампа должна состоятся осенью в Варшаве, - Болтон - Цензор.НЕТ 423
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смысл с этим кацапским белобрысым на вальтах встречаться , полезнее будет иметь дело с сенаторами ...
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Украина глазами… да, вы угадали
Представьте, что вы - российский ватник.
Да, больно. Да, противно. Надо. Иначе аналогия не срастётся.
Вот вы российский ватник Ваня. Сидите у телевизора - и, так уж получилось, смотрите трансляцию празднования Дня Независимости в Киеве. Ну вот заглючил у вас телевизор и только это показывает, а вам с дивана вставать лень. Ну посмотрим, чо там у хохлов.
И знаете что? Вам нравится.
Ну серьезно. За вычетом этого их смешного австровенгерского языка - всё как у людей.
Президент этот их, вы его в КВНе видели, что-то там вещает. Про каких-то соседей говорит, которые детей украли. Но вслух называть этих соседей боится. Правильно. Бойся, снусмумрик. Не зарывайся. Стонать и жаловаться можно. Обвинять прямо нельзя, за это можно и в дюндель схлопотать.

Пианины эти, опять же. Красиво играют.
Опять-таки, учителя, врачи, детишки в белом. Ещё бы добавить красного - и был бы нормальный такой первомай в республиканском центре.
Тина Кароль, певица, Манька на её концерт в прошлом году ходила. Рэперша Алина Паш, тоже концерт в Москве был, такая смешная западенская деревня. Потом с бандеровцами ещё ругалась - рассказывала, что готова всем любовь нести и объединяться, не то что эти «суперпатриоты с калашами». Таких хохлов ты любишь, это правильные хохлы. Поют песни, знают свое место, хотят дружить.
Хороший парад. Ване нравится. В принципе, монтажерам телеканала «Россия» и вырезать-то ничего не надо. Ничего, способного оскорбить Ваню, за вычетом разве что самого факта наличия Украины, там нет. Но это такая правильная Украина, с существованием которой ему легче мириться. Телевизионно-развлекательная с лёгким этническим колоритом. Модернизированная гламуром УССР.
Главное - выключить вовремя.
А то с полудня там идёт ровно та Украина, существование которой Ваню напрягает.
Злая такая Украина в пиксельном камуфляже (ууу, как у амеров!). И камуфляж-то выцветший, а Ваня ещё по рассказам бати про советскую армию знает, что нужно делать, чтобы форма выцветала. С чёрно-красными бандеровскими флагами. С речёвками этими про «Героям слава». С фотографиями погибших.
И чем-то от них веет таким недружелюбным. Русофобией такой от них веет.
И пусть она идёт без техники, потому что КВНщик сказал нет, но её МНОГО. Реально много. Настолько много, что сама идея того, что столько людей можно организовать и куда-то повести против желания властей, заставив власти менять повестку на ходу…

В общем, в российской политической культуре сама эта идея считается контрпродуктивной. Даже если не брать во внимание, что всё это злые бандеровцы, русофобы, распинатели мальчиков в трусиках, и вообще в процессе марша неоднократно поминали Путина незлым тихим словом.
Это-то как раз ещё куда ни шло. Это Дима Киселёв творчески обыграет.
А вот то, что столько народу, да с боевым опытом, да в одном месте… Невольно начинаешь проецировать на свою необъятную родину.
Нет, срочно нужно объяснить это сборище американскими печеньками. Опять.
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Тыць-пыстыць.
Зельцман будет наблюдать, как трам выходит из сортира и вопить - с облегчением, Дони, прям как сколопендра капительман.
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Т.е. принимать шута у себя в Белом Доме Трамп передумал.
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