 Зеленський призначив Петрова новим начальником СБУ в Кіровоградській області, - Указ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це йдеться в Указі глави держави №627/2019.

"Призначити Петрова Олексія Геннадійовича начальником Управління служби безпеки України в Кіровоградській області", - йдеться в Указі Президента.

Зазначимо, що Указом №626/2019 Зеленський звільнив Петрова з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

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