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 Події, За кордоном
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Все про:вибух (1755) радіація (59) реактор (1) Росія (19477)

 Під Архангельськом вибухнув ядерний реактор, а не ракета, - норвезький експерт

8 серпня на російську військову базу в Архангельській області вибухнув ядерний реактор, а не ракета, як стверджує російська влада.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомив Нілс Бомер, керівник відділу досліджень і розвитку норвезького агентства, яке здійснює виведення ядерних об'єктів з експлуатації.

За його словами, після вибуху в повітря потрапили ізотопи барію, стронцію і лантану.

"Наявність продуктів розпаду, таких як барій і стронцій, походить від ядерної ланцюгової реакції. Це доказ того, що вибухнув ядерний реактор", - вважає Бомер.

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Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки, під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

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19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Еммануеля Макрона, що в зону НП було відправлено незалежних експертів, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144835
 
   
 Топ коментарі
 
Господи забери у дебилов ядерные реакторы пока они всю планету не засрали окончательно 🙏🏻
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Обезьяна таки дотянулась до гранаты...
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опять казаби как всегда обосраслись и наврали с три короба!
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Да и хрен с ним.
А то прочитаешь заголовок и радость переполняет.
А потом оказывается что это давно было.
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ничего, кацапы пока всю свою хрень не повзрывают, не успокоятся ..
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Не там вони випробування проводять, треба в Кремлі.
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ну давно известно что не воздушный шарик ..
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ета шо такое палучаєтца путєн убіваєт сваіх рускагаварящіх каво жє прасіть вєсті вайска для защіти рускава народа На военном полигоне в РФ взорвался ядерный реактор, - норвежский эксперт - Цензор.НЕТ 9254
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Хм. Он же им обещал попадание в скрепный рай. Пасан сказал, пасан делает.
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Зорян и Шкиряк добрались из Сибири до Архангельской области .
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Господи забери у дебилов ядерные реакторы пока они всю планету не засрали окончательно 🙏🏻
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Краще апелюйте не до всевишнього, а до свого уряду щоб в недебілів не забирав реактори через що доведеться більше расєйського газу купляти
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Не там вони випробування проводять, треба в Кремлі.
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а ведь под кремлем стопудей есть свой атомный реактор...
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Скорее всего в 15-ти км в Курчатовском институте есть. В принципе, недалеко.
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це невідомо, але точно є трохи північнише, в районі м. "Авіамоторна", побудован цей реактор у 1986 р.
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Это не реактор, это взорвалась дорога в путинский рай . Сколько уже путин отправил россиянин в рай ?
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расеяне в рай не попадают, хорошие в ад, а плохие опять рождаются в расее. Под Архангельском взорвался ядерный реактор, а не ракета, - норвежский эксперт - Цензор.НЕТ 1104
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Луч света в темном царстве уже не тот...
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Кацапы все делают через задницу... Да нет... они просто в ней живут.
Хорошо, что хоть большая - не тесно, но, всё засрано....🤣
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Энергетический реактор (англ. Power reactor) - ядерный реактор, главным назначением которого является выработка энергии (тепловой и, с помощью турбоагрегата, электрической)[1]. В мире эксплуатируется 437 энергетических реакторов, в основном, на атомных электростанциях[2].
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Скорее всего там миничернобыль, только не отселят никого, а то "величие" пострадает.
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Принципиальная разница между радиоизототопным ИП и атомным реактором -в мощности.В радиоизотпные слабы и там не может быть цепной реакции,а атомный реактор построен по принципу управляемой цепной реакции.В Северодвинске управляемая ЦР стала неуравляемой,как в Чернобыле,только в чуть меньших масштабах.Облако над Украиной прокатилось 17-18 августа.Мы все заражены и должны выставлять иски орде.
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Є інформація по напрямку вітру на той час?
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В мережі, та й на Цензорі є гіфка де по днях показано рух радіоактивних хмар, у кольорах.
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" Облако над Украиной прокатилось 17-18 августа. "
Благо, над крисмом та лугандою. Подальші атмосферні явища нам не страшні, оскільки у Северо-Свинську зареєстрували такі ізотопи:
Стронцій-91 (період напіврозпаду 9 годин),
Барій-139 (півтори години),
Барій-140 (13 днів) і
Лантан-140 (дві доби). Продуктами їхніх розпадів є радіоактивні інертні гази.
А «город лєніна», він же колишнє лігво ху*ла, накрило предметно.
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Прошло 10 суток, почти всё распалось
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для нас - так. Але тішить те що кацапів таки зачепило і далі понеслося і на Пітер, і кудись там на комі асср.
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Фігня, ми всі встигли мутувати, про це мають зняти новий китайський блохбайстер "велика стіна - 2"!
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Пацаки, почему не в противогазах? Приказ гаспадина *****- всем пацакам надеть противогазы
и радоваться!
🤗
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Рукожопі створили свій коллайдер, але щось пішло не так.

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"И-и-и, батенька! Дык у вас в горганизизьму-то нонче - матерь моя женьщина! Почитай, цельная периодицкая долбица Митрий Иваныча Мендялеева... Кажинного лелюменту - батюшки-светы! И-э-эх, бяда, бяда..."

(с) результат медичного огляду середньостатистичного кацапа
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В мире надо поднимать вопрос, о том, что возросшая рукожопость козляндии
несёт угрозу миру и самой козляндии прежде всего.
Первой от гранаты пострадает сама обезьяна.
Деградация налицо.
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Медленно ракеты уплывают вдаль,
Их уже нельзя остановить,
И хотя Америку немного жаль,
Нам нужно непременно победить!
Припев:
Скатертью, скатертью
Хлор-пикрин стелется
И забирается под противогаз,
Каждому, каждому
В лучшее верится,
Падает, падает ядерный фугас.
Ядерный фугас летит, качается,
До земли осталось метра три,
Зря, приятель, в землю зарываешься,
От волны ударной не уйти!
Может, мы обидели кого-то зря,
Сбросив 115 мегатонн…
Пусть теперь земля горит и плавится
Где был раньше город Вашингтон
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мирный атом - в каждый рассейский дом, пжста!
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Все радиоактивное загрязнение на дне моря , в воздух попала мизерная часть. Теперь дело за течениями и морской флорой и фауной , "пятно" превратится в огромную кляксу. И сделать практически ничего нельзя , только мониторить и закрьівать рьібньіе промьісловьіе зоньі. Ущерб будет колоссальньій , имхо.
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Теперь рыбные консервы будут светиться как лампочки.
А какашки из этих консервов - северное сияние.
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Вы хоть название нормально пишите, а то я чуть офигел вначале
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Весь мир знает, что там взорвался ядерный мини-реактор двигателя крылатой ракеты. И только Цензор крайне категоричен в оценках- либо реактор, либо ракета.)))
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Експерти схиляються до версії що вибухнув хімічний прискорювач і вибухом рознесло вщент реактор. Якась незначна частка ядерного пального встигла прореагувати (короткі ланцюгові реакції), а все інше "розпилилося". Тобто класична брудна бомба. Такі бомбочки Україна може без особливих зусиль виготовити, але кацапів цим не залякаєш. Вони звичні.
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Коротко

В Госдуме заявили, что G7 без Путина "кастрированная организация". Так тонко Путина ****** ещё никто не называл.

* * *
Мониторинговые станции в Дубне и в Кирове вместо уровня радиации передают точное время и размер госдолга США.
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Касаби приволокли в Сєвєродвінск "лошарік". Була інф. що ядерний реактор на ньому вийшов з-під контролю. Може це йго втопили?
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