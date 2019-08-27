 Якби окупація Криму сталася під час мого правління, я б сказав: "Вибачте, хлопці, я зробив помилку", - Трамп

Про це Трамп заявив за підсумками саміту G7 у французькому місті Біарріц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АТР.
"Путін перехитрив Обаму. Це було недобре. Це можна було зупинити, але президент Обама не зміг цього зупинити, і це дуже погано ... Крим був анексований під час його правління. Якби це (окупація Криму. - Ред.) сталося під час мого правління, я б сказав: "Вибачте, хлопці, я зробив помилку", - сказав Трамп.
Но он не обвинил Путина. Это плохо.
Трамп сказал что Путин перехитрил Обаму, и это плохо. И это хорошо.
Но скорее всего Путин перехитрил бы Трампа еще быстрее. И это плохо.
Это было хорошее интервью, очень хорошее.
Спустя 5 лет оккупации видеть только такие интервью - это плохо, очень плохо.
А наши считают, что всё сделали правильно.
Результат не правильный, а делали всё правильно!
Такими недоумками і створюються умови для світових війн.
Вспомни илловайск дкбальцево взорваные склады боеприпасов и другие пэрэмоги Пидро
Давай новую методичку, эта уже не работает.
***** это обыкновенное сцыкло которое уважает силу потому что боится.