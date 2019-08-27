 Я повідомив у ДБР про те, що запуск сенсорної кнопки може привести до паралізації голосування в Раді, - заступник глави апарату Ради Слишинський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"На мене чинився тиск, щоб я здійснив запуск сенсорної кнопки ... Але я повідомив у ДБР про те, що запуск цієї кнопки може привести до паралізації голосування в парламенті", - сказав Слишинський.

Він заявив, що відмовився запускати кнопку, після чого спікер Андрій Парубій та в.о. глави апарату Петро Боднар спробували зробити це самостійно.

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"Після чого на абсолютно законних підставах були допущені представники ДБР і СБУ для проведення перевірки ... Після передачі мною інформації о 23:00 мене сьогодні відсторонили від виконання обов'язків", - сказав Слишинський.

Один з лідерів "Слуги народу" Руслан Стефанчук своєю чергою сказав, що партія підтримує впровадження сенсорної кнопки, "але це не ідентифікація особи, а реакція на тепло".

"Нам нема чого боятися і ми не боїмося сенсорної кнопки, але питання в тому, чому це не робили п'ять років, а сьогодні ми бачимо маніпуляції", - сказав він.

Стефанчук додав, що будуть докладатися зусилля для запуску системи "Рада-4".

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Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань провели слідчі дії в будівлі Верховної Ради.