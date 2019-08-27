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 Економіка
  2021  51
Все про:вугілля (240) Роттердам+ (35)

 Європейський експерт Ріккетс пояснив необхідність включення витрат на доставку у формулу Роттердам+

У формулу "Роттердам+" включили вартість доставки, оскільки завезти вугілля в Україну дорожче, ніж в порти Амстердам-Роттердам-Антверпен.

Про це заявив генеральний секретар Європейської асоціації вугілля та лігніту EURACOAL Браян Ріккетс в інтерв'ю інтернет-виданню delo.ua, пишуть Українські новини.

"Вибір API 2 виправданий, та відображає вартість вугілля, що доставляється в порти АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен) на північному заході Європи, а не в українські порти, тільки один з яких може розвантажувати великотоннажні судна. Думка експертів, отримана EURACOAL, підтверджує, що вартість доставки в Україну вище, залежно від походження конкретної партії і розміру судна - можливо, на 9 доларів США за тонну, якщо вугілля зі США", - повідомив Ріккетс.

Керівник EURACOAL додав, що різниця у вартості доставки вугілля в європейські порти і українські варіюються від 6,5 доларів США/т до 14,5 доларів США/т, і ці витрати були включені в формулу ціноутворення.

"Різниця у вартості доставки вугілля, що надходить в українські порти, а не в порти ARA, варіюється від 6,5 доларів США/т до 14,5 доларів США/т відповідно до методології НКРЕКП. Таким чином, приблизна оцінка різниці у вартості доставки, зроблена НКРЕКП, відображає фактичну величину", - заявив Ріккетс.

Нагадаємо, методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам+") затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам+" припинилася.

24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". 8 серпня 2019 детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам+", серед яких екс-керівник НКРЕКП Дмитро Вовк. 20 серпня 2019 суд відмовив у клопотанні НАБУ і не погодився взяти під варту Вовка.

Ряд експертів вважають, що справа НАБУ необгрунтована і не має судової перспективи, а новий уряд змушений буде повернутися до формули "Роттердам+", оскільки купувати по ній вугілля на даний момент найдешевше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144859
 
 
 Топ коментарі
 
Щас журнашлюхи начнут переобуваться в воздухе и рассказывать что ротердам+ это выгодно и нужно добавить еще один +. Г+Г в авангарде, конечно же.
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Эксперд явно проплачен ахметовым и Офшоренко. И сколько ещё экспердов по другим коррупционным схемам. вопросам..........
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коли цей "роттердамський" бред закінчиться ...у КАЗЛОВ "молоко" закінчилося ...пора здавати на "бійню"
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Тот же вопрос - каким боком цена доставки из Голландии к углю из Донбасса?
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это вопросу премий "менедменту" роттердам +...
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Щас журнашлюхи начнут переобуваться в воздухе и рассказывать что ротердам+ это выгодно и нужно добавить еще один +. Г+Г в авангарде, конечно же.
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Объясни, при чём тут цена доставка из Голландии при покупке угля из Донбасса через рашку?
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Это же как про нас думает этот чмошник.
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а при чем тут ротердам де пари..когда ахметка уголь вагонами возит..
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Эксперд явно проплачен ахметовым и Офшоренко. И сколько ещё экспердов по другим коррупционным схемам. вопросам..........
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Кисло как-то у вас выходит..: сдулся шарик?
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смени придурь памперс на своей голове, полон дерьма.
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Пробачте, а не може так статися, що євреї вам просто набрехали?
Ну, чисто теоретично таке можливо?
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нееее, вы что.

