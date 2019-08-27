 Я повідомив у ДБР про те, що запуск сенсорної кнопки може привести до паралізації голосування в Раді, - заступник глави апарату Ради Слишинський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".
"На мене чинився тиск, щоб я здійснив запуск сенсорної кнопки ... Але я повідомив у ДБР про те, що запуск цієї кнопки може привести до паралізації голосування в парламенті", - сказав Слишинський.
Він заявив, що відмовився запускати кнопку, після чого спікер Андрій Парубій та в.о. глави апарату Петро Боднар спробували зробити це самостійно.
"Після чого на абсолютно законних підставах були допущені представники ДБР і СБУ для проведення перевірки ... Після передачі мною інформації о 23:00 мене сьогодні відсторонили від виконання обов'язків", - сказав Слишинський.
Один з лідерів "Слуги народу" Руслан Стефанчук своєю чергою сказав, що партія підтримує впровадження сенсорної кнопки, "але це не ідентифікація особи, а реакція на тепло".
"Нам нема чого боятися і ми не боїмося сенсорної кнопки, але питання в тому, чому це не робили п'ять років, а сьогодні ми бачимо маніпуляції", - сказав він.
Стефанчук додав, що будуть докладатися зусилля для запуску системи "Рада-4".
Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань провели слідчі дії в будівлі Верховної Ради.
5 років це картаве падло не хотіло запускати кнопку, а тут раптом сеча в голову стрільнула
Источник: https://censor.net.ua/n3144827
-вот потому ему и нашептали срочно показать что кнопка "работала" и миллионы пошли не только ему на карман..
Они тупо набрасывают в комментах то, что им нужно в расчете на тупых.
И такие находятся в немалом количестве.
они встречаются довольно часто...
Слышинский один из них....
Это действительно лучше оформить законодательно, ввести ответственность за кнопкодавство, обязательность сенсорных установок и так далее
😁
дешево та надійно!
От Слышинского требуется только отдать распоряжение начать использовать. Ему не о чем беспокоится. Однако идут игры.
то таке. может привести а может и не привести