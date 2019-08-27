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 За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:G-7 (199) Канада (698) Путін (10460) Трюдо Джастін (91)

 В особистих бесідах із Путіним я говорив про поведінку РФ. Якщо випаде можливість, я повторю це знову, - Трюдо

Якщо Джастіну Трюдо доведеться особисто зустрітися з Володимиром Путіним, він безпосередньо висловить йому занепокоєння в зв'язку з неналежною поведінкою Росії.

Про це сам Трюдо розповів після завершення саміту лідерів G7 у французькому Біарріці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час міжнародних самітів я ніколи не уникав дискусій, у яких брав участь Путін. Я навіть мав особисті розмови із ним, під час яких наголошував на занепокоєнні Канади низкою вчинків Росії. Якщо випаде можливість, я повторю це знову і вислухаю, що він скаже на це", - відповів Трюдо на запитання про можливу присутність Володимира Путіна у статусі гостя на майбутньому саміті G7 у США.

Водночас Трюдо наголосив, що Росія нині не може мати повноправний партнерський статус у рамках G8. "Важливо визнати, що G7 - це зібрання держав-однодумців, рішуче налаштованих рухатися уперед позитивним для світової економіки чином. Натомість дії Росії в Україні та деінде точно позбавили її права на партнерство у цій групі", - зауважив глава уряду Канади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення РФ у G7 недоречне до завершення агресії проти України, але її можна запросити на саміт як гостя, - Макрон

Він додав, що Україна була серед основних тем зовнішньополітичного блоку дискусій лідерів країн G7.

"Протягом останніх кількох днів ми обговорили кілька найактуальніших проблем, серед яких: ядерні випробування Північної Кореї, посилення протистояння із Китаєм, відносини з Іраном, стан справ у Лівії, ситуація в Україні й криза в Сирії", - підсумував Трюдо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144776
 
   
 Топ коментарі
 
Словосполучення "особисті розмови з пуциним" для лідерів демократичних країн виглядає дико. Лише офіціоз.
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Не думав що він такий лошара.
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Трюдо - красавчик! при малейшей возможности нужно чмырить рорососию!
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у чому? Ви думаєте у джастіна немає інших проблем, як стати порохоботом? а нафіга це йому? і так добре, що не посилають куди подалі.
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А я в тобі не помилився. Ти лошара і є, на 110 відсотків.
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Сьогодні наче не вихідний, а ти не батрачиш і зависаєш в Тирнеті.
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Словосполучення "особисті розмови з пуциним" для лідерів демократичних країн виглядає дико. Лише офіціоз.
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Безглуздо. Про що можна розмовляти з неадекватним серійним убивцею ?
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Трюдо и говорит , и действует в отношении РФ и ее вошьдя правильно. Зеленский нашел общий язьік с лидером Канадьі также правильно , респект !
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Трюдо - красавчик! при малейшей возможности нужно чмырить рорососию!
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