Это клятий порох подкупил всех экспертов мира, что бы заробляти на крови...
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Да да заплатили зебилу и коломойскому, зибилье признайте уже что вы лошары Європейський експерт Ріккетс пояснив необхідність включення витрат на доставку у формулу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 8410
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нє понял так шо ротєрдам штолє тєпєрь нармаз Европейский эксперт Риккетс объяснил необходимость включения расходов на доставку в формулу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 8792 шото мєня савсєм запуталі
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Ага Манафорт тоже многое подтверждал
А Грэм Филипс так вообще
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ой, оказывается Роттердам + это очень выгодно?
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Ну для пары тройки "семйств" в Украине так точно. Европейский эксперт Риккетс объяснил необходимость включения расходов на доставку в формулу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 1698
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Каким образом? Каким семействам? Шо ты мелешь?)
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выгодно только украинскому ОПГ Ахметову и его шайки подельников.
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быдло поймет, когда вырубят свет в подъезде, и что бы экономить воду на сливе, их соседи будут ходить срать на ступеньки. отопление дело наживное, отключат, достанут фуфайки из шкафа и в них спать в обнимку, дыша перегаром, луком и чесноком.
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Что, свиноватник, говоришь, замерзнет скоро Украина? Вы уже 10 лет ждете.
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1. запомни-кто сам себе ставит Європейський експерт Ріккетс пояснив необхідність включення витрат на доставку у формулу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 8217 сам у себя сосет
2. понимая, что вокруг вошкается тупое быдло73, и ничего хорошего не привидится, я не жду, я во всеоружии. у меня газ, трехфазный котел 15 квт, автономный твердотопливный на гранулах, а с весны панели-тянут систему кондиционирования дома (не путай с кондиционером). обогрев крыши, водосточки, и дорожек. мне отлично.
3. а твоя судьба, и других кретинов мне ПХ
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іліта, якщо тобі пх, то що ти в цій новині забув? Європейський експерт Ріккетс пояснив необхідність включення витрат на доставку у формулу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 7328
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Так уголь везут из Донбасса,при чём тут Роттердам?
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Не лише з добасу. З Африки, Австралії, Америки, Польщі, де знайдуть, звідти і везуть, точніше везли, поки зє!біли не відмінили формулу, яка дозволяла це робити, оскільки враховувала ввартість перевезення.
А тепер
"Запасы угля на складах тепловых электростанций за неделю упали еще на 6%."
https://biz.censor.net.ua/news/3144843/zapasy_uglya_na_skladah_teplovyh_elektrostantsiyi_za_nedelyu_upal

Ну не хочуть бізнесмени працювати собі у збиток, дзвінок Баканову тут не діє.
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от тільки ці запаси падали ще за дії рошенівського "ротердаму". тому що олігархи та міністри хотіли й далі схеми на поставках вугілля через кацапію мутити, а рашка їх обмежила, тепер монополісти фактично шантажують всю країну
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1972 год
УССР
65 млн м³ добыча газа
какой уголь???
развивайте добычу хотябы 50-60% от того шо було
это рыжое чмо и черномырдин с ряхиревым положили отрасль газодобычи
и до сих пор лоббируют херню с камнями
пример британия
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в 1955 году был построен газопровод Дашава - москва. Вот почему нет газа в Украине , выкачали и отправили на мацковию , а кто против - пулю в застенке КГБ , чтобы не вякал. Об Уренгое и Нижневартовске ещё даже не догадывались , а газ высосали. Посмотрите на Татарию , из неё выжали уже всю нефть , до 2 миллиардов тонн из Ромашкинского месторождения , а что татарам ? Камни и песок. В Украине газ очень глубоко , надо много и долго вкладывать , что и было сделано после Майдана , но за это время упала добыча на старых скважинах , поэтому прирост небольшой , если удастся полтавский облсовет заставить голосовать за выделение участков для добычи , дело пойдёт быстрее.
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ні, не треба давати держмонопольці надприбутків, всеодно у видобуток вони вкладають не більше 10% навару на українцях
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есть сведения и конкретный интерес к забетонированным скважинам
и четкое понимание цены на них
я не говорю о прежней добыче
и тем более на уренгой не ровняю
50% от того реально добывать, даже без новой разведки
и тогда цена упадет для всех
и для европы в том числе
а это кому то нужно?)))
конечно
НЕТ
в первую очередь газпрому и всех кто получает от этой структуры
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Наївний європейский експерт не розуміє, що ніхто з Роттердаму вугілля в Україну не возив. Європейський експерт Ріккетс пояснив необхідність включення витрат на доставку у формулу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 8619 А він там щось розраховує.
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да только ни один дибил уголь с роттердама не возил...в этом вся суть...
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це було останне побажання вуглю, увидеть Ротердам и помереть, вот теперь его и возят тудой на пароходах
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по поводу пресловутого "Роттердама" ничего сказать не могу, поскольку подробностей не знаю, а дьявол всегда в деталях. Но хорошо помню ноябрь 2014 и свои ожидания по поводу грядущей зимы. А потом 28 февраля 2015 я в 9 вечера ехал по Киеву, где горели уличные фонари, за зиму не заморозили ни одного города, не сорвали газовый транзит на Европу, не было веерных отключений. Мне тогда это казалось чудом, поскольку я хорошо понимал сколько генералов и полковников, кандидатов и докторов наук за поребриком делали все, чтобы это случилось.
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Вот те раз!!! Європейський експерт Ріккетс пояснив необхідність включення витрат на доставку у формулу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 3540

Это уже который несостоявшийся полет лапши над гнездом зебила?
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Ну что, зебилы Європейський експерт Ріккетс пояснив необхідність включення витрат на доставку у формулу Роттердам+ - Цензор.НЕТ 1358 Обтекаете? Оказывается, по злочинному ротердаму вы еще и не доплачивали?
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так "оказується" лише в насраному дтеком тобі в соєву методичку
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