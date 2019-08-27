 "Слуга народу" в Раді створить підкомітет з нагляду за спецслужбами, - новообрана народна депутатка Коваленко

Про це в інтерв'ю для "LB.ua" заявила новообрана народна депутатка від партії "Слуга Народу" Анна Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до закону "Про комітети Верховної Ради", вони формуються відразу після виборів, у ході подальшої роботи парламенту створити їх неможливо. Тому закон про створення комітету з нагляду за спецслужбами фактично почне діяти вже під час роботи Ради наступного скликання. Наш парламент створить підкомітет", - розповіла Коваленко.

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За її словами, членами комітету мають стати "люди, які готові розібратися в сфері та бути готовими пройти через певні обмеження".

"Вони (члени підкомітету, - ред.) мають бути готовими до системної роботи, аналізувати законодавчі акти, що регулюють діяльність спецслужб і практику їх використання, робити відповідні запити, взаємодіяти з Рахунковою палатою, брати участь у визначенні бюджетної політики і багато іншого. І головне, щоб туди не потрапили нардепи, які потенційно вразливі до впливів іноземних агентів або афілійовані з державою-агресором", - сказала Коваленко.

Нардепка також висловила впевненість, що депутати від партії ОПЗЖ не зможуть працювати в підкомітеті.

Нагадаємо, Анна Коваленко брала участь в Революції Гідності. Вона була командиром сотні на Майдані, з початком війни - волонтеркою і консультанткою Міністерства оборони.