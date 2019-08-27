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 Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (930) щеплення (45) Донбас (12844)

 Жителі тимчасово окупованих територій України можуть отримати безплатні щеплення

Міністерство охорони здоров'я України пропонує жителям тимчасово окупованих територій захистити себе і своїх дітей від 10 небезпечних хвороб - безкоштовно отримати щеплення, гарантовані державою для кожного, на підконтрольних територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

Жителі тимчасово окупованих територій можуть отримати щеплення згідно з Календарем профілактичних щеплень, що захищають від туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

Заначається, що підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом і педіатром і отримувати повний перелік послуг первинної медичної допомоги безоплатно можуть: громадяни України; іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України; особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

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"Не має значення, де ви прописані або постійно проживаєте. Ви можете обрати будь-який медичний заклад, розташований на підконтрольних територіях", - повідомили в ОДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144784
 
   
 Топ коментарі
 
Краще робіть їм щеплення від дебілізму.
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Вікторія Мірошніченко Ветеран АТО
"Звертаюся до "уставших от вАйни". Тих, хто і в очі тієї війни не бачили! У вас є можливість зазирнути не тільки в очі НАШОЇ війни, а і в саме серце. Я дуже хочу, щоб кожен раз, коли ви - ситі, вгодовані "зубожилі скиглії тільки вирішите затягнути свою таку зручну для нинішньої влади пісеньку , одразу згадували цих дітей, їх очі. Дітей, чиї батьки віддали життя за Україну, долю якої ви за шмат ковбаси продасте "по пріколу".
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Краще робіть їм щеплення від дебілізму.
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Уявляєте, скільки можна буде прививок списати і скільки бабла на нещасних даунбасах заробити.
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Под видом вакцинации нужна стерилизация
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Вікторія Мірошніченко Ветеран АТО
"Звертаюся до "уставших от вАйни". Тих, хто і в очі тієї війни не бачили! У вас є можливість зазирнути не тільки в очі НАШОЇ війни, а і в саме серце. Я дуже хочу, щоб кожен раз, коли ви - ситі, вгодовані "зубожилі скиглії тільки вирішите затягнути свою таку зручну для нинішньої влади пісеньку , одразу згадували цих дітей, їх очі. Дітей, чиї батьки віддали життя за Україну, долю якої ви за шмат ковбаси продасте "по пріколу".
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прививки в 9гр наши защитники непосредственно кацапам укалывают.
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это правильно... - что бы убрать у оккупантов лишнюю головную боль и затраты, а поддержать коллаборантов которые на этих оккупантов работают.....
Именно так и победим...
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вот аказиваєтца для чево ета всьо дєлалась што би палучіть бєсплатна прівівку Жители временно оккупированных территорий Украины могут получить бесплатные прививки - Цензор.НЕТ 8981
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Ящур, собача чумка, сказ, повиганяти глистів та бліх... що ще? На НАШІ кошти.
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Платня за зраду? Лвйна і сечі манкуртам. І щурячої отрути
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Там нужна, в первую очередь, "прививка в голову" - от "русского мира"...
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Нет, прививки нужны для жителей ЛДНР.
Ведь там уровень жизни стал хуже дикого африканского, и уровень заболеваемости инфекционными заболеваниями соответствующий. Если бы они сидели безвылазно в своей ЛДНР - то оно бы и ладно, но ведь ездят в Украину (и за пенсиями, и по бизнесу), а вместе с ними "ездят" и заболевания. Если бы только педикулез от обдроченцев, но ведь там и туберкулез, и прочие "радости" жизни.
Нет-нет, именно пусть прививаются.
Жаль, что их нельзя обязать появляться в Украине только привитыми, любую справку подделают.
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Чи не простіше оголосити карантин? І після карантинного бараку обливати візітерів хлоркою? Кількість "туристів" значно зменшиться.
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На жаль,подібний варіант Україна не розглядає.
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Обратитесь с Вашим предложением к Вашему нардепу.
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"Мій" нардеп - Ємець - не пройшов. А звертатися до "тих" - нижче моєї гідності.
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Когда в кочевье выявляли чуму, то на самом высоком месте стойбища поднимали чёрный флаг, а соседи устанавливали конное оцепление вокруг, вооружённое луками и стрелами, чтобы ни один человек оттуда, не мог выйти. Так появились первые "изоляторы"... Позже, в Европе, начали создавать "карантины"...
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Про борьбу с чумой (и исследование чумы) интересно написано в книге об ученом Заболоцком (серия ЖЗЛ).
Но из ЛДНР и чума может прийти, и холера, и тиф, благодаря обдроченцам.
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Я читал ЖЗЛ... А также некоторые иные книги, в том числе, и восточных авторов... И с тарбагана шкурку снимал, с ней, и с мясом, работал в резиновых перчатках... (Кстати, мясо очень вкусное, особенно, осенью... Шашлыки побоялись делать, в казане стушили, в смеси кислого молока, томатной пасты и перца... Вкуснятина-а...).
А если на то пошло, то вполне можно на пунктах пропуска установить осмотровые кабинеты. Услуги - платные. И пропуск - через них... Вот это воплей будет!!! Однако, это "никоим образом не нарушает права человека...". Наоборот, могут вовремя выявить заболевание... Не хочешь проходить осмотр - никто не держит и не гонит... В "русском мире" больше счастья...
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Вакцины им полезные отправьте от Супрун
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молодей новая власть, заботится о детях, будущих украинских гражданах!
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Почему вдруг будущих?
Дети граждане от момента рождения.
То что тут предлагают им 9 граммов в голову так это боты кремлевские разжигают.
Не обращайте внимание.
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Стара відьма супрунша і туди просиягла свої кістляві кінцівки?
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пусть сначала поднимут восстание на оккупированных территориях, а потом получат бесплатные прививки...
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А кому еще?
Не диванным же воевателям победителям путина со своего дивана поднимать.
То они писали пусть бабки с дедами поднимают теперь дети.
А сами воюют на диванах и ждут зарплату по 4 000 евро.
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Яке повстання?) Чим далі в часі,тим менше там проукраїнських,і взагалі здатних до спротиву.
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Им не от этих заболеваний прививки нужно делать.
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Давайте уже налог вводите,15%-со всех,для восстановления данбаса,разрушенного украинской хунтой.
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Щас им будут рассказывать что их через прививки инъецируют вирусом бандеризма )
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от вперше (надіюсь і в єдине)я пошкодувала що я не там,бо стібалась би з місцевих ,розказуючи що разом із щепленням вставляють чіп бандерівця,і це навіть онукам і правнукам передасться.І зловтішалась би ,спостерігаючи як залишки здорового глузду в їхніх головах борються з рускім міром.А може вже й не борються,хто зна.
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Вони, про "уколи в голову" і "зараження бандєровщиною", торочили ще з 2014-го...
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"Кормильцы" и на прививки себе не наработали? Лохи-бандеровцы должны из своих налогов заплатить. А почему россиюшка не поставляет вакцину независимым государствам? "Путин, сделай прививки нашим деткам" - где плакаты и демонстрации мамашек с колясками?
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