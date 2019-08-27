 Російські найманці імітують роботи з демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Замість активних дій з демонтажу фортифікаційних споруд, російські найманці з тильного боку розмістили чергову тимчасову споруду "кунг", з написом так званого СЦКК, тим самим зафіксувавши свою присутність на ділянці розведення №1", - сказано в повідомленні.
У СЦКК зазначають, що відповідно до Рамкового рішення ТКГ та інших Мінських домовленостей ділянка розведення "Станиця Луганська" має бути вільною від будь яких мілітарних структур.
"Зазначені дії ставлять під зрив виконання Мінських домовленостей щодо розведення сил та засобів, таким чином окупаційна адміністрація не дає можливості українській стороні перейти до реальних дій з ремонту зруйнованої частини мосту", - добавать у СЦКК.
"В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - сказал Пишель в своем выступлении на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.
Битва на річці Калка (******* Донецька обл.), 1223 рік:
"Мстислав Романович і його київська дружина боронилася в укріпленому «городі» ще три дні. Разом із ними опір монголам чинив князь Андрій, Мстиславів зять, і князь Дубровицький Олександр. Противник ніяк не міг здобути укріплення, тому пішов на хитрість. Монголи запропонували русинам переговори про здачу і відправили до великого князя київського послом воєводу Плоскиню, командира союзних монголам бродників. Князям було обіцяно помилування в обмін на грошовий викуп і здачу «города». Коли ж ті прийняли умови і вийшли з укріплень, бродники зв'язали їх і передали монголам. Дружина і воїни укріплення були вирізані. Самих князів монголи поклали під дерев'яний помост і розчавили, влаштувавши на ньому святковий бенкет.
"…а у города того залишились два (татарські) воєводи Цигиркан і Тешюкан на Мстислава і зятя його Андрія і на Олександра Дубровицького: бо було два князя з Мстиславом. Тут ж бродники з татарами були, і воєвода їхній Плоскиня, і той окаянний цілував хрест чесний Мстиславу і обом князям, що їх не уб'ють, але відпусьтять за викуп, і збрехав окаянний: передав їх, зв'язавши, татарам; а город взяли і людей посікли і тут кістьми пали; а князів вони задавили, поклавши під дошки, а самі зверху сіли обідати, і так життя їх (князів) скінчилось."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%86%D1%96
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