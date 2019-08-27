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 Політика України, За кордоном
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Все про:G-7 (199) Росія (19477) Франція (770) Макрон Емманюель (289)

 Повернення РФ у G7 недоречне до завершення агресії проти України, але її можна запросити на саміт як гостя, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції за підсумками саміту в Біарріці заявив, що країни "Великої сімки" не домовилися щодо повернення Росії до складу G7.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Reuters.

Макрон підкреслив, що недоречно запрошувати Росію в G7, поки триває її агресія  до України.

Водночас президент Франції зазначив, що країна - голова саміту G7 наступного року може запросити Росію як гостя, але питання повернення має бути ухвалено всіма країнами-учасницями одноголосно.

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Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144764
 
 
 Топ коментарі
 
Какой нахер гость? Что ты несеш жвбоед?
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А что же Бен Ладана не приглашали? Или мало одного Боинга, Скрипалей, Сирии, Грузии, Украины????? Что ещё больной маньяк должен сделать чтобы вы его не звали в гости?
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нет блин... - Геополитическая победа!
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Обыкновенное надувательство . Лицемерие , и историческая недальновидность .
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В зависимости от заявлений политиков - порохоботы переобуваются на лету.
Сегодня Трюдо и Туск - заслуга Порошенко
Трамп и Макрон - вина Зеленского.
Петя как путен - отвечает за все хорошее. Зеленский как пиндосы на расеи - виновны во всех неудачах.
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А яким чином Зєлєнскій причетний до Заяви Макрона з пропозицією запросити кацапів на самміт Великої сімки в якості гостей? Ви впевнені, що це Зєлєнскій особисто Макрона просив про таку дію? ☺
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Вось толькi мне не зразумела, чаму вы гэта пытанне парахаботам не задалi - менавiта "cloud2009 26ea8082"
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Том, що саме ви цю "заслугу" Зєлєнскому приписали. Якщо це - заслуга., ☺
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у Порошенко были достижения и неудачи. за первое его хвалили, за второе критиковали. а вот у Зеленского я пока никаких достижений просто не вижу. что он сделал такого, чтобы хвалить его? надо еще учитывать, что многое делается по инерции, а кое что даже вопреки желаниям Зеленского. так что пусть вкалывает и не расчитывает на благодарность. он же для этого президентом стал?..
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Як можна бачити те, чого нема? Хіба що закривши очі, або одягнувши зелені окуляри. Але і в одному, і у другому випадку потрібно виключити здоровий глузд
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Я только за! Власть нужно критиковать. По итогам правления (а лучше в процессе) проводить аудит на предмет коррупции и воровства.
У Зеленского это все впереди - как минимум за выполнение предвыборных обещаний. У Пети ответ даже запаздывает - он уже должен срок мотать.
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всё верно,братка - надо как у вас,в Беларуси - спрос с власти и строгое её наказание..
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В общем - на полшишечки. Ясно все с вами.
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Сидзо Абє..взагалі забив..він думає.як острови повернути
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Ну, цей не лише думає, я й мету таку собі поставив. І дії робить відповідні. А я от знаю одного, якому теж території повернути потрібно, але про що він думає, лише одному Богдану відомо.
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от цікаво, а у ***** грошей на всіх членів) джі-7, вистачить?!
чи за рахунок ***** підданих можна зробити фсе)? Возвращение РФ в G7 неуместно до окончания агрессии против Украины, но ее можно пригласить на саммит в качестве гостя, - Макрон - Цензор.НЕТ 2571
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А что же Бен Ладана не приглашали? Или мало одного Боинга, Скрипалей, Сирии, Грузии, Украины????? Что ещё больной маньяк должен сделать чтобы вы его не звали в гости?
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а Європа забула уроки Другої Світвої...вони Адольфа теж умиротворювали
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проблема в том, что Адольфа тоже выбрали демократически. за его партию проголосовали даже больше чем 73% (92.11%) мировое сообщество просто с уважением отнеслось к воле немецкого народа. кто же знал, что все так кончится? в Италии фашизм был еще ДО Гитлера, в Испании даже после. и таких режимов было довольно много в истории. про Пол Пота почему-то редко вспоминают. видно, это уже подсознательная попытка спрятаться в ладошки от ужаса...

