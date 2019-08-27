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 Політика України, За кордоном
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Все про:Крим (7346) Японія (176)

 Позиція Японії щодо Криму незмінна: анексія неприйнятна, - глава МЗС Коно

Японія вважає, що повернення до формату G8 не можна відкидати у разі виконання певних умов, проте на це може знадобитися час.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це заявив у вівторок на пресконференції в Токіо міністр закордонних справ країни Таро Коно.

"Формат "вісімки" існував раніше, тому не можна виключити повернення до нього за участю РФ за виконання певних умов", - сказав він.

Міністр не уточнив, про які умови йдеться, однак зазначив, що "поки складно сказати, скільки на це потрібно часу".

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Водночас Коно заявив, що Японія не змінює позицію щодо Криму і вважає приєднання півострова до РФ неприйнятним.

"Анексія Криму неприйнятна. Це була наша позиція, і вона не змінилася", - додав він.

Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144792
 
   
 Топ коментарі
 
Все главы G7, которые не замешаны в "золотом дожде" против моржовии. Позиция Японии по Крыму неизменна: аннексия неприемлема, - глава МИД Коно - Цензор.НЕТ 8263
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Паходу, кацапские Курилы и Дальний Восток возвращайуцца в раднуйу японскуйу гавань, да, кацапы ??? Позиция Японии по Крыму неизменна: аннексия неприемлема, - глава МИД Коно - Цензор.НЕТ 3888
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Все главы G7, которые не замешаны в "золотом дожде" против моржовии. Позиция Японии по Крыму неизменна: аннексия неприемлема, - глава МИД Коно - Цензор.НЕТ 8263
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если быть точнее то мордовская моржовия.
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Паходу, кацапские Курилы и Дальний Восток возвращайуцца в раднуйу японскуйу гавань, да, кацапы ??? Позиция Японии по Крыму неизменна: аннексия неприемлема, - глава МИД Коно - Цензор.НЕТ 3888
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ваще то судя из этого заявления, как раз таки наоборот. С какого перепуга кацам передавать Курилы если ниппонцы не поддерживают аннексию Крыма?
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Курилы и ДВ тоже аннексированы казламордыми. Если Япония признает Крым кацапским, то соответственно и Курилы и ДВ им тоже придётся признать кацапскими.
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Но можно и не признавать, а просто не обращать внимание. Как не обращают внимание на Турецкую Республику Северного Кипра.
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Э, не-е, так не бывает. Любое слово или действие субъекта международной политики сказанное или сделанное в своих интересах рано или поздно может быть истолковано и применено против этого же субъекта. Именно поэтому Японией не признано Приднестровье, Абхазия, Асетия и Крым. И до тех пор, пока японцы не заберут у кацапов исконно свои территории Крым кацапским они не признают. А вот когда резеюжка останется без ДВ, Сахалина и Курил - вот тогда возможны варианты.
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Японія теж очікує звіздєца рашки...Абє на могилі батька клявся..Китай тєж.хоче безболісно забрати території..
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НРК они нах не всрались. Добрую часть Манчжурии еще при Сралине вернули. выведя войска. А Сралин для китайцев - второй святой после Мао.
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так китайці забрали острів Даманский..до речі..вони робили насип.щоб поміняти фарватер...так само зробила підорація з Тузлою при Кучмі
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ну, уважаемый, жто мелкий пограничный конфликт. Демаркацию границы и при ботоксной мыши проводили. Я же отвечал человеку который парит надежды что НРК все отберет. Даманский, пара участков в хабаровском крае и приморском. это еще ничего не значит. Кстати о них споры постоянно идут.
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ну..не скажіть...Китай розцінює Даманський як перемогу..а на рахунок території Сибіру.там теж"гібридна війна" деякі поселення вже повнісю китайські--ви враховуйте кількість китайців
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Даманский? Я не и не спорю. Дипломатическая победа Китая. Ну а на счет Сайберии, хех, лол. Уверяю Вас, там планы сугубо в выкачивании ресурсов. на кой хрен тратить силы и время, чтоб оккупировать территорию, если союзник и так сам отдает? На черта? Вы удивитесь, но им проще зарабатывать (это пока правда)торгуя и осваивая земли Сайберии и ДВ. Это намного выгоднее, чем прямая оккупация. и , опять же, нет конфликта в мировом сообществе. Спокойно. тихо, мирно, НРК делает свое дело. Прям по Сунь-Цзы.
Но до того, что некоторые тут пишут - Сайберию оккупировал Китай. - Ложь. пока ложь.Мягкая ассимиляция, лет так на 30-40, пока территория не будет заселена жителями Поднебесной.
Кстати, и уже ответка )(уйла на это есть)))
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якраз асіміляція і є гібридною війною..і так Сунь-Цзи дійсно великий
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Шарите))) Видите ли, китайцы, народ с многовековой историей и приучен к терпению. Совершенно верно про гибридную войну и ассимиляцию. Однако, современные реалии таковы, что просто так перевести территорию не получится (ибо аналог Крыма). ВОзможно, в обозримом будущем, когда параша окончательно ослабеет, НРК так и сделает. Но, повторюсь, это в будущем.
If you sit by the river long enough, you will see the body of your enemy floating by.

В этом Китай. Не весь, иногда он может так удивить, что глаза зажмуряться.
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На золоторудном месторождении в Киргизии произошел конфликт между китайскими работниками и местными жителями. 5 августа большая группа сельских жителей отправилась к зданию китайской компании Zhong Ji Mining в районе джайлоо (высокогорное пастбище) Солтон-Сары. В итоге сотрудники Zhong Ji Mining и сельчане закидали друг друга камнями. Всего в больницу поступил 21 человек, только один из них местный, остальные - граждане КНР.
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там история такая, что по Сралин уходил с добрыми намерениями, но Даманский оставил за собой. Хрущ же настолько пересрался с Китаем, что чуть до войны не дошло. Китайцам потом было похрен - при Хруще или при Брежневе. Тем более Бровастого считали продолжателем кукурузника.
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"Формат "восьмерки" существовал раньше, поэтому нельзя исключить возвращения к нему с участием РФ при выполнении определенных условий", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3144792

Бабах. Реверанс в сторону РФ с надеждой на Шикотан и Хабомаи

Вместе с тем Коно заявил, что Япония не меняет позицию по Крыму и считает присоединение полуострова к РФ неприемлемым.
"Аннексия Крыма неприемлема. Это была наша позиция, и она не поменялась", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3144792
Бабах. реверанс в сторону мирового сообщества.
Вот меня всегда интересовал вопрос - если ниппонцы подпишут мирняк с рашкой как правопреемницей СССР, и им отдадут два острова (кстати ниппы претендуют на все), как поменяется позиция по Крыму? Хитрый самурай промолчал.
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Ну и шо за признания.....россии это как мертвому припарка
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ниппы хитрые. Они все в надеждах на острова. Вас не смутило то, что в вопросе возвращения РФ в группу семи, ниппы изначально держали нейтралитет? и только после всех подали голос?
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В освобождённом Крыму будет красивый уголок Японии с икебанами, садом камней,
со всеми делами !
Бо японці того варті !
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Однозначно японское подразделение на крыме будет. Но в виде отряда 731.
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