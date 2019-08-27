EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  11094  126
Все про:ВР (5375) Парубій (1155) СБУ (4663) ДБР (448)

 СБУ і ДБР заблокували тестування сенсорної кнопки в Раді, - Парубій

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань 23 серпня провели слідчі дії в будівлі Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua",  про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

За його словами, під час процедури тестування загального навантаження системи "Рада".

"За 10 хвилин до того, як мало розпочатися загальне тестування, коли 450 співробітників Верховної Ради вже були в очікуванні зайти в зал і провести тестування, в приміщенні Верховної Ради України без запрошення, без офіційного попередження, без рішення суду зайшли 12 слідчих, співробітників служби безпеки України та Державного бюро розслідувань", - розповів Парубій.

Слідчі зайшли в серверну Верховної Ради і заблокували її роботу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" в Раді створить підкомітет з нагляду за спецслужбами, - новообрана народна депутатка Коваленко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144809
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапи бояться і ненавидять Парубія.
Ось, з кацапського пабліку. Самий нижній комент
СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде, - Парубий - Цензор.НЕТ 9232
 показати весь коментар
 
нет. у него и справка есть. Но это не мешало ему заниматься 5 лет мыролюбством и реформизмом.
 показати весь коментар
 
Что и Кто ещё мещает Парубию? Он вообще осуден?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Умиляет фраза-:" когда 450 сотрудников Верховной Рады уже были в ожидании зайти в зал и провести тестирование.."
Когда это все эти 450 дармоедов собирались вместе последний раз?У окошка бухгалтера в очереди за зарплатой? СБУ і ДБР заблокували тестування сенсорної кнопки в Раді, - Парубій - Цензор.НЕТ 1159
Клоун,пля.
 показати весь коментар
 
 
450 сотрудников аппарата ВРУ, не депутатов. Почему 450? потому, что 450 мест народных депутатов, для синхронного голосования, и проверки сразу всей системы.
 показати весь коментар
 
 
Оно же иванов - сразу свой диагноз прописал...
 показати весь коментар
 
 
А шо ж так срочно и в авральном порядке соевые ****** кинулись перед уходом снопку внедрять?
Ведь они уже отработанный мусор!
Ан не - всё дальше гадят...
 показати весь коментар
 
Ну це вже капець. Такої х.рні навіть при януковощу не було. Я так зрозумів зелені землі під ногами не відчувають. Скажу зрозумілою мовою - ПАЦАНИ, УЧІТЄ МАТ ЧАСТЬ. ВСПОМНІТЄ ВІТЮ ЛІГІТЬОМНОГО. НЕВЖЕ ПАРАД ВАМ БАНЯКИ НЕ ПОВІДКРИВАВ. ЯКЩО ВИ НЕ ТАК ПЕРДНЕТЕ, ТО ЩЕ СМОРІД ВІД ВАС НЕ ДОНЕСЕТЬСЯ ДО МАЙДАНУ, А ТАМ ВЖЕ БУДУТЬ СТОЯТИ НАМЕТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Кто Парубию мешал установить сенсорные кнопки 5 лет назад?
 показати весь коментар
 
 
Тоді відразу стане зрозуміло, що коаліції нема. А красти як?
 показати весь коментар
 
 
То "слуги" блокують випробовування кнопки щоб красти?
 показати весь коментар
 
 
ніхто не заважав встановити сенсорну кнопку ще років з 5 тому. Хто тоді заважав? Невже слуги?
 показати весь коментар
 
Так "слуги" ж не такі ! І дуже виступали ЗА сенсорну кнопку.
Що сі раптом сталось, чому поп'ятились назад?
 показати весь коментар
 
По твоей логике все нужно бьіло сделать 5 лет назад. У тебя самого какая производительность труда, похвастайся своими достижениями за 1 год?
 показати весь коментар
 
Зебобики во всю сопротивляются сенсорной кнопке...им нужно что бы их стадо голосовало в полном составе.... есть оно в раде или нет его....
 показати весь коментар
 
 
І знову жидокасабський гвалт, як завжди, з будь-якого приводу. А Парубій - КРАСАВА, тролить жидокасабів на кожному кроці.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В дураке научился косить под спикера😁
 показати весь коментар
 
 
Началось полоскание костей парубия , а нахрена? Вопрос в другом СБУ и ГБР заблокировали проверку кнопок , которые не дают возможности кнопкодавить , для чего это сделали , вам не интересно? Шаражка ЗЕ гудит о законе о ,,кнопкодавстве" с наказанием чуть ли не уголовное дело с посадкой , и тутже даёт команду ФАС на блокировку проверки оборудования , почему? Вот если вы интересуетесь положением в стране , и болеете за Украину , а непросто трендите на форуме , то должны знать , что зе заявили , что эти кнопочки подключят после нового года . Вывод - им необходимо принять законы , возможно противоречат конституции , возможно изменить конституцию , а эти кнопочки им будут мешать , время до нового года им хватит. Как вам такой вариант?
 показати весь коментар
 
 
Попалося б ти , кацапеня, на Майдані в 13-14 роках. Заспівав би ні , "нє салавйом" - півником, воїн замоніторний.
 показати весь коментар
 
 
в помещении Верховной Рады Украины без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований", - рассказал Парубий.Источник: https://censor.net.ua/n3144809

Ни фига себе, у Игоря Валерьевича титушки!
Небось, все, как один, офицеры с оружием?!
 показати весь коментар
 
 
Кнопка у зебобиков будет одна....в кармане и афериста багдана.... и именно багдана будет все определять...а зеленое стадо в раде...обученное в трускавце...это для массовки....и видимости демократии....
 показати весь коментар
 
 
А через два дня в раде начнется такая клоунада...что с попкорном в стране может случится дефицит... СБУ і ДБР заблокували тестування сенсорної кнопки в Раді, - Парубій - Цензор.НЕТ 635
 показати весь коментар
 
 
Заметают хвосты Парубия, как он голосовал один в пустом зале 5 лет..
 показати весь коментар
 
 
Каким образом тестирование сенсорных кнопок сегодня может замести какие-то прошлые следы?!
 показати весь коментар
 
 
У зебилов нет мозга, а потому пожалуйста не издевайтесь над несчастньіми, ставя такие вопросьі
 показати весь коментар
 
 
ЗЕсранцы ожидаемо гадят ФСБшными фейками и оскорблениями уходя от сути информации!
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору