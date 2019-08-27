EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  1247  48
Все про:ВР (5375) комітет (194) спецслужби (180) Слуга народу (238)

 "Слуга народу" в Раді створить підкомітет з нагляду за спецслужбами, - новообрана народна депутатка Коваленко

Партія "Слуга народу" має намір створити в новому парламенті підкомітет з нагляду за спецслужбами.

Про це в інтерв'ю для "LB.ua" заявила новообрана народна депутатка від партії "Слуга Народу" Анна Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до закону "Про комітети Верховної Ради", вони формуються відразу після виборів, у ході подальшої роботи парламенту створити їх неможливо. Тому закон про створення комітету з нагляду за спецслужбами фактично почне діяти вже під час роботи Ради наступного скликання. Наш парламент створить підкомітет", - розповіла Коваленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Герасимов: "Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. Ми чітко бачимо, що це буде "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина""

За її словами, членами комітету мають стати "люди, які готові розібратися в сфері та бути готовими пройти через певні обмеження".

"Вони (члени підкомітету, - ред.) мають бути готовими до системної роботи, аналізувати законодавчі акти, що регулюють діяльність спецслужб і практику їх використання, робити відповідні запити, взаємодіяти з Рахунковою палатою, брати участь у визначенні бюджетної політики і багато іншого. І головне, щоб туди не потрапили нардепи, які потенційно вразливі до впливів іноземних агентів або афілійовані з державою-агресором", - сказала Коваленко.

Нардепка також висловила впевненість, що депутати від партії ОПЗЖ не зможуть працювати в підкомітеті.

Нагадаємо, Анна Коваленко брала участь в Революції Гідності. Вона була командиром сотні на Майдані, з початком війни - волонтеркою і консультанткою Міністерства оборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144783
 
   
 Топ коментарі
 
А подкомитет по надзору за подкомитетом создадут?
 показати весь коментар
 
Наглядатимуть самі за собою. "Слуга народа" в Раде создаст подкомитет по надзору за спецслужбами, - новоизбранный нардеп Коваленко - Цензор.НЕТ 9350
 показати весь коментар
 
А домкомы когда создавать начнут?? В партии слуга урода шариковых много...всех нужно обеспечить должностями....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ото і все? Краще виклади красиві фото з краєвидами Лондона.
 показати весь коментар
 
 
А що таке? Кацапи вже планують репресії в Україні?
 показати весь коментар
 
 
Що таке? Житель Англії ночами не спить, хвилюючись за Зеленського?
 показати весь коментар
 
 
А клавіатуру на українську переключати на лахті не вчать?
 показати весь коментар
 
А подкомитет по надзору за подкомитетом создадут?
 показати весь коментар
 
 
Дебилу в Раду вообще не попали или в малом количестве😁
 показати весь коментар
 
В зовсім малій кількості - 254 голови.
 показати весь коментар
 
А домкомы когда создавать начнут?? В партии слуга урода шариковых много...всех нужно обеспечить должностями....
 показати весь коментар
 
 
Что же вы такие красивые и умные им проиграли выборы с разгромным результатом?😁
 показати весь коментар
 
 
Ответ прост...идиотов в стране оказалось очень много...
 показати весь коментар
 
 
максимум на уровне 10%--ситуация стабильно прочная
 показати весь коментар
 
На жаль, 73 % + 12% електорат жоппоблока = 85 % клінічних ідіотів. 10% це думаюча меншість.
 показати весь коментар
 
 
А вы хотели воровать,с медведчука мутить,со Свинарчуками армию грабить,а потом что бы вас ещё выбрали? Так выходит идиоты именно вы с Петей,выборы это показали😁
 показати весь коментар
 
 
Свинарчуки как оказалось это чуваки на своем месте....и к ним у геруса претензий нет....а следовательно и у главзебобика тоже.....
А как будут мутить с мертветчуками зебобики...мы узнаем уже довольно скоро...
 показати весь коментар
 
 
Главное не герус,а что сделает Зеленский,а он сделает,когда поменяет генпрокурора,когда новая рада начнет работать,вот и посмотрим сколько соевые украли у Украины,какие вы патриоты ложные и куда бежать будете😁
 показати весь коментар
 
 
Да мы все уже давно убежали....уже как минимум два раза убежали.....

