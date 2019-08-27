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Все про:Житомирщина (444) пам'ятник (523) Нацполіція (8101) вандалізм (257)

 Проти вандалів, які облили фарбою пам'ятник воїнам АТО на Житомирщині, відкрили справу, - поліція

У Житомирській області поліція відкрила кримінальне провадження проти вандалів, які в День Незалежності облили червоною фарбою пам'ятник захисникам України.

Як повідомили Цензор.НЕТ у Відділі комунікацій поліції Житомирської області, в ніч на 24 серпня невідомі облили фарбою пам'ятник Героям АТО, встановлений у смт Озерне Житомирського району.

Повідомлення про подію надійшло вранці 24 серпня. На місці працювала слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події - за ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Вчинення такого злочину карається стягненням штрафів або позбавленням волі на строк до 3 років. Зараз триває подальше встановлення всіх обставин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144765
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть ищут "концы" в жилых зонах военных городков, в первую очередь, где осели "отставники"... Это "поработали", скорее всего, их "детки" и "внучки", которые "Россию" видели только на "картинке" и в телевизоре, а не жили там сами... (Я одного майора-отставника, марийца по национальности, спросил, почему он, если так любит Россию, не возвращается в Марий-Эл? А он глаза выпучил и говорит: "Я что, идиот? Что я там, забыл?...".).
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Открытое дело и пойманные преступники - совсем разные вещи!
И для меня важнее вторая часть!!!
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Открытое дело и пойманные преступники - совсем разные вещи!
И для меня важнее вторая часть!!!
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Пусть ищут "концы" в жилых зонах военных городков, в первую очередь, где осели "отставники"... Это "поработали", скорее всего, их "детки" и "внучки", которые "Россию" видели только на "картинке" и в телевизоре, а не жили там сами... (Я одного майора-отставника, марийца по национальности, спросил, почему он, если так любит Россию, не возвращается в Марий-Эл? А он глаза выпучил и говорит: "Я что, идиот? Что я там, забыл?...".).
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Така сама картина на Прикарпатті. Навіть відставні НКВДисти не поїхали на родину. Є кілька гадів що демонстративно ходять по місту ще в сталінській формі і викликаючи (визивающе) шпрехають на язике. І це в містах "где свирепствуют бендери"
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В Оерному знайдуть.
Тільки нікому не скажуть.
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Те, що справу відкрили - не заслу а і тим більше не подвиг, а просто є така вимога щодо подібних дій у КК. Було б сенсацією, якби не відкрили. А про продуктивну роботу поліції свідчить не відкрита кримінальна справа ( проста констатація факту скоєння злочину), па притягнення в встановлених у результаті розслідування злочинців до відповідальності.
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Цікава вилка покарання: 50 неоподаткованих мінімумів (850 грн) і 3 роки. З якої ноги встане суддя в день винесення вироку?
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Виновных не найдут. Это не наркоту крышевать и не рюкзаки из гавна шить
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Надо Нк и ПС подключать профилактике ватного экстремизьма.Выездную деватизацию проводить.Ловить на живца.
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