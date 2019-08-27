 Проти вандалів, які облили фарбою пам'ятник воїнам АТО на Житомирщині, відкрили справу, - поліція

Як повідомили Цензор.НЕТ у Відділі комунікацій поліції Житомирської області, в ніч на 24 серпня невідомі облили фарбою пам'ятник Героям АТО, встановлений у смт Озерне Житомирського району.

Повідомлення про подію надійшло вранці 24 серпня. На місці працювала слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події - за ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Вчинення такого злочину карається стягненням штрафів або позбавленням волі на строк до 3 років. Зараз триває подальше встановлення всіх обставин.