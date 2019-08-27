 Європейський експерт Ріккетс пояснив необхідність включення витрат на доставку у формулу Роттердам+

Про це заявив генеральний секретар Європейської асоціації вугілля та лігніту EURACOAL Браян Ріккетс в інтерв'ю інтернет-виданню delo.ua, пишуть Українські новини.
"Вибір API 2 виправданий, та відображає вартість вугілля, що доставляється в порти АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен) на північному заході Європи, а не в українські порти, тільки один з яких може розвантажувати великотоннажні судна. Думка експертів, отримана EURACOAL, підтверджує, що вартість доставки в Україну вище, залежно від походження конкретної партії і розміру судна - можливо, на 9 доларів США за тонну, якщо вугілля зі США", - повідомив Ріккетс.
Керівник EURACOAL додав, що різниця у вартості доставки вугілля в європейські порти і українські варіюються від 6,5 доларів США/т до 14,5 доларів США/т, і ці витрати були включені в формулу ціноутворення.
"Різниця у вартості доставки вугілля, що надходить в українські порти, а не в порти ARA, варіюється від 6,5 доларів США/т до 14,5 доларів США/т відповідно до методології НКРЕКП. Таким чином, приблизна оцінка різниці у вартості доставки, зроблена НКРЕКП, відображає фактичну величину", - заявив Ріккетс.
Нагадаємо, методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам+") затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам+" припинилася.
24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". 8 серпня 2019 детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам+", серед яких екс-керівник НКРЕКП Дмитро Вовк. 20 серпня 2019 суд відмовив у клопотанні НАБУ і не погодився взяти під варту Вовка.
Ряд експертів вважають, що справа НАБУ необгрунтована і не має судової перспективи, а новий уряд змушений буде повернутися до формули "Роттердам+", оскільки купувати по ній вугілля на даний момент найдешевше.
Ну, чисто теоретично таке можливо?
Это клятий порох подкупил всех экспертов мира, что бы заробляти на крови...
А Грэм Филипс так вообще
https://biz.censor.net.ua/news/3144843/zapasy_uglya_na_skladah_teplovyh_elektrostantsiyi_za_nedelyu_upali_esche_na_6
2. понимая, что вокруг вошкается тупое быдло73, и ничего хорошего не привидится, я не жду, я во всеоружии. у меня газ, трехфазный котел 15 квт, автономный твердотопливный на гранулах, а с весны панели-тянут систему кондиционирования дома (не путай с кондиционером). обогрев крыши, водосточки, и дорожек. мне отлично.
3. а твоя судьба, и других кретинов мне ПХ
А тепер
"Запасы угля на складах тепловых электростанций за неделю упали еще на 6%."
https://biz.censor.net.ua/news/3144843/zapasy_uglya_na_skladah_teplovyh_elektrostantsiyi_za_nedelyu_upal
Ну не хочуть бізнесмени працювати собі у збиток, дзвінок Баканову тут не діє.
УССР
65 млн м³ добыча газа
какой уголь???
развивайте добычу хотябы 50-60% от того шо було
это рыжое чмо и черномырдин с ряхиревым положили отрасль газодобычи
и до сих пор лоббируют херню с камнями
пример британия
и четкое понимание цены на них
я не говорю о прежней добыче
и тем более на уренгой не ровняю
50% от того реально добывать, даже без новой разведки
и тогда цена упадет для всех
и для европы в том числе
а это кому то нужно?)))
конечно
НЕТ
в первую очередь газпрому и всех кто получает от этой структуры
Это уже который несостоявшийся полет лапши над гнездом зебила?