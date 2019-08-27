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 Політика України
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Все про:ВР (5375) СБУ (4663) ДБР (448)

 Я повідомив у ДБР про те, що запуск сенсорної кнопки може привести до паралізації голосування в Раді, - заступник глави апарату Ради Слишинський

Кримінальне провадження, в рамках якого у Верховній Раді проводять слідчі дії, порушено за заявою першого заступника глави апарату парламенту Володимира Слишинського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"На мене чинився тиск, щоб я здійснив запуск сенсорної кнопки ... Але я повідомив у ДБР про те, що запуск цієї кнопки може привести до паралізації голосування в парламенті", - сказав Слишинський.

Він заявив, що відмовився запускати кнопку, після чого спікер Андрій Парубій та в.о. глави апарату Петро Боднар спробували зробити це самостійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ і ДБР заблокували тестування сенсорної кнопки в Раді, - Парубій

"Після чого на абсолютно законних підставах були допущені представники ДБР і СБУ для проведення перевірки ... Після передачі мною інформації о 23:00 мене сьогодні відсторонили від виконання обов'язків", - сказав Слишинський.

Один з лідерів "Слуги народу" Руслан Стефанчук своєю чергою сказав, що партія підтримує впровадження сенсорної кнопки, "але це не ідентифікація особи, а реакція на тепло".

"Нам нема чого боятися і ми не боїмося сенсорної кнопки, але питання в тому, чому це не робили п'ять років, а сьогодні ми бачимо маніпуляції", - сказав він.

Стефанчук додав, що будуть докладатися зусилля для запуску системи "Рада-4".

Також читайте: "Слуга народу" в Раді створить підкомітет з нагляду за спецслужбами, - новообрана народна депутатка Коваленко

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань провели слідчі дії в будівлі Верховної Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144827
 
   
 Топ коментарі
 
Старые кадры сопротивляются до последнего.
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Он заявил, что отказался запускать кнопку, после чего спикер Андрей Парубий и и.о. главы аппарата Петр Боднарь попробовали сделать это самостоятельно
5 років це картаве падло не хотіло запускати кнопку, а тут раптом сеча в голову стрільнула
Источник: https://censor.net.ua/n3144827
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Он заявил, что отказался запускать кнопку, после чего спикер Андрей Парубий и и.о. главы аппарата Петр Боднарь попробовали сделать это самостоятельно
5 років це картаве падло не хотіло запускати кнопку, а тут раптом сеча в голову стрільнула
Источник: https://censor.net.ua/n3144827
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Ну так радуйтесь зебилы. Придете уже с запущенной кнопкой. Чего опять носом воротите? Не запускали - плохо, запускают тоже плохо...
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походу это ты -зибил!!падубию грозит конкретный срок за его деятельность...и то что на ту кнопочку пошли громадные деньги(и его подпись там ) это ему добавит пару лет зоны..
-вот потому ему и нашептали срочно показать что кнопка "работала" и миллионы пошли не только ему на карман..
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Судячи з усього Слишинський (часом не москаль?) вже сам давно паралізований...
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Ага! Это у кого-то мозги "сопротивляются до последнего"....А в реальности "старые кадры" хотят включить сенсорную кнопку, а "новые кадры" уже не дают.... хотя всю предвыборную кампанию пели абсолютно противоположное...
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Они читают статьи?
Они тупо набрасывают в комментах то, что им нужно в расчете на тупых.
И такие находятся в немалом количестве.
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карочє- кнопки не буде, доторканності не буде, будуть красти по старому.
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Нє, не по старому. Будуть красти з ХВлешмобом внутрЄннім, брендово та крЄатівнА, мляТЬ Я сообщил в ГБР о том, что запуск сенсорной может привести к парализации голосования в Раде, - замглавы аппарата Рады Слышинский - Цензор.НЕТ 5827
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И диджитализированно, с факапами и опенспейсами. Я сообщил в ГБР о том, что запуск сенсорной может привести к парализации голосования в Раде, - замглавы аппарата Рады Слышинский - Цензор.НЕТ 1147
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иуды...
они встречаются довольно часто... Я сообщил в ГБР о том, что запуск сенсорной может привести к парализации голосования в Раде, - замглавы аппарата Рады Слышинский - Цензор.НЕТ 2107
Слышинский один из них....
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Палубий лучше кнопки. Без его картавого блеяния Рада уже будет не та. Логопеда не понимают даже родные.
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здраааааааавствуйтеееееее) снова нааааааааааааш квартаааааааааал...
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Один из лидеров "Слуги народа" Руслан Стефанчук в свою очередь сказал, что партия поддерживает внедрение сенсорной кнопки, "но это не идентификация личности, а реакция на тепло".Источник: https://censor.net.ua/n3144827 А нахер такая кнопка,которая не иденцифицирует личность?????
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Стефанчук передаёт дезу о том, кнопка реагирует только на тепло. Кнопка считывает рисунок пальца и его температуру. Хотя достаточно для идентификации человека информации о рисунке.
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, "но это не идентификация личности, а реакция на тепло* пока что вижу ,то и воспринимаю ,как написано
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Все к лучшему
Это действительно лучше оформить законодательно, ввести ответственность за кнопкодавство, обязательность сенсорных установок и так далее
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наканецта в странє шота дєлаєтца нашему ЗЁ будєт за што отчєтатца в вашінгтонскам абкомє кагда визавут Я сообщил в ГБР о том, что запуск сенсорной может привести к парализации голосования в Раде, - замглавы аппарата Рады Слышинский - Цензор.НЕТ 995
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Да вживите куданибудь чип деПутанам!!
😁
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Можно вообще очень круто сделать: регистрация по сетчатке глаза, как в секретных лабораториях) Депутат сел на свое место, посмотрел в сканер..и голосуй на здоровье!
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прикути ланцюгами до стільців))
дешево та надійно!
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стукач, крыса, мусорская рожа. у него и харя на крысу машет!
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Не понятно, на чём основан вывод Слышинский о том, что запуск сенсорной может привести к парализации голосования в Раде. Ему должны были вручить акт приёмо-сдаточных испытаний системы Рада-3. В акте за подписями членов комиссии должно быть написано, что система прошла проверку на работоспособность и готова к использованию.
От Слышинского требуется только отдать распоряжение начать использовать. Ему не о чем беспокоится. Однако идут игры.
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Куча продажных работников,которые готовы выполнить любой наказ новой власти и остаться при деле.
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реакция на тепло? Не проще ли поставить тогда прото тумблер?
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.

то таке. может привести а может и не привести
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