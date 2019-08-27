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 Радник Трампа з нацбезпеки Болтон прибув до Києва, - посольство

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Twitter повідомляє посольство США в Україні.

"Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник Трампа Болтон анонсував своє прибуття в Київ. "Я з нетерпінням чекаю майбутніх зустрічей з нашими партнерами в Києві. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського по реформам і його бачення створення більш сильної і процвітаючої України", - написав він у Twitter.

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Радник Трампа з нацбезпеки Болтон прибув до Києва, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144815
 
 
 Топ коментарі
 
пенсионеры выбирали кучм-януковощей медицину они развалили а не Супрун за 1,5 года
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ага запись к врачам онлайн -это не к благополучию? врачи-терапевты от детсяти тыс получают или тебе нравилось в 6 часов утра очередь возле больницы занимать а потом в поисках иголки бегать что-бы анализ сдать?
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"Мотор-Сич" .. кетайЦЫ.. Антимонопольный комитет. бла бла бла..
опоздал, старик Болтон, где-то на три года..
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Внешнее управление за бесплатно. Советы. назначения давать. Бабла бы лучше привёз. 5 лет псу под хвос. Ни рашки и америкосов не надо. Реально то им всем Украина и Украинцы до сраки. Самим надо выруливать. Сколько Польше. Израилю, Греции отваливают......
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ага,напишите еще что Зеленского американцы выбрали
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Это тут к чему? Выбрали то люди. а вот управление назначения ми на посты Исполнительной власи вопрос...Супрун, Кобелев. Омелн и прочие негодяи явно не на благополучме украинцев работали и работают.
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ага запись к врачам онлайн -это не к благополучию? врачи-терапевты от детсяти тыс получают или тебе нравилось в 6 часов утра очередь возле больницы занимать а потом в поисках иголки бегать что-бы анализ сдать?
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Отдохнуть вам надо.......Пенсионерам поясни, в сёлах, маленьких городках...И гшде это стольеко врачей ч зарплатами по 10 тыш???
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пенсионеры выбирали кучм-януковощей медицину они развалили а не Супрун за 1,5 года
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Супрун 3 года...и полная опа с вакцинами и вообще.
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кто у нас уничтожил вакцинацию напомнить?

Почему в Украине самый низкий уровень вакцинации в Европе

В Украине вакцинировано менее половины детей. По данным ООН мы на одном уровне с Нигерией и Сомали. Интересно, что к середине двухтысячных украинцы вакцинировались почти полностью. А массово отказываться от прививок начали в 2008 после того, как якобы после вакцинации в Краматорске умер школьник.

Что на самом деле происходило, объясняют антикоррупционеры. В те годы Украина закупала вакцину через дистрибьюторов.
Схема была такова: Министерство здравоохранения объявляло тендер, потом - выбирало посредника, выполняло заказ. А он уже покупал вакцину у производителя.
Одним из поставщиков вакцин тогда был «Фармстандарт-Биолек", который был связан с сыном Богатыревой. Позже, там даже были уголовные производства, но опять же не из-за качества вакцин, а исключительно из-за сделки,
- рассказала член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.
Именно фирма Александра Богатырева начала выигрывать все тендеры. Цену же накручивали в восемь раз.
при Супрун наконец-то закупили качественные вакцины через международные организации
и сейчас родителей заставляют вакцинировать детей.
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эпидемии кори (и не только) и тяжелые последствия после них это следствие преступлений богатыревой-бахтеевой и прочих .....тварей за 3 года нельзя уничтожить вакцинацию (это длительный процесс).
а вы и дальше пишите про внешнее управление,евреев,марсиан,рептилоидов и Супрун.
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Калашников , когда у власти бандитьі , потом барьіги , нет смьісла помогать, украдут и спасибо не скажут , вернее скажут про "внешнее управление", для отмазки. Да и Украина - не бедная страна , просто обворованая.
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"Мотор-Сич" .. кетайЦЫ.. Антимонопольный комитет. бла бла бла..
опоздал, старик Болтон, где-то на три года..
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такий дядько у фільмі говорив
мененжер:
---у мене є план на 5 років вашу фірму зробити успішною
Власник фірми;
---мені не потрібно на 5 ..мені потрібно на 50 років
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У граждан Украины должно быть жизней как у кошки!
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Що, без Джавелінів приперся?

Поставити на лічильник.
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Ещё один вопрос, зачем он в Беларусь едет потом?
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Китайцы -стратегически опасные партнеры)) пример мокш уже это доказал, великие нации)) китайцы крадут и подделывают,,благо рабсилы дешовой много или иногда покупают, что дороже))
глобализм ведет к безнаказанности и несоблюдению международных норм, агрессии со стороны самых наглых или затаившихся))
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мир не может и не должен быть однополярным, даже во главе с таким гегемоном как США. тем более когда это касается 100% частной собственности. Китайцы спасут и приумножат те достояния которых достигли величайшие ученые и работники "Мотор Сич" как это не хотелось бы врагам и запроданцам, которые всю стратегическую Украинскую промышленности хотят превратить в историческую пыль

история помнит и такие примеры
Этель Розенберг со своим мужем Юлием. Оба были приговорены к смертной казни в США за то, что во времена Второй мировой передавали СССР секретную информацию о ядерном оружии.
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