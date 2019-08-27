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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (2485) контррозвідка (110) призначення (420) СБУ (4663) звільнення (622) Бутусов Юрій (1030) Баканов Іван (45)

 Це одне зі знакових кадрових рішень в СБУ, - Бутусов про звільнення начальника департаменту контррозвідки Петрова. ФОТО

На пост начальника департаменту контррозвідки (ДКР) планується висунення одного з діючих керівників управлінь СБУ.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зеленський звільнив начальник департаменту контррозвідки Служби безпеки Олексія Петрова. Це одне зі знакових кадрових рішень у СБУ. Іншим указом Петров призначений на пост начальника управління СБУ по Кіровоградській області. Заміна керівництва департаменту - наступний крок з оновлення керівництва СБУ, в якому начальник ДКР - одна з ключових посад", - розповів журналіст.

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Це одне зі знакових кадрових рішень в СБУ, - Бутусов про звільнення начальника департаменту контррозвідки Петрова 01

"Т.в.о. голови СБУ Іван Баканов призначив куратором роботи ДКР нового першого заступника голови СБУ генерал-майора Руслана Баранецького, і рішення щодо Петрова - очікуваний наступний крок", - додав він.

"На пост начальника ДКР планується висунення одного з діючих керівників управлінь", - уточнив Бутусов.

"Петров керував багатьма контррозвідувальними операціями в цій війні, зокрема на окупованій РФ території. Було чимало успіхів у нашої контррозвідки, якими СБУ заслужено пишається - контррозвідникам вдалося завдати великої шкоди російським окупантам", - зазначив журналіст.

"Але, з іншого боку, була і низка провалів і помилок в організації роботи в цій повністю закритій сфері. Більшість проблем публічно обговорювати не варто. Але не можна не згадати справу перекладача Кабміну Єжова, якого урочисто затримував сам Петров біля дверей КМ в прямому ефірі телеканалу "Прямий", і який зараз гуляє на свободі через недостатність доказів. Це був абсолютно непотрібний піар. Однак найбільш вагомою підставою для звільнення стала інформація про тісні контакти глави ДКР з бізнесом і політиками. Втім, Петров продовжить кар’єру в СБУ. Це зроблено перш за все для гарантування безпеки Петрова, який володіє інформацією про діяльність контррозвідки, що має особливу важливість для держави", - резюмував Бутусов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144828
 
   
 Топ коментарі
 
а тим часом бідність ігоря валерійовича семимильними шляхами ідьот в нікуда:Держоператор ТЕС компанія "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 мільйонів гривень з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват"
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/27/650957/

і да вова ж савсєм ні прі чьом,і торгівля з рашею зовсім не бізнес на крові Это одно из знаковых кадровых решений в СБУ, - Бутусов об увольнении начальника департамента контрразведки Петрова - Цензор.НЕТ 9857
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Нічого надзвичайного не бачу.
Просто ставлять своїх людей.
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уволили, назначили на другое место.-это одно из знаковых достижений!!!
опять уволили и вернули обратно.-это второе знаковое достижение!!!!
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Нічого надзвичайного не бачу.
Просто ставлять своїх людей.
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Хоча, що там мені відомо..
Є люди, які володіють набагато більшою інформацією.
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Например, тётя Соня с Привоза знает больше чем всё ЦРУ и СБУ, вместе взятые.
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треба, тих, які працюватимуть на Україну, а не на чиїсь персональні інтереси.
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Убирает потенциальных саботажников.
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73 процента саботируют реформы гидранта
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Которые его и выбрали? Мазохисты что ли?
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А чего сразу мазохисты?!Просто когда у кормушки тесно и не каждый может поймать для себя какую нибудь "вкусняшку"...то в очередях возникают скандалы и дрязги!!!Я помню,например при советах...толпа (стоящая за сливочным маслом)...та напёрла на прилавок...что завалила на пол и его,и товар,и продавца!!!)))
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Как же он их убирает, если он его в Кировоградскую область просто перевел. Если он саботажник и плохой спец, так увольняй его совсем. А тут именно ставит своих людей на рьібньіе места.
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а то что Шаповала слили - вам это не о чем не говорит?, да их гавнюков, надо с в самом начале войны всех поменять.... Петров-лять....
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а тим часом бідність ігоря валерійовича семимильними шляхами ідьот в нікуда:Держоператор ТЕС компанія "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 мільйонів гривень з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват"
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/27/650957/

і да вова ж савсєм ні прі чьом,і торгівля з рашею зовсім не бізнес на крові Это одно из знаковых кадровых решений в СБУ, - Бутусов об увольнении начальника департамента контрразведки Петрова - Цензор.НЕТ 9857
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нє нада ля ля баканав знаєт каво куда і какова чювачька впіхнуть
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уволили, назначили на другое место.-это одно из знаковых достижений!!!
опять уволили и вернули обратно.-это второе знаковое достижение!!!!
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Это называется -"круговорот чиновников в администрации".
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"Врио главы СБУ Иван Баканов назначил куратором работы ДКР нового первого заместителя председателя СБУ генерал-майора Руслана Баранецкого"

Літінант призначив генерал-майора. Это одно из знаковых кадровых решений в СБУ, - Бутусов об увольнении начальника департамента контрразведки Петрова - Цензор.НЕТ 3482 Такий дурдом лише в узеленських.
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Посада повинна відповдати званню. Щоб мати відповідне звання потрібно закінчити військову академію, як мінімум і закінчити якийсь профільний навчальний заклад. З грязі та в князі.
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1. Про посаду - не повинна.
2. Про академію - не потрібна, але бажано.
3. Про профільний заклад - бажано. Але в СБУ, взагалі-то, свої правила.
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эта ветка не вдохновляет порохоботов, им лучше про Сэнтропе и шавурму.
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Для тебе ж написано у статті- " повністю закрита сфера". 😊 Тому обговорювати те, що відкрите навіть не для всіх спеціалістів - резону немає. Натомість Богдан - публічна особа, та ще й зарплатню отримує з державної казни. Тому саме Богдана обговорювати можна. І не лише його походеньки по Сан-Тропе у компанії пропалених корупціонерів. Гадаю, ти не проти? ☺
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"Чтоб да - так нєт, чтоб нєт- так да!". Була новина мутною, стала ще мутнішою.
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Кацап, а когда твое Пуйло в ящик сиграет, готов на фонарике повисеть?
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Думаю,что ежов гуляет не из-за недостатка доказательств его предательства,а потому,что судьи путаны портновские.
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так що важливіше:ланцюг вдалих операцій, чи те, що один Єжов на волі? Посилювати контррозвідку треба- 100% під час війни, а не змінювати по-зєлєбєнівськи, тобто без пояснень, чим кращий "зєлєпризначений" від звільненого...
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Бутусон,ты уже не знаешь как еще угодить зеленодопам.Я еще не прочитал не одного твоего отрицательного поста на назначения.Все они начинаются со слов знаковые,очень не обходимые,правильные ,смелые и тому подобные.Неужели ты так думаешь? В чем знаковость?
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Лодку никто не расшатывает? Петесосы сами шатайте, но вам же веры нет. Це одне зі знакових кадрових рішень в СБУ, - Бутусов про звільнення начальника департаменту контррозвідки Петрова - Цензор.НЕТ 3661
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И в чём знаковость события?!Подчинённый подсидел своего начальника и занял его место?!Или взять Вову из РФ...он только в ФСБ снял,перетасовал и переназначил более 20 тысяч сотрудников!!!Выдавать обыкновенную рутинную работу,за знаковую-это уже подхалимаж!!!!!
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