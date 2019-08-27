 "Євросолідарність" висуватиме свою кандидатуру на пост віце-спікера Ради, - Герасимов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник "Євросолідарності" в підготовчій групі Артур Герасимов.
"Сьогодні ми ще раз підтвердили, що висуватимемо кандидатуру на посаду спікера (очевидно, йшлося про посаду віце-спікера, – ред.). Сьогодні відбудеться засідання фракції... після цього певну кандидатуру ми подамо письмово керівництву підготовчої групи", - сказав він журналістам у вівторок у Києві.
Крім того, Герасимов повідомив, що на консультаціях у вівторок "Євросолідарність" запропонувала призначити свого представника Ахтема Чийгоза керівником комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях і АРК, національних меншин та міжнаціональних відносин.
Міністерство фінансів пропонує:
підвищення заробітної плати вчителів здійснювати лише з одночасним скороченням їх чисельності;
МОН спільно з облдержадміністраціями розробити плани-графіки оптимізації малокомплектних шкіл у розрізі кожного регіону;
припинення з 01 січня 2020 року фінансування з освітньої субвенції шкіл (крім початкових) з кількістю учнів менше 40 та фінансування освітнього процесу в 10-11 (12)х класах, де менше 20 учнів;
підвищення навчального навантаження на вчителя з 18 до 20 годин;
підвищення розрахункової наповнюваності класів під час розрахунку освітньої субвенції для районів та ОТГ на 2 пункти;
перегляд діючих умов оплати праці педагогічних працівників з метою оптимізації підвищень посадових окладів, надбавок та доплат;
перегляд підходів до створення мережі опорних шкіл, розвиток мережі опорних шкіл шляхом фінансових стимулів, зокрема спрямування капітальних видатків, у першу чергу, на ці школи, і за умови виконання процесу оптимізації;
обов'язковий вихід учителів на пенсію по досягненні пенсійного віку або укладання контрактів.(с)
Нє, ну а шо? Ви ж хотіли 4000 ойро?
Вести партийные. Порошенко собирается отказаться от депутатского мандата. Решение еще не принято, но вероятность высокая. Все последнее время Порошенко активно занимается реорганизацией структур партии. При том, сам лично. К этому вопросу никого не подпускает. Тихо чистит региональные и центральные органы, появляются весьма не публичные, но очень интересные персонажи. Порошенко готовит партию к бою. Поэтому нахождение в ВР считает ненужной тратой времени и нервов.(с)
🤗
Їм не про посади пора піклуватись, а про зручні камери у в'язницях.