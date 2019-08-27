 Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму Кремлем, - лідер Консервативної партії Канади Шир

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив лідер партії Ендрю Шир.
"Від початку конфлікту в Україні ми прямо говорили, що ніколи не визнаємо окупацію Кремлем Криму та його військове вторгнення до частини Донбасу. Ми завжди підтримуватимемо наших друзів та продовжуватимемо засуджувати порушення прав людини й незаконні переслідування на окупованих територіях України", - сказав Шир.
Він наголосив, що його партія "завжди обиратиме сторону тих, хто цінить свободу, права людини й верховенство права".
"Зважаючи, що майже 1,4 млн канадців мають українське походження, наші держави поєднують особливі відносини. Ми вдячні за внесок українсько-канадської громади протягом останніх 128 років з часу прибуття перших поселенців з України у 1891 році", - зазначив лідер партії.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Канади Христя Фріланд заявила, що тільки звільнивши Крим і припинивши війну на Донбасі, Росія зможе повернутися до "Великої вісімки".
А в Україні - як аборигени на винищення.
США и НАТО не позволят кацапам создать в центре Европи Северную Корею 2, напичкав ее ядерним оружием и восстановить совок.
Деокупация Крима начнется в этом году
Фсбшная агентура, сдавшая, в 14, Крим без единого вистрела будет ликведирована
Кацапи отгребут
В Техасе всё есть, особенно деньги.
"Деньгие есть, можете расслабиться!" - вот что говорят людям в Техасе.
Хотя, даже в бреде ты не оригинален. Подобное уже слышал 5 лет назад.
А тебя чего так глючит? Что ты в Крыму забыл?
Красиво только в пределах пансионата. в который у тебя путёвка.
Красиво на трассе в Ялту.
А чуть в сторону - вонь и сточные трубы, и беляши, пахнущие как эти трубы.
систуация просто будет продолжаться и укоренняться ибо!
ВКрым навезли этого быдла, (как в своё время и в Донбасс).
И оно будет в статусе быдла, являясь быдлом и по сути.