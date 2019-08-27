 Жителі тимчасово окупованих територій України можуть отримати безплатні щеплення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.
Жителі тимчасово окупованих територій можуть отримати щеплення згідно з Календарем профілактичних щеплень, що захищають від туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.
Заначається, що підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом і педіатром і отримувати повний перелік послуг первинної медичної допомоги безоплатно можуть: громадяни України; іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України; особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.
"Не має значення, де ви прописані або постійно проживаєте. Ви можете обрати будь-який медичний заклад, розташований на підконтрольних територіях", - повідомили в ОДА.
"Звертаюся до "уставших от вАйни". Тих, хто і в очі тієї війни не бачили! У вас є можливість зазирнути не тільки в очі НАШОЇ війни, а і в саме серце. Я дуже хочу, щоб кожен раз, коли ви - ситі, вгодовані "зубожилі скиглії тільки вирішите затягнути свою таку зручну для нинішньої влади пісеньку , одразу згадували цих дітей, їх очі. Дітей, чиї батьки віддали життя за Україну, долю якої ви за шмат ковбаси продасте "по пріколу".
Именно так и победим...
Ведь там уровень жизни стал хуже дикого африканского, и уровень заболеваемости инфекционными заболеваниями соответствующий. Если бы они сидели безвылазно в своей ЛДНР - то оно бы и ладно, но ведь ездят в Украину (и за пенсиями, и по бизнесу), а вместе с ними "ездят" и заболевания. Если бы только педикулез от обдроченцев, но ведь там и туберкулез, и прочие "радости" жизни.
Нет-нет, именно пусть прививаются.
Жаль, что их нельзя обязать появляться в Украине только привитыми, любую справку подделают.
Но из ЛДНР и чума может прийти, и холера, и тиф, благодаря обдроченцам.
А если на то пошло, то вполне можно на пунктах пропуска установить осмотровые кабинеты. Услуги - платные. И пропуск - через них... Вот это воплей будет!!! Однако, это "никоим образом не нарушает права человека...". Наоборот, могут вовремя выявить заболевание... Не хочешь проходить осмотр - никто не держит и не гонит... В "русском мире" больше счастья...
Дети граждане от момента рождения.
То что тут предлагают им 9 граммов в голову так это боты кремлевские разжигают.
Не обращайте внимание.
Не диванным же воевателям победителям путина со своего дивана поднимать.
То они писали пусть бабки с дедами поднимают теперь дети.
А сами воюют на диванах и ждут зарплату по 4 000 евро.