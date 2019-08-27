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Все про:Крим (7346) Обама (366) Путін (10460) Трамп (1932)

 Якби окупація Криму сталася під час мого правління, я б сказав: "Вибачте, хлопці, я зробив помилку", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його попередник Барак Обама не впорався з питанням окупації Криму Росією і має вибачитися за це.

Про це Трамп заявив за підсумками саміту G7 у французькому місті Біарріц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АТР.

"Путін перехитрив Обаму. Це було недобре. Це можна було зупинити, але президент Обама не зміг цього зупинити, і це дуже погано ... Крим був анексований під час його правління. Якби це (окупація Криму. - Ред.) сталося під час мого правління, я б сказав: "Вибачте, хлопці, я зробив помилку", - сказав Трамп.

Читайте також: Трамп може запросити Путіна на наступний саміт "Великої сімки", - Bloomberg

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144788
 
 
 Топ коментарі
 
Українцям вибачення Обами до одного місця. Краще Трампу зробити дієві кроки для деокупації Криму.
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А этот дед стремитильно дуреет
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Кстати, обратите внимание на одну очень любопытную вещь. Как только Дания заблокировла Северный Поток, при этом защищая экономические интересы США в Европе, как Трамп тут же вылез со своими нелепыми претензиями на Гренландию. То есть плюнул в лицо верному союзнику.
Это уже не просто отсос Путину, это отсос с проглотом.
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и поэтому крымчане теперь и живут со свиньями в свинорейхе ))
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Трамп высказался про Крым. Это хорошо.

Но он не обвинил Путина. Это плохо.
Трамп сказал что Путин перехитрил Обаму, и это плохо. И это хорошо.
Но скорее всего Путин перехитрил бы Трампа еще быстрее. И это плохо.

Это было хорошее интервью, очень хорошее.
Спустя 5 лет оккупации видеть только такие интервью - это плохо, очень плохо.
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США извинятся .
А наши считают, что всё сделали правильно.
Результат не правильный, а делали всё правильно!

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А в чем разница? При нем произошла оккупация, при тебе продолжается. Значит ты такой же импотент как и Обама....
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А зараз що заваджає приймати серйозні міри? Наприклад суворо прийняти штепселя назад в Г8 ))))) Жорстко реагувати треба було ще на Литвиненка і Грузію. Бо далі була Україна, Нємцов і Скрипалі. А далі буде Білорусія і Навальний. Бо ж ніхрєна не робиться. Фейкові санкції і ПП2, повернення в ПАРЄ і Г8. А були ж ще і Чечня, і Литвиненко, і МН17 і тд і тп.
Такими недоумками і створюються умови для світових війн.
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Проблема в тому, що тільки це ти б і зробив.
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Кого вооружать, шеколадную свору которая воевала против народа Украины??
Вспомни илловайск дкбальцево взорваные склады боеприпасов и другие пэрэмоги Пидро
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Впомнил - беня с корбаном погнали добробаты в Иловайск отжимать у ахметки ЗуГРЭС.
Давай новую методичку, эта уже не работает. Якби окупація Криму сталася під час мого правління, я б сказав: "Вибачте, хлопці, я зробив помилку", - Трамп - Цензор.НЕТ 3547
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Так при Обамі ціна на нафту кожного дня падала і падала, єкономіка московії тріщала. А що Ви корефан ху@ла зробили? Ви кожного дня хочете зняти санкції і завести злочинця за нормальний стіл. А його місце біля параші. А допомога Україні - це дія Сенату, а не Трампа. Прпавда Вам там заважають санкції будувати готельтрапмпи в московії? Чи може Ваш корифак притримав відеосексу із вонючими кацапськими шворами?
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Как это знакомо, главное обгадить попередника, аргументы любые. И что бы Трамп сделал на месте Обамы: Сбросил бомбу на *****?
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Достаточно было заявить о готовности.
***** это обыкновенное сцыкло которое уважает силу потому что боится.
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ОШИБКА ТРАМПЛИНА-"Хутин ,оккупировав украинский Крым,Ты сделал очень большую ошибка,если Ты ее не исправишь,ошибка исправит Тебья"
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Базар ни о чём. Ошибки надо исправлять, извинения второстепенны. Не так ли? А пока что именно ты, чувак с белкой на башке, являешся наибольшей ошибкой, просто-напросто бесполезное, трусливое, купленное трепло.
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Шо он там городит? Во время своего правления Трамп отдал русским Сирию, несмотря на бомбардировки гражданских и т.п. Уже побежал извиняться?
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