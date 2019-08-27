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Все про:квоти (71) українці (1073) Чехія (255) заробітчани (246)

 Чехія збільшила квоту для працевлаштування українців до 40 тис. на рік

Чеський уряд затвердив квоти на залучення іноземних працівників на національні підприємства всіх видів власності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це повідомило "Чеське радіо".

Найбільші квоти визначені для України. Республіка зможе працевлаштувати щорічно 40 тисяч громадян цієї країни. У поточному році дозволи на роботу могли отримати 19,6 тисячі українців.

Уряд також схвалив квоти по дві тисячі робочих місць для громадян Сербії і Чорногорії, по 1 тис. - для власників паспортів Монголії, Молдови та Філіппін. На підприємствах республіки зможе працевлаштуватися 600 громадян Індії та 300 громадян Казахстану.

Крім того, уряд виділив 1,1 млрд крон (приблизно €40 млн) для надання допомоги Україні, Молдові, Грузії, Боснії і Герцеговині, Замбії, Камбоджі, Ефіопії та іншим країнам зі слабкою економікою, які пережили стихійні лиха або долають наслідки збройних конфліктів.

Україна отримає 20 млн крон (близько €790 тис.). Кошти мають бути спрямовані на підтримку демократичних процесів і реалізацію економічних реформ в цій країні.

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Нагадаємо, за офіційними даними Міністерства праці та соціальних справ, в 2018 році в Чехії нелегально працювали 3800 іноземців. Незважаючи на те, що в країні вже третій рік працює програма "Режим Україна", близько 80% відсотків нелегальних працівників були саме українцями. Як заявляють представники Економічної палати, проблема полягає в низькій гнучкості офіційної системи працевлаштування українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144789
 
 
 Топ коментарі
 
Для олигархов они всегда будут мусором. Чтобы драть три шкуры за копейки.Бандиты. И методы бандитские.
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Везде хороши украинцы.Кроме Украины....
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Чому лише для олігархів? Для абсолютної кількості укро бізнесменів наймані працівники - бидло.
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Для наших предпринимателей украинцы ленивые и безграмотные. Ню-ню...
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А вы у нас работаете по 12 часов в сутки 6 дней в неделю?
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А ты платишь как поляки 3 евро в час? Или на халяву хочешь?
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Бывает и так. Но что-то не видел чтобы ЗП была пропорционально выше
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Не по 12, а по 10. Не 6, а 5 дней в неделю. Готов платить 100 грн в час, а сверхурочные часы и часы в выходные дни 200 грн в час?
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Ну что ты лепишь кацапсина?
Менял этим летом окна, на чешской фирме которая их ставила - работает где то 5 украинцев... режим работы с 7-00 до 16-00, суббота, воскресенье выходные... зарплата 250 крон час (1 крона = přibližně 12 гривны)...
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запятую пропустил:
(1 крона = přibližně 1,2 гривны)
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40 часов в неделю 10 000 крон = 387 евро. С голоду в Чехии не пухнут с такой зарплаты?
Я так понимаю, ещё налоги надо заплатить. Не мудрено, что там работает так много украинцев.
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А ты в математику явно не умеешь, лишнехромосомный! Чехія збільшила квоту для працевлаштування українців до 40 тис. на рік - Цензор.НЕТ 2784
1700 евро в месяц получается как минимум.
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За НЕДЕЛЮ расчеты.

Не поверю я что в Чехиии вставщики окон зарабатывают около 1550 евро. Столько возможно получают с более или менее хорошей квалификацией, но никак не оконщики.
Ну или работать нужно по 12 часов 6 дней в неделю, тогда еще как-то можно выйти на такую зарплату.
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Для олигархов они всегда будут мусором. Чтобы драть три шкуры за копейки.Бандиты. И методы бандитские.
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Чому лише для олігархів? Для абсолютної кількості укро бізнесменів наймані працівники - бидло.
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Кацапские штампы слушать меньше нужно. А негры и арабы как раз то плохо с работой любой справляются. Не зря Чехи украинцев у себя видеть хотят - остальных мигрантов нет. Для укаринцев, если мне память не изменяет, там поддержка трудовой миграции на законодательном уровне. Когда их спросили почему других мигрантов не хотят - те ответили, что украинцы им ближе ментально.
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Это они политкорректно выразились. На самом деле они как и поляки закрывают свои дырки в рабочей силе. Ну и нигрил с арабами не хотят.
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Интересно почему не хотят арабов с неграми видеть? Ну а так они и не скрывают, что закрывают нехватку в рабочей силе.
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Потому что те не работать приехали, логично же Чехія збільшила квоту для працевлаштування українців до 40 тис. на рік - Цензор.НЕТ 1558
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Я бы на твоем месте был поскромнее. Сам можешь оказаться ,туловищем ))
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В Украине будут нормальные условия труда когда сюда придут иностранцы и работать на них будет лучше,чем на местных бизнесменов,местные либо обонкротятся,либо начнут нормально относится к работникам
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Золоті ваші слова, однак втілення їх у реальність гіпотетичне.
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За этот год Украина потеряет ещё, как минимум" миллион лучших своих работников.
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Там повно робочих місць. Наші встигають на двух роботах попрацювати.
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Та вони ж лениві та рукожопі, за словами наших роботодавців.
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