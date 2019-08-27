 Повернення РФ у G7 недоречне до завершення агресії проти України, але її можна запросити на саміт як гостя, - Макрон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Reuters.

Макрон підкреслив, що недоречно запрошувати Росію в G7, поки триває її агресія до України.

Водночас президент Франції зазначив, що країна - голова саміту G7 наступного року може запросити Росію як гостя, але питання повернення має бути ухвалено всіма країнами-учасницями одноголосно.

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Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".