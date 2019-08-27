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Все про:законопроект (701) Данилюк Олександр (322) СФР (3)

 Законопроєкт про Службу фінансових розслідувань буде готовий на цьому тижні, - Данилюк

На цьому тижні буде готовий законопроєкт про службу фінансових розслідувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.

"На цьому тижні фіналізуємо законопроєкт про Службу фінансових розслідувань. Минулої п'ятниці сформували позицію щодо розподілу підслідності. Дякую всім колегам за конструктивність! А Арсен Аваков показав приклад, як реформувати, не очікуючи закону, - ліквідував своїм рішенням департамент захисту економіки. Схоже цього разу буде перемога! До речі з’явилася креативна ідея щодо назви нового органу, але тримаємо інтригу", - написав Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба фінансових розслідувань буде аналітичним, а не силовим центром, - Данилюк

Нагадаємо, раніше Данилюк повідомив, що СФР буде саме аналітичним, а не силовим центром, покликаним запобігати вчиненню злочинів у фінансовій сфері, зокрема, займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям і досудовим розслідуванням злочинів проти інтересів держави у сфері фінансів і суміжних галузях, а також виявляти системні чинники, що призводять до економічної злочинності та здійсненню таких злочинів. Це, як підкреслив Секретар РНБО, буде сприяти, зокрема, зростанню інвестиційної привабливості України.

Як правоохоронний орган Служба матиме право на ведення оперативно-розшукової діяльності, яка буде здійснюватись після проведення ретельної аналітичної роботи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144786
 
 
 Топ коментарі
 
Так в том то и дело...что уже "отработал"...а программы о которой так громко и звонко кричал другой чувак в рябой шапке..как не было так и нет....а ведь она типа была готова на 95 процентов....
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вы что самый умный?
Когда оно избиралось его вся программа была несколько кричалок на стадионе.... - и ничего..., мудрый и простой нарид это устроило....
Так что не надо здесь это......- шатать .....
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Финансовые расследования не понравятся бывшим президентам. Чую ))
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А программа на первые 100 сто дней работы чувака с ксивой презЕдента когда будет готова??
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так он уже "отработал" эти свои позорные 100 дней....
Вы про следующий позор спрашиваете..?
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Так в том то и дело...что уже "отработал"...а программы о которой так громко и звонко кричал другой чувак в рябой шапке..как не было так и нет....а ведь она типа была готова на 95 процентов....
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вы что самый умный?
Когда оно избиралось его вся программа была несколько кричалок на стадионе.... - и ничего..., мудрый и простой нарид это устроило....
Так что не надо здесь это......- шатать .....
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Нахвалявся що в першу чергу буде знята недоторканість депутатів і прийнятий закон про імпічмент.
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Финансовые злоупотребления клоунов будут расследовать шуты и скоморохи
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Клоуны....для этих зеленых идиотов самое главное..это креативное название....
Оно и понятно...зебобики настолько тупы...что только на названия и реагируют....
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СабУ, НАПР, ФКТП, ГКЧП, а типерь ещё и СФР.....
Ох и нарасследуем, млять!
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неужели зверек писец крадется тихо и незаметно...
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Этот зверек уже даже и не прячется...встал в полный рост и очень быстро приближается..... Законопроект о Службе финансовых расследований будет готов на этой неделе, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7064
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Финансовые расследования не понравятся бывшим президентам. Чую ))
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Кабы, держфинмониторинг уже лет 20, как существует
Этот клоун не в курсах, как и о месте расположения своего кабинета?
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Барига з підбарижниками напружились. Законопроект о Службе финансовых расследований будет готов на этой неделе, - Данилюк - Цензор.НЕТ 645
А тут ще й депутатську недоторканність збираються все-таки відмінити.
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СНБО готовит проект закона???????? Я думал это не законотворческий орган.
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