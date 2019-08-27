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Все про:Путін (10460) Росія (19477) США (5309)

 Обраний Путіним шлях - трагедія історичного масштабу: сенатор США Джонсон заявив, що йому відмовили у в'їзді в РФ

Рон Джонсон, американський сенатор від штату Вісконсін, який раніше критикував президента Росії Володимира Путіна, заявив у понеділок, 26 серпня, що влада РФ відмовила йому у видачі візи для поїздки в складі делегації Конгресу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW з посиланням на пресслужбу сенатора.

Пресслужба Джонсона, який представляє Республіканську партію, повідомила, що під час поїздки сенатор планував, зокрема, поспілкуватися з урядовцями, представниками громадянського суспільства та американськими бізнесменами. Точні дати поїздки Джонсона, а також прізвища інших членів делегації не повідомляються.

"Я сподівався, що прямий діалог з російськими парламентаріями допоможе створити умови для поліпшення відносин між нашими країнами. На жаль, російські офіційні особи продовжують грати в дипломатичні ігри з моїми щирими прагненнями і відмовили мені у в'їзді в Росію. Попри цю дріб'язкову образу, я продовжуватиму виступати за тверду і рішучу відповідь на агресію Росії - і чесний діалог, коли це можливо", - йдеться в заяві Джонсона.

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Сенатор вважає, що "шлях, який Путін обрав для Росії, - це трагедія історичного масштабу".

"Замість проведення вільних і справедливих виборів, поваги верховенства закону та інтеграції економіки Росії в західні демократії Путін вторгся в Грузію, спробував незаконно анексувати Крим, почав війну на сході України, де загинули тисячі людей, і підтримав варварський режим у Сирії, який використовував хімічну зброю проти власного народу у війні, в якій загинули сотні тисяч людей", - заявив Джонсон.

У 2017 році Джонсон і інший сенатор-республіканець Джон Баррассо отримали російські в'їзні візи, однак скасували поїздку через те, що ще одному сенатору-демократу, Джинн Шейхін, відмовили в дозволі на в'їзд в Росію, зазначає агентство AP. Шейхін була прихильницею заходів із протидії втручанню Росії у вибори в США. Посольство РФ тоді заявляло, що запит Шейхін був відхилений, оскільки вона перебуває в чорному списку, створеному у відповідь на санкції США.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144770
 
 
 Топ коментарі
 
бути персоною нон-грата на рассії - це не образа, навпаки, це признання твоєї порядності
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Схоже Трамп не справляється. Избранный Путиным путь - трагедия исторического масштаба: сенатор США Джонсон заявил, что ему отказали во въезде в РФ - Цензор.НЕТ 4940
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всі мрії трампа лише про хутіна.
нашо йому та Меланія..
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І то в мріях лише ніжні поцілунки від Пуйла. Що поробиш, літа.
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А шансів є також немало,
--- канадцю Трюдо перепало.
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Ну тут логічно, американці теж відмовляють особам, що критикують США.
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Шкода, немає Маккейна, він би як завжди висміяв рашку.
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бути персоною нон-грата на рассії - це не образа, навпаки, це признання твоєї порядності
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"...попытался незаконно аннексировать Крым"-надеюсь здесь сложности перевода
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В джорджию вторгся ,а Крым только пыталси.
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А есть какие-то международные суды, организации, которые наказывают за массовое убийство людей в современных странах? На Донбассе явно нападение на ничего не подозревающую страну и убийство десятками тысяч ее граждан. Кто за это должен ответить? И где?
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есть конечно. Только если привлекать эти суды то порох будет в гааге сидеть
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Сколько нато грохнуло людей по всему миру ,ах да им то мона.
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А скільки, де ви цифри берете, цікаво порівняти з росіянами, от скільки натівці вбили українців?
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Джонсон, не будь Менсоном. Порядній людині у кацапстані нічого робити.
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Патамушо он па рузьки ботать не могьот!!
😁
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Игорь Рудченко
Заявление нового секретаря СНБО Данилюка о том, что Украина может выполнить Минские договоренности в одностороннем порядке, де-факто означает капитуляцию... пора сносить этих дебилов.

Так, так ... і знову для нашої держави постає питання виживання
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Развопился как деффка.
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Какой прямой диалог может быть с российскими парламентариями, все решает ЦАРЬ, а не его придворные???
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Пля, реально угараю с подобного.
Вот смотрите - чисто гипотетически представим что речь не о срашке. Политик критикует президента страны, открыто обвиняет эту страну в преступлениях, причем США наложило санкции на политиков той страны, после чего получило ответные, и после этого он удивляется что его не пустили? Л-ЛОГИКА. и это целый сенатор.
Больше всего умилило "мелочное оскорбление", после которого сенатор выдал спич для СМИ.
А если серьезно, не куй туда ездить, путинизм заразителен.


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