 Це одне зі знакових кадрових рішень в СБУ, - Бутусов про звільнення начальника департаменту контррозвідки Петрова. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Зеленський звільнив начальник департаменту контррозвідки Служби безпеки Олексія Петрова. Це одне зі знакових кадрових рішень у СБУ. Іншим указом Петров призначений на пост начальника управління СБУ по Кіровоградській області. Заміна керівництва департаменту - наступний крок з оновлення керівництва СБУ, в якому начальник ДКР - одна з ключових посад", - розповів журналіст.
"Т.в.о. голови СБУ Іван Баканов призначив куратором роботи ДКР нового першого заступника голови СБУ генерал-майора Руслана Баранецького, і рішення щодо Петрова - очікуваний наступний крок", - додав він.
"На пост начальника ДКР планується висунення одного з діючих керівників управлінь", - уточнив Бутусов.
"Петров керував багатьма контррозвідувальними операціями в цій війні, зокрема на окупованій РФ території. Було чимало успіхів у нашої контррозвідки, якими СБУ заслужено пишається - контррозвідникам вдалося завдати великої шкоди російським окупантам", - зазначив журналіст.
"Але, з іншого боку, була і низка провалів і помилок в організації роботи в цій повністю закритій сфері. Більшість проблем публічно обговорювати не варто. Але не можна не згадати справу перекладача Кабміну Єжова, якого урочисто затримував сам Петров біля дверей КМ в прямому ефірі телеканалу "Прямий", і який зараз гуляє на свободі через недостатність доказів. Це був абсолютно непотрібний піар. Однак найбільш вагомою підставою для звільнення стала інформація про тісні контакти глави ДКР з бізнесом і політиками. Втім, Петров продовжить кар’єру в СБУ. Це зроблено перш за все для гарантування безпеки Петрова, який володіє інформацією про діяльність контррозвідки, що має особливу важливість для держави", - резюмував Бутусов.
Просто ставлять своїх людей.
Є люди, які володіють набагато більшою інформацією.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/27/650957/
і да вова ж савсєм ні прі чьом,і торгівля з рашею зовсім не бізнес на крові
опять уволили и вернули обратно.-это второе знаковое достижение!!!!
Літінант призначив генерал-майора. Такий дурдом лише в узеленських.
2. Про академію - не потрібна, але бажано.
3. Про профільний заклад - бажано. Але в СБУ, взагалі-то, свої правила.
и Боширова заодно увольте