в Украине сейчас тоже довольно интересная ситуация. как там называется политическое течение к которому СН себя относит? многие без вики просто не смогут сказать. тем более объяснить, что за этим названием скрывается. они живут на уровне штампов. Порошенко - барыга, Роттердам+, торговря на крови. Зеленский - новые лица, посадить Порошенко, сваты. только при ближайшем рассмотрении оказывается, что новые лица подлежат люстрации по закону (и поэтому надо срочно поменять название с АП на ОП), да и Роттердам+ не зло, а самое что ни на еть благо! про войну вообще можно не говорить. сейчас фаза гибридного перемирия. это когда убивают ВСУ, а в рашу груз 200 больше не идет. и не идет он не потому что патроны кончились. надо у Зеленского спросить как долго он собирается испытывать терпение народа. а то ведь не барыгой, а иудой криворожским назовут.
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Лібертаріанство, проект Сороса, правда там є нюанс, лібертаріанці проти сплати податків взагалі.
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Со скрипалями вышло настоящее шапито, по Грузии доклад ЕС утвердительно признал Гразии стороной развязавшей конфликт, а претензии к рашке были следующие: "Военная операция России, носившая оборонительный характер, в первой своей стадии принципиально не противоречила международному праву, говорится в докладе. А вот дальнейшее продвижение российских войск вглубь Грузии эксперты считают сомнительным. По мнению членов комиссии, большая часть военных действий России "вышла далеко за пределы разумной самообороны". А разрушения, причиненные российскими войсками уже после того, как было заключено соглашение о прекращении огня, "не могут быть ничем обоснованы"".(гуглите доклад Хайди Тальявини). В Сирии точно также как и параша присутствует НАТОвский блок (под конец конкретно влезла Турция). рашку выгнали из "группы семи" и обложили санкциями только за агрессию против Украины, а если быть точным то за оккупацию Крыма. даже злополучный Боинг не вспоминают.
Сами заметьте: во всех разговорах политиков о возможном возвращении парашки в "группу семи" фигурирует лишь тема Украины и Крыма.
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Навіщо ви копіпастит кацапську брехню? З першої фрази, «Со Скрипалями вышло настоящее шапито» ви ідентифіковані як брехливий москальський провокатор. Щоб тебі скорили як у вигляді «Новичка-☹️
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уважаемый, не нужно опускаться до оскорблений. Включите мозг и подумайте - где сейчас проскальзывает тема Скрипалей? Да плять нигде.Что сделала Британия? только часть дипломатов выслала - НИКАКОГО РАЗРЫВА ДИПОТНОШЕНИЙ!!! Повторюсь - НИКАКОГО.
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Спроба вбити Бойовою Отруйною Речовиною, та вбивство людини будуть доведені у суді. Немає ніяких сумнівів що агенти кацапських спецслужб це зробили. Вам потрібно дочекатись суду? Так почекайте, там вам на фактах доведуть.
Америка вже ввела санкції, Британія введе після суду. Що не так?
У вас є інша за слідство інформація? Зв'яжітся З Скотленд-Ярдом. Допоможіть слідству. 🤔
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Навіщо ви копіпастит кацапську брехню?

