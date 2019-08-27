 Обраний Путіним шлях - трагедія історичного масштабу: сенатор США Джонсон заявив, що йому відмовили у в'їзді в РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW з посиланням на пресслужбу сенатора.

Пресслужба Джонсона, який представляє Республіканську партію, повідомила, що під час поїздки сенатор планував, зокрема, поспілкуватися з урядовцями, представниками громадянського суспільства та американськими бізнесменами. Точні дати поїздки Джонсона, а також прізвища інших членів делегації не повідомляються.

"Я сподівався, що прямий діалог з російськими парламентаріями допоможе створити умови для поліпшення відносин між нашими країнами. На жаль, російські офіційні особи продовжують грати в дипломатичні ігри з моїми щирими прагненнями і відмовили мені у в'їзді в Росію. Попри цю дріб'язкову образу, я продовжуватиму виступати за тверду і рішучу відповідь на агресію Росії - і чесний діалог, коли це можливо", - йдеться в заяві Джонсона.

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Сенатор вважає, що "шлях, який Путін обрав для Росії, - це трагедія історичного масштабу".

"Замість проведення вільних і справедливих виборів, поваги верховенства закону та інтеграції економіки Росії в західні демократії Путін вторгся в Грузію, спробував незаконно анексувати Крим, почав війну на сході України, де загинули тисячі людей, і підтримав варварський режим у Сирії, який використовував хімічну зброю проти власного народу у війні, в якій загинули сотні тисяч людей", - заявив Джонсон.

У 2017 році Джонсон і інший сенатор-республіканець Джон Баррассо отримали російські в'їзні візи, однак скасували поїздку через те, що ще одному сенатору-демократу, Джинн Шейхін, відмовили в дозволі на в'їзд в Росію, зазначає агентство AP. Шейхін була прихильницею заходів із протидії втручанню Росії у вибори в США. Посольство РФ тоді заявляло, що запит Шейхін був відхилений, оскільки вона перебуває в чорному списку, створеному у відповідь на санкції США.

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