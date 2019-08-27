 Радник Трампа з нацбезпеки Болтон прибув до Києва, - посольство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Twitter повідомляє посольство США в Україні.
"Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше радник Трампа Болтон анонсував своє прибуття в Київ. "Я з нетерпінням чекаю майбутніх зустрічей з нашими партнерами в Києві. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського по реформам і його бачення створення більш сильної і процвітаючої України", - написав він у Twitter.
Почему в Украине самый низкий уровень вакцинации в Европе
В Украине вакцинировано менее половины детей. По данным ООН мы на одном уровне с Нигерией и Сомали. Интересно, что к середине двухтысячных украинцы вакцинировались почти полностью. А массово отказываться от прививок начали в 2008 после того, как якобы после вакцинации в Краматорске умер школьник.
Что на самом деле происходило, объясняют антикоррупционеры. В те годы Украина закупала вакцину через дистрибьюторов.
Схема была такова: Министерство здравоохранения объявляло тендер, потом - выбирало посредника, выполняло заказ. А он уже покупал вакцину у производителя.
Одним из поставщиков вакцин тогда был «Фармстандарт-Биолек", который был связан с сыном Богатыревой. Позже, там даже были уголовные производства, но опять же не из-за качества вакцин, а исключительно из-за сделки,
- рассказала член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.
Именно фирма Александра Богатырева начала выигрывать все тендеры. Цену же накручивали в восемь раз.
при Супрун наконец-то закупили качественные вакцины через международные организации
и сейчас родителей заставляют вакцинировать детей.
а вы и дальше пишите про внешнее управление,евреев,марсиан,рептилоидов и Супрун.
опоздал, старик Болтон, где-то на три года..
мененжер:
---у мене є план на 5 років вашу фірму зробити успішною
Власник фірми;
---мені не потрібно на 5 ..мені потрібно на 50 років
Поставити на лічильник.
глобализм ведет к безнаказанности и несоблюдению международных норм, агрессии со стороны самых наглых или затаившихся))
история помнит и такие примеры
Этель Розенберг со своим мужем Юлием. Оба были приговорены к смертной казни в США за то, что во времена Второй мировой передавали СССР секретную информацию о ядерном оружии.