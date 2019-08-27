 Карпентер - Трампу: А якщо запросити Україну на наступну зустріч G7, а Путіну сказати, щоб залишався вдома?

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
"Шановний Дональде Трамп. Як щодо запрошення України на наступну зустріч G7? Це демократична держава, яка активно бореться за свій суверенний статус. Коли у вас є можливість, чому б вам не сказати президенту Путіну, щоб він залишався вдома, поки його війська не залишать Україну", - написав Карпентер.
Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.
Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".
Жалеет ужасно теперь...
Но Украина все равно будет в G8, вопрос не ближайшего года, но ближайших лет.
Мне было бы действительно интересно услышать аргументы...
Аргументы на эмоциях меня не интересуют. Он бесполезны.
Фашистська паРаша завжди смертельно загрожувала і зараз загрожує слов'янському українському народу, народу русичів який за часів Київської Русі навчив їх -угро- фінів тубільців Божему Слову. Так навіть ми навчили їх срать в туалеті а не на ходу в тубільної зграї москалів. Ну і трахатись індивідуально дотримуючись сімейних традіцій. А не як у дикунів, по звірячому всім хором ( шыбко и прытко, кто кого сгрёб тот того и взьё ..) І зробили укаїнці русічі з них жахливих москалів -кацапів хоч якусь і жалюгідну але все ж подобу цивілізованих людей, які тепер вдають із себе вялікоросів - піндосів і становлять смертельно загрозу для всіх сусідніх держав і народів.
(Повторюю: дайте Трампу оселедця. Кінець зв'язку)