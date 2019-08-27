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 Окупаційний суд у Криму випустив політв'язня Бекірова із СІЗО, - журналіст Наумлюк

Окупаційний "суд" Сімферополя випустив кримськотатарського активіста Едема Бекірова із СІЗО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк.

"Центральний районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід Едему Бекірову, обвинуваченому в незаконному обороті вибухових речовин і боєприпасів, і відпустив його із СІЗО під зобов'язання про явку в суд", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Бекіров провів в ув'язненні 258 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тяжкохворого політв'язня Бекірова звозили в лікарню і повернули в СІЗО

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

Окупаційний суд у Криму випустив політвязня Бекірова із СІЗО, - журналіст Наумлюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144812
 
   
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хотел сказать - щось у лісі здохне (таке прислів"я)
а потом вспомнил Сибирские пожары-наводнения... и как бы...нет слов!!!
здоровья узнику Кремля!!!
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