EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  2143  24
Все про:вбивство (1886) військовослужбовці (2497) Військова прокуратура (560)

 Правоохоронці затримали матроса, підозрюваного у вбивстві морпіха під час несення служби в добовому наряді, - військова прокуратура

Правоохоронці затримали матроса С. і повідомили йому про підозру в умисному вбивстві морського піхотинця К.

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, 25 серпня "під час несення служби у добовому наряді матрос С. здійснив постріл в бік матроса К. зі зброї АК-74, в результаті чого останньому заподіяно наскрізне вогнепальне поранення голови. Від отриманих травм військовослужбовець морської піхоти К. загинув".

Правоохоронці оглянули місце події, допитали підозрюваного матроса С. і провели з ним слідчий експеримент, тривають допити співслужбовців затриманого і загиблого. До суду направили клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підготували клопотання про призначення низки судових криміналістичних експертиз.

Читайте також: В Одеській області товариш по службі застрелив морпіха-строковика

Як повідомлялося раніше, в одній з військових частин морської піхоти у неділю трагічно загинув військовослужбовець.

"У неділю, 25 серпня в одній з військових частин морської піхоти стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця. Зараз за фактом загибелі правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події. За вказівкою командувача Військово-Морських Сил ЗС України у військовій частині проводиться службова перевірка", - повідомили у ВМС ЗСУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144774
 
 
 Топ коментарі
 
Жаль родителей, хуже нет наказания, чем пережить своих детей.
 показати весь коментар
 
Оце і є небойові втрати. На жаль. І вина командирів теж є. Ніяких трагічних випадковостей. Є причина і її потрібно виявити, щоб не було повторення. А ось щодо смертей на "нулю", то там випадковостей якраз і немає. Бо війна для того і ведеться, щоб знищувати противника. Відповідно, противник знищує тебе. І немає різниці, яким чином це робиться - моральним тиском, кулею, чи закладеною розтяжкою.
 показати весь коментар
 
Та ти що! Поняття хоч маєш, про що пишеш? Не знаєш, чому попри великі гроші до армії немає навали "зубожілого" населення? Не знаєш, чому така увага приділяється моральному стану військових на Заході? Для чого там створені служби реабілітації військових, які брали участь у бойових діях? І візьми до уваги, що там зарплатня на порядок вища.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Наверно был шпионом. Глубоко законспирированным.
 показати весь коментар
 
Оце і є небойові втрати. На жаль. І вина командирів теж є. Ніяких трагічних випадковостей. Є причина і її потрібно виявити, щоб не було повторення. А ось щодо смертей на "нулю", то там випадковостей якраз і немає. Бо війна для того і ведеться, щоб знищувати противника. Відповідно, противник знищує тебе. І немає різниці, яким чином це робиться - моральним тиском, кулею, чи закладеною розтяжкою.
 показати весь коментар
 
 
А можно и я "так". Ну там позвоню на работу, скажу, что она меня морально задрала, набухаюсь и не выйду на след.день? И пусть мне оплачивают все это. Ну а шо, торчкам можно, а мне нет?

И да, дабы пресечь любые "ты не сравнивай работу и войну" - они там все на добровольных началах, если что.
 показати весь коментар
 
Та ти що! Поняття хоч маєш, про що пишеш? Не знаєш, чому попри великі гроші до армії немає навали "зубожілого" населення? Не знаєш, чому така увага приділяється моральному стану військових на Заході? Для чого там створені служби реабілітації військових, які брали участь у бойових діях? І візьми до уваги, що там зарплатня на порядок вища.
 показати весь коментар
 
 
Ану расскажи мне про "большие деньги" в армии? Правоохоронці затримали матроса, підозрюваного у вбивстві морпіха під час несення служби в добовому наряді, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 6529 Правоохоронці затримали матроса, підозрюваного у вбивстві морпіха під час несення служби в добовому наряді, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 6529
Потому на Западе и уделяют внимание моральному духу, чтобы не было 45+% небоевых потерь в следствии алкоголя, наркотиков и психических заболеваний.
В конце сам себе и ответил Правоохоронці затримали матроса, підозрюваного у вбивстві морпіха під час несення служби в добовому наряді, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 667 Сначала надо хорошая ЗП, потом тр*хать всех солдат и офицеров за малейшие косяки, и только тогда у нас появится достойная армия, а пока у нас по большей мере стадо из 250 тысяч голов. К сожалению. Учится надо у Израиля, а не живя Совком в голове.
 показати весь коментар
 
Я тобі дещо розкажу, американський прапороносці. На моїй малій батьківщині (гірський район Львівської області), де роботи взагалі ніякої немає від слова "зовсім", лише у держлісгоспі на рубці лісу, де зарплатня близько 5-6 тисяч гривень ( а лісгосп не ґумовий) з багатьох сіл хлопці підписали вже по третьому контракту, як дехто з моїх друзів. Тому не тобі про це розмірковувати. Це раз. А друге - ти визначся, за яку з версій "топиш" сам - просто перечитай свої пости. І пиши петицію новообраному, якому Порошенко заважає, щоб військовим на передку зарплатню підняв. Хлопці будуть задоволені
 показати весь коментар
 
Это не мои проблемы, что у вас там работы нет...
И писать ничего не буду, ибо это проблема самого Зе, если он конечно хочет сохранить свой рейтинг.
И далеко не все солдаты будут в восторге от хороших ЗП, потому что тогда должна наступить серьезная ответственность. Придется жирных и немочных гнать в три шеи, алкашей и наркоманов - сажать. На боевом посту придется ходить в ботинках, а не в тапочках............. Правоохоронці затримали матроса, підозрюваного у вбивстві морпіха під час несення служби в добовому наряді, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 1911
 показати весь коментар
 
Правильно, тому мовчи у хустинку. Балакай про свої проблеми.
 показати весь коментар
 
Ты открыл свой рот про "небоевые потери", а я тебе и пишу от чего они происходят.
И алкаши-нарики в АТО - это небоевые потери, потому что сами в себя водку и ширку вливают, а не враг.
 показати весь коментар
 
Не тобі мені розказувати про "небойові" втрати. Але твоє твердження, що у цьому винні самі військові - в принципі невірне. Те, що ти пишеш, може писати лише людина, яка "там" не була. Інакше б ти знав, що пиятика і аватари не є характерними для бойових підрозділів. Особи, які зловживають алкоголем, різними способами усуваються з передка. І це роблять як командири, так і побратими таких долбодятлів. Чисто з інстинкту самозбереження. Життя важливіше. А от загальна проблема пиятики лежить цілковито на совісті командирів підрозділів. Якби ти був там, ти б побачив, яка неоднорідна карти на з пиятикою у різних підрозділах. Там, де командир і офіцер по роботі з особовим складом на своєму місці, там цього явища немає. Велику роботу проводять також капелани. Вони відволікають людей від дурних думок і дій як розмовами, так і проведенням Служб і молебнів.
 показати весь коментар
 
Погоди. 1.Сами военные идут добровольно на войну.
2. От куда тогда берется такое большое количество смертей "по вьяни" на передке и суицидов, если все ОК, с твои слов?

Короче, ты пишешь херню, придумывая отмазки, типа кто-то там виноват, а алкаши-наркоманы - жертвы системы Правоохоронці затримали матроса, підозрюваного у вбивстві морпіха під час несення служби в добовому наряді, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 3576 ПНХ с таким рабским подходом. Никто, никому водку в горло не заливает. САМИ. ТОЛЬКО САМИ.
 показати весь коментар
 
Раджу тобі поїхати на передок. Там отримаєш відповіді на свої запитання. Якщо ж не хочеш, то прийдеться повірити на слово. На нулю небойових втрат НЕМАЄ!!!Хіба якщо вважати такими підриви на розтяжках і протипіхотних мінах. Все інше, що тобі розповіли - казки. Повторюю - хочеш знати більше - поїдь, переконайся. Те, про що ти пишеш - відбувається на другій-третій лінії і має не настільки вже й масовий характер. Так що вибір за тобою - або їдеш сам, або віриш на слово тим, хто там був, або слухаєш телевізор.
 показати весь коментар
 
У меня хватает знакомых "от туда", говорят все как есть. Есть крутые боевые части, а есть тотальное пьянство, а бабло получают одинаково...
Дурачек, а разве 2-я, 3-я линия, это не зона ООС? Правоохоронці затримали матроса, підозрюваного у вбивстві морпіха під час несення служби в добовому наряді, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 2352
 показати весь коментар
 
Ти далекий від теми, тому я поблажливо ставлюся до твого "дурачок". А які у другій і третій лінії ведуться бойові дії, щоб там були БОЙОВІ втрати? Хіба міх другою і третьою. 😊
 показати весь коментар
 
Нет разделения между 1-й, 3-й линией. Есть зона ООС. И ВСЕ НЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ В НЕЙ СЧИТАЮТСЯ НЕБОЕВЫМИ Правоохоронці затримали матроса, підозрюваного у вбивстві морпіха під час несення служби в добовому наряді, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 65



И ты хоть обделайся, но против того, что 40++% всех потерь за время войны - это именно небоевые.


Но ты и дальше продолжай верить в то, что украинская армия сильнейшая в Европе.
 показати весь коментар
 
Ну ось! Що з тебе взяти, коли ти живеш у хатинці, тобою ж в побудованій. ☺ Мова йде про те, що у зведеннях говорять про обстріли з забороненої зброї Передових позицій і про "небойові" втрати внаслідок цих обстрілів. А щодо зони ООС, то це - агрегат, який складається з окремих механізмів. Але це - інша і до того ж довга історія. І, підозрюю, вона тобі не цікава. 😊 Тобі краще жити у своєму світі і спілкуватися з такими ж експертами, як і сам. 😊 Головне, що твої коментарі і показують, що ти за експерт. Прости Господи. ☺
 показати весь коментар
 
Когда кто-то умирает в госпитале, из-за ранения - это всегда придается огласке.

А когда кто-то сотворил суицид, это просто "небоевая потеря". Ведь его же дома не как собаку втихаря хоронить? Почести все равно как-бы какие-то должны быть. Не?
 показати весь коментар
 
Жаль родителей, хуже нет наказания, чем пережить своих детей.
 показати весь коментар
 
 
Результат дедовщины.Дедушка получил свое.
 показати весь коментар
 
Возможно матрос нёс караульную службу .И было проникновение на территорию поста.Правда, от этого не легче.
 показати весь коментар
 
Откуда у суточного наряда заряженное оружие?
У дневального на тумбочке?
 показати весь коментар
 
Пару дедов успокоится, и дедовщина закончится
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору