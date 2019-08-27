 Під Архангельськом вибухнув ядерний реактор, а не ракета, - норвезький експерт

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомив Нілс Бомер, керівник відділу досліджень і розвитку норвезького агентства, яке здійснює виведення ядерних об'єктів з експлуатації.

За його словами, після вибуху в повітря потрапили ізотопи барію, стронцію і лантану.

"Наявність продуктів розпаду, таких як барій і стронцій, походить від ядерної ланцюгової реакції. Це доказ того, що вибухнув ядерний реактор", - вважає Бомер.

Читайте також: Вибух під Архангельськом: Росія відзвітувала про склад радіоактивної хмари

Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки, під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

Читайте також: Держприкордонслужба зобов'язана інформувати Держекоінспекцію про виявлення перевищення рівня радіації вантажів на кордоні

19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Еммануеля Макрона, що в зону НП було відправлено незалежних експертів, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.