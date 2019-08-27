Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав у вівторок у Парижі на щорічній конференції послів.
"Дистанціювання від Росії, відштовхування Росії від Європи, примушення Росії до самоізоляції або її зближення з Китаєм – не в наших інтересах", - вважає президент Франції.
Макрон заявив, що Франція має переглянути відносини з Росією, назвавши це одним із пріоритетів зовнішньої політики країни.
"Ми – в Європі. І Росія також у Європі. Якщо ми не робимо чогось корисного з Росією, ми надалі матимемо заморожений конфлікт у Європі, надалі матимемо Європу як театр боротьби між Сполученими Штатами і Росією. І наслідки "холодної" війни продовжуватимуться у наших країнах", - вважає президент Франції.
При цьому Макрон зазначив, що погляди Росії є дуже консервативними, вони суперечать цінностям Європейського Союзу.
"Ми повинні переглянути наші відносини з Росією. Ми повинні розбудувати нову архітектуру, яка базується на довірі та безпеці. Європейський континент ніколи не буде стабільним і безпечним, якщо ми чітко не визначимо наші відносини з Росією", - заявив президент Франції.
Макрон також нагадав про досягнуті домовленості провести "найближчими днями" саміт у "нормандському форматі".
Як повідомлялося, ЄС у 2014 році запровадив санкції проти Росії за анексію українського Криму і агресію на Донбасі.
Торгівля з окупантом, безбожне
мародерство і геноцидні реформи від мальдівського сліпотраста. Найбідніша
країна європи з найвищим рівнем корупції пограбована найбагатшим
президентом-олгіархом.
"Люди, які голосують за злодіїв і шахраїв, не є
їх жертвами. Вони стають співучасниками" (Дж. Орвелл)
мені цікаво,як ви суки хліб їсте тим язиком яким вальцмана в обісране сурло лижете ?
"Вова давай ко мне третьим? Училка надоела уже. А утебя такие неограниченные возможности".
Собака сама виновата.
С утра - не, к вечеру - таки Да???!!
🧐
Но это не точно.
Лживые и больные на всю голову. Мир перевёрнут вверх ногами
😁
А потім подаруй Нам!
🤑
🤗
уже все давно определились и с безопасностью и с позициями и с доверием !
и только некоторым все еще кажется что бумагой можно прикрыть дырку в башке...
Там відосік гнівний з обіцянками кар небесних запилив?
Чи засунув десь язика і мовчить не відсвічуючи.
Так воно і є. Всі "заграють" з Росією і тут же намагаються виправдатись якимись загальними фразами про "цілісність України"
Забыли 1812 год...