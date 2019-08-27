 "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині

Про це Богдан написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ребята цей "чорт" не має до мене ніякого відношення. Прохання напишіть заяву в НАБУ ну або вломіть люлей", - написав Богдан.
Таку реакцію глави Офісу президента викликали публікації в ЗМІ матеріалів про те, що депутат Київради (фракція БПП "Солідарність") Сергій Майзель нібито збирає нелегальний податок з власників кіосків на столичній Троєщині. Він стверджує, що на це його нібито уповноважив глава Офісу Президента України Андрій Богдан. За даними ЗМІ, кожен місяць Сергій Майзель збирає данину з кіосків Троєщини на суму майже 3 млн грн.
Как вы вобще могли такое подумать?
Як на мене, це продовження наїздів на Кличка. в лоб не вийшло, тпчали бомбити вигадане "оточення".
новый общительный сленг новоиспеченных государственных деятелей
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Или быть может вы не те украинцы, за которых себя выдаете?
Свобода и иже с ними шлак тоже себя считали особенными, пока их не поддержали 1%
так и нацики - Вы можете дать гарантию,что через год у власти не будет партия,по сравнению с которой "Свобода" покажется детским фольклёрным утренником ?
Поживем - увидим. Но Барыгу с булавой мы уже не увидим
Время покажет, кто есть Зе
Пожежник ,пенсофонд,чорти.
Не хочеш утюжка на пузо?!
Плати ,комерція,плати.
Ребята, жгите еще! Нам смех продлевает жизнь, а им ненависть принесет лишь психические расстройства и рак
сисичкукосичку
бОгдан, соглашайся.
стране выгоднее чтобы ты киосках наживался чем на газе или оборонке
всем лучше будет
Богдан пытался даже Кличку котлету денег сунуть, шоб не мешал, но получил путевку в эротическое путешествие и заяву в ГБР.
в марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% - впервые за четыре месяца.
В апреле рост ускорился до 5,2%,
однако в мае замедлилась до 1,6%.
В июне объемы вновь сократились на 2,3%.
Все нормально. Падаем!!!
Є така думка :
Спочатку воно тупо вилізло на ТБ і махаючи якимось папірцями заявив що йому пропонували 20 лімонів. Не проканало, подали в суд і там виявиться що то брехня.
Тепер діє хитріше.
Типу, хтось каже що пан "Х" данину збирає для мене, так от, я до того не причетний!
Якщо пан "Х" данину не збирає, якщо це брехня, то тепер Бодіка в суд не потягнеш, бо це не він, це типу "хтось" сказав що пан "Х" данину збирає! А Бодік лише захищає своє добре імя, заявляючи про непричетність до неподобства!
Брехуни прогресують і вдосконалюють методи брехні.
Учись, студент
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я так понимаю - новый "сленг" офиса преЗедента
мда........
По терминологии сразу видно, что это не какая-то старая администрация Президента, а новый, прадвинутый оффис!!