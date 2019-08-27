 Під Архангельськом вибухнув ядерний реактор, а не ракета, - норвезький експерт

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомив Нілс Бомер, керівник відділу досліджень і розвитку норвезького агентства, яке здійснює виведення ядерних об'єктів з експлуатації.
За його словами, після вибуху в повітря потрапили ізотопи барію, стронцію і лантану.
"Наявність продуктів розпаду, таких як барій і стронцій, походить від ядерної ланцюгової реакції. Це доказ того, що вибухнув ядерний реактор", - вважає Бомер.
Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки, під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".
19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.
Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Еммануеля Макрона, що в зону НП було відправлено незалежних експертів, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.
https://echo.msk.ru/blog/day_video/2490267-echo/
А то прочитаешь заголовок и радость переполняет.
А потом оказывается что это давно было.
Хорошо, что хоть большая - не тесно, но, всё засрано....🤣
😁
😁
Благо, над крисмом та лугандою. Подальші атмосферні явища нам не страшні, оскільки у Северо-Свинську зареєстрували такі ізотопи:
Стронцій-91 (період напіврозпаду 9 годин),
Барій-139 (півтори години),
Барій-140 (13 днів) і
Лантан-140 (дві доби). Продуктами їхніх розпадів є радіоактивні інертні гази.
А «город лєніна», він же колишнє лігво ху*ла, накрило предметно.
Ми всі помремо!
и радоваться!
🤗
(с) результат медичного огляду середньостатистичного кацапа
несёт угрозу миру и самой козляндии прежде всего.
Первой от гранаты пострадает сама обезьяна.
Деградация налицо.
Их уже нельзя остановить,
И хотя Америку немного жаль,
Нам нужно непременно победить!
Припев:
Скатертью, скатертью
Хлор-пикрин стелется
И забирается под противогаз,
Каждому, каждому
В лучшее верится,
Падает, падает ядерный фугас.
Ядерный фугас летит, качается,
До земли осталось метра три,
Зря, приятель, в землю зарываешься,
От волны ударной не уйти!
Может, мы обидели кого-то зря,
Сбросив 115 мегатонн…
Пусть теперь земля горит и плавится
Где был раньше город Вашингтон
А какашки из этих консервов - северное сияние.
В Госдуме заявили, что G7 без Путина "кастрированная организация". Так тонко Путина ****** ещё никто не называл.
* * *
Мониторинговые станции в Дубне и в Кирове вместо уровня радиации передают точное время и размер госдолга США.