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 Політика України
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Все про:ВР (5375) Парубій (1156) кнопкодавство (14)

 Система голосування в Раді з використанням сенсорної кнопки готова до експлуатації, - Парубій

Система голосування у Верховній Раді з використанням сенсорної кнопки готова до експлуатації, запевняє голова Верховної Ради Андрій Парубій, і підкреслює, що її застосування буде залежати від політичної волі нового керівництва.

"Сенсорна кнопка працює, апарат зробив усі необхідні дії, і програмне забезпечення, і фактично вона сьогодні працює. Але вже нове керівництво Верховної Ради нової каденції ухвалюватиме рішення: користуватимуться сенсорною клавішею, персональним голосуванням або тим способом, яким користувалася діюча каденція", - сказав Парубій на брифінгу у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зауважив, що всі технічні умови виконано, і введення системи залежатиме від політичної волі.

При цьому Парубій зазначив, що необхідності вносити зміни до Регламенту Верховної Ради немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ і ДБР заблокували тестування сенсорної кнопки в Раді, - Парубій

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань провели слідчі дії в будівлі Верховної Ради. Кримінальне провадження, в межах якого у Верховній Раді проводять слідчі дії, порушено за заявою першого заступника глави апарату парламенту Володимира Слишинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144840
 
 
 Топ коментарі
 
это типа что б слуги народа не занимались кнопкодавством? Но ведь на курсах в Трускавце ничего учителя ничего не рассказывали про сенсорные кнопки Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий - Цензор.НЕТ 3228
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Фотографы с парикмаххерами...впадут в ступор....их надо будет отправлять на новые курсы....
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То бишь по зебильной логике...запустить систему которая не даст возможности кнопкодавить за другого...это нагадить..?? Лихо.... Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий - Цензор.НЕТ 9849
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СИСТЕМА ВСТАНОВЛЕНА МАРОДЕРІВЦЯМИ. Довіряти мерзоті - ставити під загрозу демократію в країні. Тому в першу чергу все повинні перевірити незалежні експерти з ЄС та США.
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Во, порохобобики возбудились. А пять лет, языки в *опе.
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Палубий, где была ваша политычна воля все пять лет каденции?
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Что это за чмо вякает?А.Это номер два от соевой секты.Иди уже с богом картавый.Твое время ушло.И без тебя разберемся ,когда и как голосовать.
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