Что до генпрокурора...то обьясняю специально для особо одаренных зебобиков типа тебя.... расследованиями противоправных действий чиновников занимается ГБР и НАБУ...а прокуратура то для простого народа....
 показати весь коментар
 
 
Если коротко:
Прелесть демократии в том что дураков подавляющее большинство, а их обдурить гораздо проще чем подчинить умных.
В.Черчилль.
 показати весь коментар
 
 
Ну вот Петя и обманул народ,а второй раз его просто выгнали,как вора,так как Черчилль говорил,что можно обмануть народ,но нельзя его обманывать постоянно🇬🇧🇬🇧🇬🇧
 показати весь коментар
 
 
Почитай биографию Черчилля может поймешь про что это и когда он это сказал. У меня на ведро с болтами времени нет.
 показати весь коментар
 
 
Так когда вас соевых за вымя берешь,у вас всегда времени нет,в методичке то цитат нет больше,а Черчилля вы знаете по наслышке,то ли президент был,то ли король😁
 показати весь коментар
 
 
За вымя берешь,ты откуда доярка?)))) Но читать ты не хочешь когда была произнесена эта фраза, а Черчилля понаслышке знаю я? 😁 То ли президент был Черчилль то ли король? 😂 Чему я удивляюсь откуда у железяки мозг
 показати весь коментар
 
 
Да вы не "соевых за вымя берёте", а "быка тряпочного, за х.. держите"... Кстати, "понаслышке", слитно пишется, ПТУшник...
 показати весь коментар
 
 
Ага, за Бакановым нужен глаз да глаз. Если в СБУ он прославился "экологическими" на Криворожсталь то на подходе активность СБУ в области груминга парнокопытных. А это прямая угроза депутатам ВР от зе-команды
 показати весь коментар
 
 
Подкомитет при парламенте звучит странно))) тотальный контроль?)
 показати весь коментар
 
 
Яичница горит. Обеспечь над нею тотальный контроль.
 показати весь коментар
 
"Блазенята" перестраховываются... Боятся, что СБУ и оперативники других спецслужб будут бесконтрольно выявлять проворовавшихся "слуг народа"...
 показати весь коментар
 
 
Ну за литинанта бакланова они могут не переживать...и за товаришЧа рюкзакова тоже....эти выявлять ничего не будут....а вот гбр под руководством портнова...может....
 показати весь коментар
 
 
Зеленский молниеносно получил всю власть в Украине ,какими же идиотами нужно быть,что бы вас так Украина презирала,так опозорился,соевые вы убоги😁
 показати весь коментар
 
 
Убогое - это ты, чмо совковое! Местечковый 95 квартал как получил власть, так её быстро и потеряет! Марш ветеранов - предупреждение ссыкливому зе...
 показати весь коментар
 
 
не витрачайте свій час на відповідь боту Фёдору, бо воно класичний кацап з парашутом за спиною.
 показати весь коментар
 
Ракеты фейерверков тоже "молниеносно" взлетают... А потом?
 показати весь коментар
 
 
Ці дівчатка будуть знати інформацію спецслужб. Всіх спецслужб. Щоб інформація була дійсною, то до неї залучається мала кількість співробітників. Є такий віслів, що якщо знають двоє, то знає і свиня. А вони всі перевірені? Злиття не буде?
 показати весь коментар
 
Ага. Состав комитета: парикмахер, стилист и барбершопер.
 показати весь коментар
 
 
Там же Баканов сидит, им этого мало, или это спектакль на публику такой?
 показати весь коментар
 
 
Хто ж там такий розумний, що зможе наглядати за спецслужбами?... Певно - знову Портнов, а якась зелена шістка буде озвучувати.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору