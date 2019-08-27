 Служба фінансових розслідувань буде аналітичним, а не силовим центром, - Данилюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк під час чергової наради з питань підготовки законопроекту "Про службу фінансових розслідувань".

За словами Данилюка, Служба буде саме аналітичним, а не силовим центром, покликаним упереджувати вчинення злочинів у фінансовій сфері, зокрема, займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах, а також виявлятиме системні чинники, що призводять до економічної злочинності та вчинення таких злочинів. Це, як підкреслив Секретар РНБО України, сприятиме, зокрема, зростанню інвестиційної привабливості України.

Як правоохоронний орган, Служба матиме право на ведення оперативно-розшукової діяльності, що здійснюватиметься після проведення ретельної аналітичної роботи.

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Кількість працівників СФР не має перевищувати 3000 осіб. Чисельність нової структури визначатиметься за рішенням Кабінету Міністрів України. Для забезпечення прозорості відбору співробітників до нової Служби буде створено спеціальну комісію. Її членами зможуть стати представники громадськості, наукової спільноти та іноземних партнерів.

У нараді взяли участь Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Міністр фінансів України Оксана Маркарова, Голова Державної податкової служби Сергій Верланов, Заступник Голови Служби безпеки України Олександр Карпенко, представники Генеральної прокуратури України, народні депутати України та радники Секретаря РНБО України.