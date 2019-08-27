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Все про:Кіровоградщина (162) призначення (419) СБУ (4663) звільнення (622) Петров (7)

 Зеленський призначив Петрова новим начальником СБУ в Кіровоградській області, - Указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова начальником СБУ в Кіровоградській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це йдеться в Указі глави держави №627/2019.

"Призначити Петрова Олексія Геннадійовича начальником Управління служби безпеки України в Кіровоградській області", - йдеться в Указі Президента.

Зазначимо, що Указом №626/2019 Зеленський звільнив Петрова з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144797
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, да, Петрова трудоустроил. Теперь ждем назначение Баширова. Его в какую область???
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Звісно що призначив Петрова, а не Петренка чи Петраченка. Руськіє віддані государю.
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-Зеленский назначил Петрова новым начальником СБУ в Кировоградской области.
-кого назначил?
-кого сказали, того и назначил!
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Iv Ki. Какое дело х**лоботам до украинских проблем ? На паРаше свои проблемы.
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Процесс изменения названия области требует внесения изменений в основной закон Украины - конституцию. А это, в свою очередь, требует времени. И да, это процесс уже идёт.
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Звісно що призначив Петрова, а не Петренка чи Петраченка. Руськіє віддані государю.
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Всё равно, удивительная фамилия на общем фоне.. Зеленский назначил Петрова новым начальником СБУ в Кировоградской области, - Указ - Цензор.НЕТ 5791
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Ну, да, Петрова трудоустроил. Теперь ждем назначение Баширова. Его в какую область???
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Шпилі в основному у Львові,Ужгороді, Франківську...
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так скоро буде з Рашки ще завозити сидорових-палкіних-попкіних, бо місцевих адіннародцев забракне))
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при януковощі Саламатін міністр оборони--Караганда
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А ти хотєл би штоби напрямую от Крємля?
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то скоріш за все ...троль..гроші заробляє..видно по його дописах
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Та ні. То кацап. Читай- ;...идет напрямую от заокеанских хозяев?...;
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Ну нарешті не єврей. Щоправда, росіянин...
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- Здравствуйте, я - дизайнер.
- Да вижу - вижу, что не Петров...
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-Зеленский назначил Петрова новым начальником СБУ в Кировоградской области.
-кого назначил?
-кого сказали, того и назначил!
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Вадим Ко

Хосподи, до чего же это прекрасно! Кажется этого будут открыто презирать больше чем Витю Овоща. И да, действительно. Есть в этом историческая диалектика. Чем выше процент поддержки или "поддержки" на выборах, - тем больше страх перед этой подавляюще гнетущей поддержкой.

Зеленский назначил Петрова новым начальником СБУ в Кировоградской области, - Указ - Цензор.НЕТ 2030
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- Алло, это база? Позовите вашего директора.
- Я вас слушаю.
- Скажите, как ваша фамилия?
- Петров.
- Не понял! Это что, - военная база?
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Кто такой Петров? У него медалька от КГБ есть уже, как у коллег? Расскажите.
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Тепер треба десь влаштувати Іванова і Сідорова Зеленський призначив Петрова новим начальником СБУ в Кіровоградській області, - Указ - Цензор.НЕТ 2175
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