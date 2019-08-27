 СБУ і ДБР заблокували тестування сенсорної кнопки в Раді, - Парубій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій.
За його словами, під час процедури тестування загального навантаження системи "Рада".
"За 10 хвилин до того, як мало розпочатися загальне тестування, коли 450 співробітників Верховної Ради вже були в очікуванні зайти в зал і провести тестування, в приміщенні Верховної Ради України без запрошення, без офіційного попередження, без рішення суду зайшли 12 слідчих, співробітників служби безпеки України та Державного бюро розслідувань", - розповів Парубій.
Слідчі зайшли в серверну Верховної Ради і заблокували її роботу.
Когда это все эти 450 дармоедов собирались вместе последний раз?У окошка бухгалтера в очереди за зарплатой?
Клоун,пля.
Ведь они уже отработанный мусор!
Ан не - всё дальше гадят...
Що сі раптом сталось, чому поп'ятились назад?
Ни фига себе, у Игоря Валерьевича титушки!
Небось, все, как один, офицеры с оружием?!