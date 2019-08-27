 Генсек ООН Гутерреш на саміті G7 оголосив "надзвичайну кліматичну ситуацію"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Новини ООН".
Глава ООН наголосив, що приїхав на зустріч світових лідерів, щоб мобілізувати політичну волю для участі в організованому ним Саміті з клімату, який відбудеться у вересні в Нью-Йорку "на полях" Генеральної Асамблеї ООН.
"Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищої позначки за всю історію людства: такий рівень концентрації CO2 існував 3-5 мільйонів років тому, тоді і температура була значно вище, і рівень морів був від 10 до 20 метрів вище", - сказав генсек.
Він нагадав про стрімке танення льодовиків в Гренландії. Тільки в липні там розтануло 179 мільярдів тонн льоду. Одночасно пожежі в Сибіру, на Алясці, в Канаді, в Гренландії за полярним колом і в Амазонії в червні і липні цього року привели до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.
"Все, що відбувається - це надзвичайна кліматична ситуація. Сьогодні вона набагато гірша, ніж у Парижі (на момент прийняття Паризької угоди щодо клімату в 2015 році. - Ред.). І наукові дані це підтверджують. Як зазначають експерти Міжурядової групи зі зміни клімату, ми повинні утримати підвищення температури в межах 1,5 градусів за Цельсієм до кінця століття, досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, на 45 відсотків скоротити викиди парникових газів до 2030 року", - заявив глава ООН.
Він зауважив, що країни мусять докладати більше зусиль для виконання Паризької угоди. Багато з висловлених у Парижі обіцянок щодо боротьби зі зміною клімату не виконуються, зазначив Гутерреш. Більш того, заходів, передбачених цією угодою, вже недостатньо, заявив Генеральний секретар.
"Саміт G7 - прекрасна можливість звернутися до міжнародного співтовариства ... Країни "сімки" мають стати прикладом для інших країн", - сказав глава ООН.
Парламент чекаю від вас законів, посилення відповідальності щодо забруднення навколишнього середовища, в тому числі і вивіз сміття поза встановлених для цього місць, заборона поліетиленових пакетів, заборона на полювання, посилення відповідальності за незаконний видобуток надр, лісу, посилення відповідальності щодо місцевих ділків які "чистять" лісопосадки лишаючи після себе непрохідну стіну з хмизу.
В на кожному сміттєзвалищі за рахунок районного та місцевого бюджету створити (заводи/бази/пункти) по сортуванню та утилізації сміття!
Засрались далі нікуди, пакетики скрізь, ви труєте землю яка вам дала життя та вашим дітям!