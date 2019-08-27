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 Політика України, За кордоном
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Все про:G-7 (199) Путін (10460) Карпентер (22) Трамп (1932)

 Карпентер - Трампу: А якщо запросити Україну на наступну зустріч G7, а Путіну сказати, щоб залишався вдома?

Директор Центру дипломатії і глобальної взаємодії імені Байдена, ексзаступник міністра оборони США Майкл Карпентер порадив Дональду Трампу запросити Україну на наступний саміт G7.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Шановний Дональде Трамп. Як щодо запрошення України на наступну зустріч G7? Це демократична держава, яка активно бореться за свій суверенний статус. Коли у вас є можливість, чому б вам не сказати президенту Путіну, щоб він залишався вдома, поки його війська не залишать Україну", - написав Карпентер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасники саміту G7 у Біарріці розійшлися в думках щодо можливості відновлення членства РФ, - Трамп

Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".

Карпентер - Трампу: А якщо запросити Україну на наступну зустріч G7, а Путіну сказати, щоб залишався вдома? 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144814
 
   
 Топ коментарі
 
Так то оно так. Но Даня Трампченко никогда такого не сделает(
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тільки не трампчєнко(не зли українців) а доня хуйлов погоняло в нього від клікухи баріна як у кацапів прийнято...
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Так то оно так. Но Даня Трампченко никогда такого не сделает(
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тільки не трампчєнко(не зли українців) а доня ****** погоняло в нього від клікухи баріна як у кацапів прийнято...
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"оно" это тазвал так политика,который хотел,что бы украинского президента пригласили? Кацап ты настолько идиот,что палишься уже на всем
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Почему? Украина это демократическое государство с более чем 40 милионным населением и большим потенциалом, в отличии от тоталитарной рашки неотвратимо летящей в пропасть.
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G7 не может вернуть рашку пока та не прекратит агрессию, рашка неможет прекратить агрессию, иначе развалится.....
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У меня вопрос. Карпентер имеет какой-либо политический вес?
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У нього прізвище важить більше ніж він сам))
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он выражает мнение умных дипломатов США,а что не так сказал Майкл?
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я поинтересовался, какой он имеет политический вес. Кто еще из умных дипломатов с ним согласен?
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Я ради интереса посмотрел в инете и никого из "умных дипломатов" не нашёл. Наверное Алекс знает кого-то, но он не признается. Скромничает наверное...
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Та да , вот Сталин подобньім образом вьісказался о "весе" Ватикана и Папьі.
Жалеет ужасно теперь...
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Ну да, когда в оппозиции такие смелые, как к власти приходят, так амнезия нападает.

Но Украина все равно будет в G8, вопрос не ближайшего года, но ближайших лет.
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С чего вы, интересно, решили, что Украина будет в g8? У вас есть аргументы или вы это решили, потому что вам так хочется?
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У меня есть аргументы, но мне не хочется вам их приводить.
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Я вас чем-то обидел или в чем проблема?
Мне было бы действительно интересно услышать аргументы...
Аргументы на эмоциях меня не интересуют. Он бесполезны.
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...а путин уже накрасилась и укладку сделала... Карпентер - Трампу: Как насчет пригласить Украину на следующую встречу G7, а Путину сказать, чтобы оставался дома? - Цензор.НЕТ 5600
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доналдушка парень простой, может и послать, защищая *****.
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Кого запросити в G7,? Так ця бридка личакова кацапська нечисть яка підступно лише тільки з 18 ст. замаскувалася під то вялікоросів і навіть під нібито руських ... Вони підло переписують історію слов'янської Русі-України, забороняють національну українську мову, нацьковують свого ланцюгового КГБешного бандита ватажка розкольницькою РПЦ кирила - гундоса на рідну українцям УПЦ КП, щоб і в духовному житті продовжувати контролювати слов'янську Україну. Щоб з часом знищити її і зробити своєю колонією як це вже було і не раз в кривавому історичному минулому слов'янської Руси-України і Московії - орди.
Фашистська паРаша завжди смертельно загрожувала і зараз загрожує слов'янському українському народу, народу русичів який за часів Київської Русі навчив їх -угро- фінів тубільців Божему Слову. Так навіть ми навчили їх срать в туалеті а не на ходу в тубільної зграї москалів. Ну і трахатись індивідуально дотримуючись сімейних традіцій. А не як у дикунів, по звірячому всім хором ( шыбко и прытко, кто кого сгрёб тот того и взьё ..) І зробили укаїнці русічі з них жахливих москалів -кацапів хоч якусь і жалюгідну але все ж подобу цивілізованих людей, які тепер вдають із себе вялікоросів - піндосів і становлять смертельно загрозу для всіх сусідніх держав і народів.
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I repeat: give Trump some herring. Over.
(Повторюю: дайте Трампу оселедця. Кінець зв'язку) Карпентер - Трампу: А якщо запросити Україну на наступну зустріч G7, а Путіну сказати, щоб залишався вдома? - Цензор.НЕТ 6912
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А Трамп не дурак. Видит, что группа семи добровольно взваливает на себя мировые проблемы, а козла отпущения нет, - вот и зовёт Россию обратно. Но и россияне тоже не лыком шиты, и становиться мальчиком для битья не хотят, да ещё брать на себя лишнюю ношу по спасению климата в лесах Амазонки.
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