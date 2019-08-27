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 Політика України
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Все про:армія (2547) призов (154) Анна Коваленко (18)

 Форма комплектування армії залишиться змішаною, - нардепка від "Слуги народу" Коваленко

Форма комплектування армії залишиться змішаною.

Про це заявила обрана народною депутаткою від партії "Слуга народу" Анна Коваленко в інтерв'ю Лівому берегу, передає Цензор.НЕТ.

"Форму комплектування армії залишимо змішаною з низки причин, але будемо вносити зміни в закони "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну службу", готуємо системні зміни щодо комплектування батальйонів територіальної оборони, системи мобілізації і цивільного резерву", - розповіла Коваленко.

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Зазначимо, Анна Коваленко - командир 39-ї сотні на Майдані, волонтерка, консультантка Міністерства оборони. Обрана депутаткою Верховної Ради IX скликання за списком партії СН під номером 35. Планує працювати в парламентському комітеті з питань оборони і національної безпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144794
 
   
 Топ коментарі
 
Ну т. е при Порохе все делалось верно в этом направлении и большинство начинаний продолжат? 😀 Так это вы 5 лет про зраду орали то 😀
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Герус уже сказал что свинарчуки это чуваки на своем месте...и к ним претензий нет...о каком деле вы мадам тут шепчете..???
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Деньги у зебобиков как мед...они если есть...то их сразу нет.... богдана то на что то должен был отдыхать в Сен тропе...
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как же так по методичкам пороходякулов все слуги агенты кремля или малоросы

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Ну т. е при Порохе все делалось верно в этом направлении и большинство начинаний продолжат? 😀 Так это вы 5 лет про зраду орали то 😀
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Наташа, это при Мародере ее сделали смешанной, а Слуги Народа не хотят менять - то бишь будут грабить по старому, так выходит?
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Коваленко - командир 39-й сотни на Майдане, волонтерка, консультант Министерства обороны. Избрана депутатом Верховной Рады IX созыва по списку партии СН под номером 35.
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а что дело свинарчуков уже развалилось в суде?
дела ленинской кузни и прочие закрыты?
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Герус уже сказал что свинарчуки это чуваки на своем месте...и к ним претензий нет...о каком деле вы мадам тут шепчете..???
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так прямо и сказал?
Занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта 2019 года Олег Гладковский снова стал главой корпорации "Богдан", которую он возглавлял с момента ее создания в 2005 году до того, как стал госслужащим, передает Интерфакс-Украина.
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А гладковский это и есть все свинарчуки ...до единого???
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вот это самый главный
ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября Форма комплектування армії залишиться змішаною, - нардепка від "Слуги народу" Коваленко - Цензор.НЕТ 1758
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Ну будет похожа на советскую армию в украинском исполнении,потому что всё безвыходно и надоедливо,а ещё кремлёвский Фюрер только намекает и не идёт, а нужно быть всем бдительными потому что однажды Медведчук простучит и Орда свалиться в Украину.
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Ну що ж, відміна позову, за який так критикували Порошенка і на який купилося більшість "уклоністів" теж виявилася "шюткой". Хоча здоровий глузд підказує, що можґдель зі змішаним комплектуванням - оптимальна, для країни, яка веде війну. Але де зебенята, а де здоровий глузд.
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На полностью контрактную армию нужно денег. Много. А зачем, если их можно украсть? Эта армия уже 28 лет нахникому не нужна была, есть и будет.
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вашим=лахтинським -точно не потрібна АРМІЯ УКРАЇНИ Форма комплектування армії залишиться змішаною, - нардепка від "Слуги народу" Коваленко - Цензор.НЕТ 6455

і те що за 5років українська армія стала настільки могутньою що вже фєдєрасти аж сіпаються в судомах УКРАЇНЦІВ ТІШИТЬ
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Ну теперь детки Слуг точно в армию пойдут?)))
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а я уж боялся что зе#лядь, сделает ее смешной...
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Деньги у зебобиков как мед...они если есть...то их сразу нет.... богдана то на что то должен был отдыхать в Сен тропе...
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ой як гарно що комплектація АРМИЇ не буде смішною... ці зебікі якісь ну дуже дивні... вони=що ЩЕ ніхто... вже росказують журналістам як воно буде незабаром Форма комплектования армии останется смешанной, - нардеп от "Слуги народа" Коваленко - Цензор.НЕТ 3399 , хоча від подання законопроекта до того часу як він стане ЗАКОНОМ проходить не менше 7місяців Форма комплектования армии останется смешанной, - нардеп от "Слуги народа" Коваленко - Цензор.НЕТ 9176
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Дебилушка, какой закон? Чтоб оставить всё как есть?
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Цікаво,а що до яких питань ця депутатка консультувала Міністерство Оборони?
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З питань, як такого ********, як ти, призвати в армію.
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