 Позиція Японії щодо Криму незмінна: анексія неприйнятна, - глава МЗС Коно

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це заявив у вівторок на пресконференції в Токіо міністр закордонних справ країни Таро Коно.
"Формат "вісімки" існував раніше, тому не можна виключити повернення до нього за участю РФ за виконання певних умов", - сказав він.
Міністр не уточнив, про які умови йдеться, однак зазначив, що "поки складно сказати, скільки на це потрібно часу".
Водночас Коно заявив, що Японія не змінює позицію щодо Криму і вважає приєднання півострова до РФ неприйнятним.
"Анексія Криму неприйнятна. Це була наша позиція, і вона не змінилася", - додав він.
Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.
Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".
Но до того, что некоторые тут пишут - Сайберию оккупировал Китай. - Ложь. пока ложь.Мягкая ассимиляция, лет так на 30-40, пока территория не будет заселена жителями Поднебесной.
Кстати, и уже ответка )(уйла на это есть)))
If you sit by the river long enough, you will see the body of your enemy floating by.
В этом Китай. Не весь, иногда он может так удивить, что глаза зажмуряться.
Бабах. Реверанс в сторону РФ с надеждой на Шикотан и Хабомаи
Вместе с тем Коно заявил, что Япония не меняет позицию по Крыму и считает присоединение полуострова к РФ неприемлемым.
"Аннексия Крыма неприемлема. Это была наша позиция, и она не поменялась", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3144792
Бабах. реверанс в сторону мирового сообщества.
Вот меня всегда интересовал вопрос - если ниппонцы подпишут мирняк с рашкой как правопреемницей СССР, и им отдадут два острова (кстати ниппы претендуют на все), как поменяется позиция по Крыму? Хитрый самурай промолчал.
со всеми делами !
Бо японці того варті !