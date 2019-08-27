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 Політика України
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Все про:РНБО (553) Данилюк (61) СФР (3)

 Служба фінансових розслідувань буде аналітичним, а не силовим центром, - Данилюк

Президент України Володимир Зеленський визначив пріоритетним завдання зі створення Служби фінансових розслідувань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк під час чергової наради з питань підготовки законопроекту "Про службу фінансових розслідувань".

За словами Данилюка, Служба буде саме аналітичним, а не силовим центром, покликаним упереджувати вчинення злочинів у фінансовій сфері, зокрема, займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах, а також виявлятиме системні чинники, що призводять до економічної злочинності та вчинення таких злочинів. Це, як підкреслив Секретар РНБО України, сприятиме, зокрема, зростанню інвестиційної привабливості України.

Як правоохоронний орган, Служба матиме право на ведення оперативно-розшукової діяльності, що здійснюватиметься після проведення ретельної аналітичної роботи.

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Кількість працівників СФР не має перевищувати 3000 осіб. Чисельність нової структури визначатиметься за рішенням Кабінету Міністрів України. Для забезпечення прозорості відбору співробітників до нової Служби буде створено спеціальну комісію. Її членами зможуть стати представники громадськості, наукової спільноти та іноземних партнерів.

У нараді взяли участь Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Міністр фінансів України Оксана Маркарова, Голова Державної податкової служби Сергій Верланов, Заступник Голови Служби безпеки України Олександр Карпенко, представники Генеральної прокуратури України, народні депутати України та радники Секретаря РНБО України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144781
 
 
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Служба финансовых расследований будет /26.08.19 14:22 возглавит /26.08.19 14:11 предлагаем /26.08.19 13:42 введет/26.08.19 12:56 намерен /26.08.19 11:15 может /26.08.19 10:26 рассмотрит/ 24.08.19 16:03 нравятся /24.08.19 10:47 должны быть / 24.08.19 01:39 не будут /23.08.19 10:49 будет/ 23.08.19 13:06 будет решать все проблемы, - Зеленский/ Украинцам обещания светлого будущего. Израильтянину Коломойскому реальный и конкретный цимес: Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского. Тендер для поставки дизеля "Укрзализныце" на 500 млн грн выиграла фирма, связанная с Коломойским.
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Деолигархизация буйно зацвела после весенних посадок.
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Ой, не кажіть! На місце "зубожілого" наріду прийшли "зубожілі" олігархи.
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Знову наберуть мєнтів і СБУшників. Як говорять, від перестановки ліжок в борделі якість повій не підвищується.
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"Стійке перемир'я" за версією-твердженням Данилюка вже досягнуто. Якщо з такою ж швидкістю, а головне, з таким же результатом буде працювати і новостворена служба ( аналітична), то Данилюк може себе вважати найбільшим реформатором часів Незалежності. Тим більше, що думка інших його, вочевидь не надто цікавить.
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