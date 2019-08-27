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 Політика України
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Все про:ВР (5375) голосування (327) кнопкодавство (14) Стефанчук Руслан (62)

 У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук

Народні депутати Верховної Ради дев'ятого скликання будуть голосувати руками, якщо виникне така необхідність.

Про це заявив представник президента Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 112 Україна.

"Я дуже сподіваюся, що буде все нормально, і я дуже застеріг би всі інші сторони, які хочуть, щоб нормально не було, тому що навіть незважаючи на зрив якогось голосування, ми будемо готові голосувати руками, але ми покликані сюди для того, щоб забезпечувати волю народу України", - сказав Стефанчук під стінами Ради.

Він назвав події навколо впровадження сенсорної кнопки "маніпуляціями, які проводяться на технічному рівні".

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"Для нас теж надзвичайно незрозумілі і неприємні всі ці маніпуляції, які проводяться сьогодні на технічному рівні. Ми їх не розуміємо, але, знаючи про те, яким чином відбувалася політична боротьба у нас протягом усього періоду, у нас теж виникають якісь сумніви і підозри щодо того, наскільки ми можемо запуститися 29 числа", - сказав Стефанчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144849
 
 
 Топ коментарі
 
Почему сразу руками?
Можно органом для игры на рояле голосовать.
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Інакше голосувати навчити не вдалося... В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7449

В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1528
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Пусть мужчины-депутаты нажимают на сенсорную кнопку тем органом, которым зеленский играл на рояле
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Почему сразу руками?
Можно органом для игры на рояле голосовать.
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У якості рояля тупі макітри порохоботів. Я згоден!!!
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Ну порохоботы вообще имеют айкью минус 10))
Только с таким айкью как у зеботов можно смеяться с шуток квартала.
Интеллектуалы мля
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- По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш -- идеи наши. (с)
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каждой бабе выдадут по самотыку... а баб там много будет ))))
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Пусть мужчины-депутаты нажимают на сенсорную кнопку тем органом, которым зеленский играл на рояле
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а кнопкодавы будут популярны у женского пола... В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9086
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...ну, ты же его понял - значит, тебе подходит... В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8039 Как и остальным 73%
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зелёные идут стопами своих учителей, развязку мы помним...
У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5118
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Інакше голосувати навчити не вдалося... В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7449

В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1528
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Еще посмотрим,как они на работу ходить будут.Если так же как и папередники,то действительно проще будет руку поднять и не тратиться на сенсорную кнопку. В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8549
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Смена аппарата ВР урегулирует это вопрос на раз-два-три.
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А ранее порохобобики ногами голосили. Караул, поросята голосовали копытами.
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...тебе виднее, спецура по копытам... В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3896 Кстати, у тебя прокси отклеился В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3618
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Гантоп, это не моя проблема.
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...ну да, в основном - проблема твоих родителей В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4582 Они тебя даже грамоте обучить не смогли В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6286
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По свинарству і кормовиробництву?
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виробництву матеріалів для якутського скульптора?)
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...даже если и три - тебе это не помогло, увы... Прими мои соболезнования В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7080
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Принимаю, юродивый.
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...маладца, курятина, успела перелогиниться - теперь так же шустро включи то, что заменяет тебе мозг У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6740
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Во, завелась поросячья песня. Хрюкай исчо.
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...переключатель у тебя сломался, походу, мозг не включился Когда придумаешь мысль, даже не обязательно умную - свисти... У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1349
У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1616
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Господи, уже свисток у себя отломал. Руки из *опы.
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Как теперь свистеть в него будешь.
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...вижу, уже свистишь У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7943 ...походу, по жизни Продолжай У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6525
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Пришил шоле ? Теперь перда* зашивай.
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...давай, еще разок свистни У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8504 Смотри только, чтобы тебя сожитель не застал за этим занятием - не поверит ведь, что ты на Цензоре "комментишь" У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1020
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Так ты же, его к себе пришил. Вот и ходи, посвистывай в него. Это твое.
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Сильно не свисти, а то проглотишь.
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...у тебя уже был прецедент, курятина? У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5986
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...жалеешь, что не было? У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9896 Бедняжка, щас раслачусь от жалости... У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6986
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И ник свой натяни на свисток, а то забеременеешь.
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...твое "высшее" по гинекологии - отсюда такие познания? Или тебя таким путем и зачали? У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3355
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Я у тебя роды принимала. Ты так насчистелся, что залетел.
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...эй, курятина, свисток одной рукой держи, а второй придерживай свою проксю - она опять у тебя отпала У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1064
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Как? Твой свисток, занят твоим ртом. Скучный ты, юродивый.
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...каком кверху, британия, зря ты "два высших" получало
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.

а на кнопки - вы не руками ? как на рояле штоле ?
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Уже на початку роботи Верховної Ради президент планує внести на розгляд народних депутатів зміни до Конституції. Зокрема, закріпити підставами втрати мандату прогули та не персональне голосування.

https://gazeta.ua/articles/politics/_progulyav-get-iz-radi-zelenskij-gotuye-zmini-do-konstituciyi/924064
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ты ща в ступор загнал соерыговских почитателей😀
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президент планує:

- придбати квартиру для загиблих шахтарів;
- зробити зарплати для вчителів 4к доларів;
- виплатити премію військовим замість параду...
А реально - бігання під фонтанами, купання у морі та шаурма!
Але Зебіла ніщо не здатне загнати у ступор, бо в нього мізків не має!
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Вот дает, а как же будут голосовать ПЕСы?
Ведь главный ПЕС им же все руки поотрубал！
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ПЕС-Партия Еврейских Слуг? нужно менять аббривиатуру- "СН" на "СЕН". и в армии "служу еврейскому народу!"
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Олейника придется вызывать, он быстро руки считает
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стефанчук чувачьок гані етіх дєпутатов зачєм іх сколька нада пусть астанутца толька наші ЗЁкаманди а акстальниэ ідут лэсам
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Чечетов уже голосовал "руками"....вечная память ему ...
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якісь вони дивні...стефанчук росказує що ЗАКОН може функціювати лише тоді, коли банда зебілів буде мати ВПЛИВ(!!!!) на законодавчу та виконавчу гілку влади... ЛИШЕ за те що воно таке бовкнуло час висовувати ПІДОЗРУ У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2924
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прошлый дирижер голосования руками выпал из окна....
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ногами будете "голосовать" ... нагггодину
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Гм. А вот Зеля пользуется другим органом. Ведь он писюнист!!! Так что, не отставайте от своего кумира! Даешь партию писюнистов!
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Даёшь фотофиксацию присутствующих,голосовавших с системой распознавания лиц.В полиции это всё есть.Юридически закрепить .И каждому закону принятому закону прилагать фотофиксацию на подпись президенту.
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Ага, а если кто с перепоя в Раду придет? Запухший, а вместо глаз-щелочки) Но, если серьезно, то это самое разумное предложение. Ведется жк стенограмма заседаний, так-же должна быть фотофиксация каждого голосования.
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Я, за то чтобы голосовали членами - так убедительней!
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ну все. Реформ не буде, кнопка паламалась!
У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8343
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А в чем проблема? .. Пальчик прижал разблокировалось, проголосовал и все.. Обычная техника смартфона..
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