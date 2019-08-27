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 Політика України, За кордоном
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Все про:Канада (698) Крим (7346) Росія (19477)

 Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму Кремлем, - лідер Консервативної партії Канади Шир

Найбільша опозиційна Консервативна партія Канади ніколи не визнає анексію Росією Криму та окупацію Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив лідер партії Ендрю Шир.

"Від початку конфлікту в Україні ми прямо говорили, що ніколи не визнаємо окупацію Кремлем Криму та його військове вторгнення до частини Донбасу. Ми завжди підтримуватимемо наших друзів та продовжуватимемо засуджувати порушення прав людини й незаконні переслідування на окупованих територіях України", - сказав Шир.

Він наголосив, що його партія "завжди обиратиме сторону тих, хто цінить свободу, права людини й верховенство права".

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"Зважаючи, що майже 1,4 млн канадців мають українське походження, наші держави поєднують особливі відносини. Ми вдячні за внесок українсько-канадської громади протягом останніх 128 років з часу прибуття перших поселенців з України у 1891 році", - зазначив лідер партії.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Канади Христя Фріланд заявила, що тільки звільнивши Крим і припинивши війну на Донбасі, Росія зможе повернутися до "Великої вісімки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144777
 
 
 Топ коментарі
 
Хуйловская афера с попиткой обмена Донбаса на Крим накрылась медным тазиком
США и НАТО не позволят кацапам создать в центре Европи Северную Корею 2, напичкав ее ядерним оружием и восстановить совок.
Деокупация Крима начнется в этом году
Фсбшная агентура, сдавшая, в 14, Крим без единого вистрела будет ликведирована
Кацапи отгребут
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Северный Кипр уже 50 лет деоккупируют....
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Та багато хто на Заході не визнає, але їздять туди, і нічого.
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Серед канадців українці живуть, як люди.
А в Україні - як аборигени на винищення.
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********** афера с попиткой обмена Донбаса на Крим накрылась медным тазиком
США и НАТО не позволят кацапам создать в центре Европи Северную Корею 2, напичкав ее ядерним оружием и восстановить совок.
Деокупация Крима начнется в этом году
Фсбшная агентура, сдавшая, в 14, Крим без единого вистрела будет ликведирована
Кацапи отгребут
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Северный Кипр уже 50 лет деоккупируют....
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Не напрягайтесь, от вас ничего не зависит
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Техас жизнью доволен.
В Техасе всё есть, особенно деньги.
"Деньгие есть, можете расслабиться!" - вот что говорят людям в Техасе.
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Откуда у тебя такие бредовые мысли?
Хотя, даже в бреде ты не оригинален. Подобное уже слышал 5 лет назад.
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Как раз меня это касается непосредственно.
А тебя чего так глючит? Что ты в Крыму забыл?
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Крым всегда был вонючей клоакой.
Красиво только в пределах пансионата. в который у тебя путёвка.
Красиво на трассе в Ялту.
А чуть в сторону - вонь и сточные трубы, и беляши, пахнущие как эти трубы.
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проблема в том что это "странная" оккупация ибо силой ее не снимешь...
систуация просто будет продолжаться и укоренняться ибо!
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Страны Балтии имеют действенный рецепт: статус "не гражданин".
ВКрым навезли этого быдла, (как в своё время и в Донбасс).
И оно будет в статусе быдла, являясь быдлом и по сути.
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