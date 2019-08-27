 Якби окупація Криму сталася під час мого правління, я б сказав: "Вибачте, хлопці, я зробив помилку", - Трамп

Про це Трамп заявив за підсумками саміту G7 у французькому місті Біарріц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АТР.

"Путін перехитрив Обаму. Це було недобре. Це можна було зупинити, але президент Обама не зміг цього зупинити, і це дуже погано ... Крим був анексований під час його правління. Якби це (окупація Криму. - Ред.) сталося під час мого правління, я б сказав: "Вибачте, хлопці, я зробив помилку", - сказав Трамп.

Читайте також: Трамп може запросити Путіна на наступний саміт "Великої сімки", - Bloomberg