 Зеленський призначив Петрова новим начальником СБУ в Кіровоградській області, - Указ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це йдеться в Указі глави держави №627/2019.
"Призначити Петрова Олексія Геннадійовича начальником Управління служби безпеки України в Кіровоградській області", - йдеться в Указі Президента.
Зазначимо, що Указом №626/2019 Зеленський звільнив Петрова з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
- Да вижу - вижу, что не Петров...
-кого назначил?
-кого сказали, того и назначил!
Хосподи, до чего же это прекрасно! Кажется этого будут открыто презирать больше чем Витю Овоща. И да, действительно. Есть в этом историческая диалектика. Чем выше процент поддержки или "поддержки" на выборах, - тем больше страх перед этой подавляюще гнетущей поддержкой.
- Я вас слушаю.
- Скажите, как ваша фамилия?
- Петров.
- Не понял! Это что, - военная база?