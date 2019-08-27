EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, Київські новини
  7729  154
Все про:Київрада (225) Богдан Андрій (142) Майзель Сергій (1)

 "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині

Глава Офісу президента Андрій Богдан спростував інформацію про нібито зв'язок із ним депутата Київради (фракція БПП "Солідарність") Сергія Майзеля, який нібито збирає нелегальний податок із власників кіосків на столичній Троєщині.

Про це Богдан написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ребята цей "чорт" не має до мене ніякого відношення. Прохання напишіть заяву в НАБУ ну або вломіть люлей", - написав Богдан.

Таку реакцію глави Офісу президента викликали публікації в ЗМІ матеріалів про те, що депутат Київради (фракція БПП "Солідарність") Сергій Майзель нібито збирає нелегальний податок з власників кіосків на столичній Троєщині. Він стверджує, що на це його нібито уповноважив глава Офісу Президента України Андрій Богдан. За даними ЗМІ, кожен місяць Сергій Майзель збирає данину з кіосків Троєщини на суму майже 3 млн грн.

Читайте також: "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності

Цей чорт не має до мене жодного стосунку, - Богдан спростував звязок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144790
 
   
 Топ коментарі
 





Mikhail Golub

@golub

·9 ч

Деньги, сэкономленные на параде, ушли Богдану и смотрящим на свадьбу в Сент-Тропе с шампанским по $1,000 за бутылку
"Этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения", - Богдан опровергает связь с депутатом Киевсовета Майзелем - Цензор.НЕТ 7170
 показати весь коментар
 
та ты шо! а 5 месяцев такого дерьма про Петю на каждом обрезанном канале Ж+Ж, Г+Г, 112 и быдлу хватало, все верили, никто не кукарекал про факты и суд.
 показати весь коментар
 
диалект Зеленского и фигуры речи Богдана.. мдаааа..
счастливые шимпанЗЕ, вытирают капли мочи из глаз..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Конечно же Бенины бандюки-решалы и рэкет не имеют ничего общего.
Как вы вобще могли такое подумать? "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 3048
 показати весь коментар
 
 
Уже третий день Богдан держит порохоботов в тонусе и вертит на конусе.
 показати весь коментар
 
 
уже четвертый день, как богдан с зебыдлом увидели свою участь на Параде -теперь вы без конца в тонусе вертитесь на конусе ...
 показати весь коментар
 
 
А той депутат дійсо щось з кіосків збирає, чи Богдан набрехав?
Як на мене, це продовження наїздів на Кличка. в лоб не вийшло, тпчали бомбити вигадане "оточення".
 показати весь коментар
 
Ребята, этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения. ................ вломите люлей ;
новый общительный сленг новоиспеченных государственных деятелей
 показати весь коментар
 
 
не розумієте державної мови!?..теперь только так!
 показати весь коментар
 
Что то от этого слэнга Богдана повеяло Чечетовым... Надеюсь так же закончит...
 показати весь коментар
 
 
Это вот и есть в общих чертах лицо 73% - быдлан и хам, с замашками низкосортного гопника.
 показати весь коментар
 
 
Кроме Набу есть ещё гбр, которое обмазывает мальчиков бабломойского.
 показати весь коментар
 
Зеленые черти сделали зебилов.Я не выбирал главного зеленого чорта-писюниста, так как я украинец и с чертями мне не по пути.

,
 показати весь коментар
 
 
Лексика у зеликов конечно иниересная)
 показати весь коментар
 
 
правильно заметил что украинцам ближе порох а малоросам богдан)))
 показати весь коментар
 
 
Что-то совсем мало "украинцев" в Украине осталось....



Или быть может вы не те украинцы, за которых себя выдаете?

Свобода и иже с ними шлак тоже себя считали особенными, пока их не поддержали 1% "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 9947 "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 9947

 показати весь коментар
 
всё относительно - год назад большинство населения покрутило бы пальцем у виска,скажи ему,кто будет Президентом..
так и нацики - Вы можете дать гарантию,что через год у власти не будет партия,по сравнению с которой "Свобода" покажется детским фольклёрным утренником ?
 показати весь коментар
 
А что случилось за год? Неужели прозрели от "Порошенковского жити по-новому"? "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 7092 "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 7092

Поживем - увидим. Но Барыгу с булавой мы уже не увидим
 показати весь коментар
 
хер с ним,с барыгой,просто зная наши реалии могу предположить появления лидера,в сравнении с которым Петя покажется просто украинофобом и русофилом..
 показати весь коментар
 
 
Любой, кто будет любить Украину хотя бы на 51%, а свой карман на 49 будет намного большим патриотом, чем Барыга "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 5828

Время покажет, кто есть Зе "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 3672
 показати весь коментар
 
вот именно что мало украинцев, многие зебилами стали иих вообще не интересует что будет с украиной, главное посмотреть 1+1 и набить шлунок)))
 показати весь коментар
 
 
Значит вали из этой Украины, вам тут не место по ходу
 показати весь коментар
 
Кіоск троєщинський, нещасний,
Пожежник ,пенсофонд,чорти.
Не хочеш утюжка на пузо?!