В каком месте, позвольте поинтересоваться?
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У місті де ви заперечуєте що кацапські спецслужби не тільки намагались вбити, але й вбили людину, та отруїли інших
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я не отрицаю произошедшего. Я лишь написал о том. что эту ситуацию превратили в цирк (кстати не без усилий парашенских СМИ), о котором даже британцы сейчас стараются не вспоминать..
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А де ви забачили цирк? Слідство працює, суд буде, як і нові санкції. То що мелють кацапи, то є цирк. Але хто їх слухає?🤔
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Это да, они и не сопротивлялись, трусы, сдались без боя. А потом тихонько ждали чтобы их украинцы освободили.
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зачем пуйла та возносят? в кацапов и так крыша едет от вяличия и тут мол видите не могут обойтись без нас носятся как с пысаной торбой с этим педофилом ботоксным
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Нехай ***** посидить там на приставній табуреткє.
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Убивай, воруй, трави, бомби - и респектабельные господа пригласят тебя в гости.
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Когда уже в качестве обвиняемых кацапню куда-то позовут?
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Після ратифікації Україною Римського статуту.
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А це ще невідомо чи Росія погодиться гостювати в цій "сімці".
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Коли англійці бились з німцями у Другій Світовій Війні, француза поїдали сир та запивали вином. Як були баранами, так і залишились☹️
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Уже очевидно что этот типок пляшет под дудку *****. На крючке. Иначе с чего бы ему так заботится о том чтобы рашу пригласить то в качестве уже постоянного участники то хотя бы в качестве гостя.
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конечно пляшет. Или не пляшет, а думает только о своих интересах, интересах Франции. На кой ляд ему терять торгового партнера? Я уже который год бьюсь, доказывая, что большинству стран по барабану агрессия против Украины и оккупация Крыма. искренне переживают только страны постсоветского пространства - вдруг ботоксный ушлепок еще что-нить "вернуть" захочет. Для гегемона (США) и его сателлитов - повод показать кто в мире хозяин, но получается не особо уверенно.
ИМХО единственный честно занял позицию - это НРК. Нейтралитет. Потому что у самих рыльце в пушку.
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Заметили как Макарон стал лояльнм по многим вопросам, в т.ч и по России, И о Чудо!!!! Пропали "народные акции" желтых билетов!!!! Вот как французский олигархат управляет властью!!!!
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Вот никого никуда приглашать НЕ НАДО! - надо их послать с текстом (очень мне нравится) = Путин *****-***!
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НАТЕ!!!! "Дело Скрипалей" в Германии...
"Август 27th, 2019
В Берлине агенты Кремля застрелили соратника Масхадова и Басаева.
В организации убийства подозревают спецслужбы России. Путинские каратели никак не угомонятся и покрывают кровью Европу
Произошедшее в Берлине в районе Моабит в пятницу, 23 августа, заказное убийство выходца из Чечни Зелимхана Хангошвили, известного участника движения сопротивления во время второй военной кампании Москвы в Чечне, правоохранительные органы Германии называют «профессионально спланированным и осуществленным» преступлением, организованным по поручению одной из зарубежных спецслужб.
Немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на спецслужбы нескольких государств НАТО, сообщает, что следователи наиболее правдоподобной версией убийства рассматривают его политическую подоплеку. Хотя впрямую о российских спецслужбах и людях Рамзана Кадырова в статье не говорится, но обстоятельства дела дают пищу для подобных предположений.
В пользу этой версии говорит в первую очередь биография жертвы. Зелимхан Хангошвили - уроженец Панкисского ущелья Грузии, где живут главным образом чеченцы по национальности. Хангошвили известен как участник второй чеченской войны, воевал в Чечне против российских оккупационных войск на стороне повстанцев. Он был объявлен Кремлем в розыск. Затем он был сотрудником антитеррористического отдела МВД Грузии. В 2014 году Хангошвили пытались взорвать в мечети в панкисском селе Дуиси. В 2015 году в центре Тбилиси его снова пытались убить: вооруженные бандиты четырежды стреляли в него, но быстрая госпитализация спасла от смерти. Причастными к преступлениям родные Зелимхана считают кадыровцев. После второго покушения Хангошвили уехал в Украину, где сотрудничал с местными спецслужбами и продолжал бороться против влияния Москвы, отмечает Der Spiegel. Затем он переехал в Германию, где попросил политическое убежище, и жил в Бранденбурге, а затем в Берлине.
«Кавказ. Реалии».
Убийство в который раз напомнило чеченской общине Германии, что их безопасность - в их собственных руках, заявил «Кавказ.Реалии» житель Берлина Сайдпаша Дукаев. По его словам, меньше всего чеченцы полагаются на местных правоохранителей. Из-за сомнений в том, что они смогут защитить их от преследований со стороны российских силовиков, беженцы сами вынуждены предпринимать меры для своей безопасности.
Участь Хангошвили сравнивают с убийством в центре австрийской Вены Умара Исраилова в 2009 году. Тогда полиции удалось доказать, что и исполнители, и заказчики преступления были с РФ.
Но чаще всего подобные убийства остаются нераскрытыми. Так, до конца не расследованы гибель Тимура Махаури и расстрел Амины Окуевой в Украине и многие другие".
(Электронная газета "Русский Еврей")
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Млин, типа, и рыбку съесть и на ёлку влезть.
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