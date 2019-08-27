 Обраний Путіним шлях - трагедія історичного масштабу: сенатор США Джонсон заявив, що йому відмовили у в'їзді в РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW з посиланням на пресслужбу сенатора.
Пресслужба Джонсона, який представляє Республіканську партію, повідомила, що під час поїздки сенатор планував, зокрема, поспілкуватися з урядовцями, представниками громадянського суспільства та американськими бізнесменами. Точні дати поїздки Джонсона, а також прізвища інших членів делегації не повідомляються.
"Я сподівався, що прямий діалог з російськими парламентаріями допоможе створити умови для поліпшення відносин між нашими країнами. На жаль, російські офіційні особи продовжують грати в дипломатичні ігри з моїми щирими прагненнями і відмовили мені у в'їзді в Росію. Попри цю дріб'язкову образу, я продовжуватиму виступати за тверду і рішучу відповідь на агресію Росії - і чесний діалог, коли це можливо", - йдеться в заяві Джонсона.
Сенатор вважає, що "шлях, який Путін обрав для Росії, - це трагедія історичного масштабу".
"Замість проведення вільних і справедливих виборів, поваги верховенства закону та інтеграції економіки Росії в західні демократії Путін вторгся в Грузію, спробував незаконно анексувати Крим, почав війну на сході України, де загинули тисячі людей, і підтримав варварський режим у Сирії, який використовував хімічну зброю проти власного народу у війні, в якій загинули сотні тисяч людей", - заявив Джонсон.
У 2017 році Джонсон і інший сенатор-республіканець Джон Баррассо отримали російські в'їзні візи, однак скасували поїздку через те, що ще одному сенатору-демократу, Джинн Шейхін, відмовили в дозволі на в'їзд в Росію, зазначає агентство AP. Шейхін була прихильницею заходів із протидії втручанню Росії у вибори в США. Посольство РФ тоді заявляло, що запит Шейхін був відхилений, оскільки вона перебуває в чорному списку, створеному у відповідь на санкції США.
нашо йому та Меланія..
--- канадцю Трюдо перепало.
😁
Заявление нового секретаря СНБО Данилюка о том, что Украина может выполнить Минские договоренности в одностороннем порядке, де-факто означает капитуляцию... пора сносить этих дебилов.
Так, так ... і знову для нашої держави постає питання виживання
Вот смотрите - чисто гипотетически представим что речь не о срашке. Политик критикует президента страны, открыто обвиняет эту страну в преступлениях, причем США наложило санкции на политиков той страны, после чего получило ответные, и после этого он удивляется что его не пустили? Л-ЛОГИКА. и это целый сенатор.
Больше всего умилило "мелочное оскорбление", после которого сенатор выдал спич для СМИ.
А если серьезно, не куй туда ездить, путинизм заразителен.