Плати ,комерція,плати.
 показати весь коментар
 
Уууууух как пригорает у чертей от любых постов Богдана или Зели "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 6252

Ребята, жгите еще! Нам смех продлевает жизнь, а им ненависть принесет лишь психические расстройства и рак "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 986
 показати весь коментар
 
у тебя результат одинаковый будет, мамка каши наварит и школу вовремя откроют)))
 показати весь коментар
 
 
Со школы пишу, лапая одноклассницу за сисичку косичку "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 3037 "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 3037
 показати весь коментар
 
.

бОгдан, соглашайся.
стране выгоднее чтобы ты киосках наживался чем на газе или оборонке
всем лучше будет
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А ты кто? Целая страна? Или жалкие 8%? "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 866

 показати весь коментар
 
На шо ему соглашаться? Он чисто бабло собирает с собирающих.

Богдан пытался даже Кличку котлету денег сунуть, шоб не мешал, но получил путевку в эротическое путешествие и заяву в ГБР.
 показати весь коментар
 
А вот и новые достижения ЗЕлупы и бениных смотрящих за 100 дней:

в марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% - впервые за четыре месяца.
В апреле рост ускорился до 5,2%,
однако в мае замедлилась до 1,6%.
В июне объемы вновь сократились на 2,3%.

Все нормально. Падаем!!!
 показати весь коментар
 
 
Рост ще тримається за рахунок ввода в Україну "лівих" мільярдів на вибори. Ці гроші були задіяні і пішли в єкономіку. А що буде далі?
 показати весь коментар
 
Промпроизводство не держится аж никак - это реальный товар с добавочной стоимостью, а не виртуальное бабло, которое под ОВГЗ то заходит, то выходит.
 показати весь коментар
 
да все ясно,зебилы увидели Парад 50 000 против них - теперь от страха и орут ...дебилы "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 8977
 показати весь коментар
 
 
Це рівень наших новин ? А що він ще міг сказати ? І чи не забагато уваги до придворного бурята ? Звичайне бидло,рішала на потоках.
Є така думка :
"Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 7324
 показати весь коментар
 
 
Богдан випробовує новий спосіб оббріхування.
Спочатку воно тупо вилізло на ТБ і махаючи якимось папірцями заявив що йому пропонували 20 лімонів. Не проканало, подали в суд і там виявиться що то брехня.
Тепер діє хитріше.
Типу, хтось каже що пан "Х" данину збирає для мене, так от, я до того не причетний!
Якщо пан "Х" данину не збирає, якщо це брехня, то тепер Бодіка в суд не потягнеш, бо це не він, це типу "хтось" сказав що пан "Х" данину збирає! А Бодік лише захищає своє добре імя, заявляючи про непричетність до неподобства!
Брехуни прогресують і вдосконалюють методи брехні.
 показати весь коментар
 
Таке враження що зешмарклі в пеклі виросли, в них одні чорти кругом.
 показати весь коментар
 
 
А чего вы ожидали от смотрящего за этим криворожским гандоном?
"Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 1096
 показати весь коментар
 
 
Вот мы и вернулись в 90-е. Начинайте учить муру лохи зеленые и не забывайте, что нужно сдавать бабло за крышу. Вот такая она блатная романтика. ))))
 показати весь коментар
 
 
бурят вже повністю перейшов на мурку. сделаем их вместе, - це його слоган
 показати весь коментар
 
 
Щось багато вони бачать чортів. Гадаю, що зелених чортів вони теж бачать, але Зе-люди про них мовчать.
 показати весь коментар
 
 
"Ребята, этот "черт".........."(c)
-------------------------------------------------------
я так понимаю - новый "сленг" офиса преЗедента

мда........ "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 6168
 показати весь коментар
 
 
Был на параде Ветеранов, на душе грустно и радостно за ветеранов, до слез пробирает. Пошли с друзьями по местам Революции дошли к Мариинскому парку, а там не пущают, Слуги народа празднуют, думаем с другой стороны зайдем, а там такая же картина, везде полиция, только без автоматов. ну как в 14-м. Я понял, что слуги сами по себе, а народ сам по себе.
 показати весь коментар
 
 
У кто тебе сказал что слуги народа -слуги украинского народа?
 показати весь коментар
 
Если так, то будет революция. А если нет - то сосать порохососы будут и дальше "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 797 "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 797 "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 1325
 показати весь коментар
 
".... или вломите люлей", - написал Богдан."
По терминологии сразу видно, что это не какая-то старая администрация Президента, а новый, прадвинутый оффис!!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору