 Правоохоронці затримали матроса, підозрюваного у вбивстві морпіха під час несення служби в добовому наряді, - військова прокуратура

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
За даними відомства, 25 серпня "під час несення служби у добовому наряді матрос С. здійснив постріл в бік матроса К. зі зброї АК-74, в результаті чого останньому заподіяно наскрізне вогнепальне поранення голови. Від отриманих травм військовослужбовець морської піхоти К. загинув".
Правоохоронці оглянули місце події, допитали підозрюваного матроса С. і провели з ним слідчий експеримент, тривають допити співслужбовців затриманого і загиблого. До суду направили клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підготували клопотання про призначення низки судових криміналістичних експертиз.
Як повідомлялося раніше, в одній з військових частин морської піхоти у неділю трагічно загинув військовослужбовець.
"У неділю, 25 серпня в одній з військових частин морської піхоти стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця. Зараз за фактом загибелі правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події. За вказівкою командувача Військово-Морських Сил ЗС України у військовій частині проводиться службова перевірка", - повідомили у ВМС ЗСУ.
И да, дабы пресечь любые "ты не сравнивай работу и войну" - они там все на добровольных началах, если что.
Потому на Западе и уделяют внимание моральному духу, чтобы не было 45+% небоевых потерь в следствии алкоголя, наркотиков и психических заболеваний.
В конце сам себе и ответил Сначала надо хорошая ЗП, потом тр*хать всех солдат и офицеров за малейшие косяки, и только тогда у нас появится достойная армия, а пока у нас по большей мере стадо из 250 тысяч голов. К сожалению. Учится надо у Израиля, а не живя Совком в голове.
И писать ничего не буду, ибо это проблема самого Зе, если он конечно хочет сохранить свой рейтинг.
И далеко не все солдаты будут в восторге от хороших ЗП, потому что тогда должна наступить серьезная ответственность. Придется жирных и немочных гнать в три шеи, алкашей и наркоманов - сажать. На боевом посту придется ходить в ботинках, а не в тапочках.............
И алкаши-нарики в АТО - это небоевые потери, потому что сами в себя водку и ширку вливают, а не враг.
2. От куда тогда берется такое большое количество смертей "по вьяни" на передке и суицидов, если все ОК, с твои слов?
Короче, ты пишешь херню, придумывая отмазки, типа кто-то там виноват, а алкаши-наркоманы - жертвы системы ПНХ с таким рабским подходом. Никто, никому водку в горло не заливает. САМИ. ТОЛЬКО САМИ.
Дурачек, а разве 2-я, 3-я линия, это не зона ООС?
И ты хоть обделайся, но против того, что 40++% всех потерь за время войны - это именно небоевые.
Но ты и дальше продолжай верить в то, что украинская армия сильнейшая в Европе.
А когда кто-то сотворил суицид, это просто "небоевая потеря". Ведь его же дома не как собаку втихаря хоронить? Почести все равно как-бы какие-то должны быть. Не?
У дневального на тумбочке?