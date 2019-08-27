 "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині

Про це Богдан написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ребята цей "чорт" не має до мене ніякого відношення. Прохання напишіть заяву в НАБУ ну або вломіть люлей", - написав Богдан.

Таку реакцію глави Офісу президента викликали публікації в ЗМІ матеріалів про те, що депутат Київради (фракція БПП "Солідарність") Сергій Майзель нібито збирає нелегальний податок з власників кіосків на столичній Троєщині. Він стверджує, що на це його нібито уповноважив глава Офісу Президента України Андрій Богдан. За даними ЗМІ, кожен місяць Сергій Майзель збирає данину з кіосків Троєщини на суму майже 3 млн грн.

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