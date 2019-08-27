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 Суспільство, За кордоном
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Все про:клімат (18) ООН (1247) Гутерреш (73)

 Генсек ООН Гутерреш на саміті G7 оголосив "надзвичайну кліматичну ситуацію"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи на саміті G7 у французькому місті Біарріц, нагадав, що липень 2019 року був найспекотнішим місяцем в історії. І 2015-2019 роки, швидше за все, стануть найспекотнішими роками за всю історію метеоспостережень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Новини ООН".

Глава ООН наголосив, що приїхав на зустріч світових лідерів, щоб мобілізувати політичну волю для участі в організованому ним Саміті з клімату, який відбудеться у вересні в Нью-Йорку "на полях" Генеральної Асамблеї ООН.

"Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищої позначки за всю історію людства: такий рівень концентрації CO2 існував 3-5 мільйонів років тому, тоді і температура була значно вище, і рівень морів був від 10 до 20 метрів вище", - сказав генсек.

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Він нагадав про стрімке танення льодовиків в Гренландії. Тільки в липні там розтануло 179 мільярдів тонн льоду. Одночасно пожежі в Сибіру, ​​на Алясці, в Канаді, в Гренландії за полярним колом і в Амазонії в червні і липні цього року привели до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.

"Все, що відбувається - це надзвичайна кліматична ситуація. Сьогодні вона набагато гірша, ніж у Парижі (на момент прийняття Паризької угоди щодо клімату в 2015 році. - Ред.). І наукові дані це підтверджують. Як зазначають експерти Міжурядової групи зі зміни клімату, ми повинні утримати підвищення температури в межах 1,5 градусів за Цельсієм до кінця століття, досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, на 45 відсотків скоротити викиди парникових газів до 2030 року", - заявив глава ООН.

Він зауважив, що країни мусять докладати більше зусиль для виконання Паризької угоди. Багато з висловлених у Парижі обіцянок щодо боротьби зі зміною клімату не виконуються, зазначив Гутерреш. Більш того, заходів, передбачених цією угодою, вже недостатньо, заявив Генеральний секретар.

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"Саміт G7 - прекрасна можливість звернутися до міжнародного співтовариства ... Країни "сімки" мають стати прикладом для інших країн", - сказав глава ООН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144763
 
 
 Топ коментарі
 
ООН - самая бессмысленная организация.Толку ,с нее,никакого.
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тема не подходящая для любителей обосрать альтернативную энергетику, ведь ветряки убийствены для птиц и червей, панели и зеленый тариф по 10грн за киловат задорого для скряг. Вообщем даёшь побольше атомных станций, ТЭС и ещё всякой разной херни!
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Чим вища температура повітря тим більше водяної пари може в ньому міститися. Про відносну вологість щось чули? При 30% відносна вологість, скажімо 50% а при охолодженні того ж повітря до 20 буде уже 90. Волога залишається в повітрі і не випадає на землю. Дощі ж випадають там де холдніше, над океанами, зокрема.
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А у нас липень був нормальок, ось в 2010 році, таки да.
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что то не пляшет у климатологов.... расстаяло 179 млрд льда а где тогда увеличение осадков парадокс лед и снега таят... а дождей все меньше и меньше и куда кругооборот воды на Земле девается то.. потребление Землей излишков воды также замедлилось в 300 раз и тогда вопрос роста уровня морей и океанов как то не наблюдается имею ввиджу в метрах.. дождей нема.... а кричат караул..в Австралии в путыне зато снег выпал летом... как бы не орали пкло хара а потом внезапно пришел ледниковый период.. я же прекарсно помню что в случае ядерного взрыва вся планета покрывется слоем пепла и солнце не способно прогревать землю и наступает зима а если повышается уровень углекислого газа эффект парниковый то опять же кто сказал что внутри под слоем углекислого газа...не станет температура ниже от норматива в разы...
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Чим вища температура повітря тим більше водяної пари може в ньому міститися. Про відносну вологість щось чули? При 30% відносна вологість, скажімо 50% а при охолодженні того ж повітря до 20 буде уже 90. Волога залишається в повітрі і не випадає на землю. Дощі ж випадають там де холдніше, над океанами, зокрема.
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Додам. При 30 градусах у повітрі може знаходитися 30,5 грам води на м3, при 20 - 17,5 грам, а при 10 градусах всього 9,5 грам. Такми чином у 1,5 кілометровому нижньому шарі прогрітого повітряя при 30 градусах може знаходитисядо 45 літрів води над кожним м2 замної поверхні.
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Когда кому то плохо всегда кому то от этого хорошо.
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ООН - самая бессмысленная организация.Толку ,с нее,никакого.
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тема не подходящая для любителей обосрать альтернативную энергетику, ведь ветряки убийствены для птиц и червей, панели и зеленый тариф по 10грн за киловат задорого для скряг. Вообщем даёшь побольше атомных станций, ТЭС и ещё всякой разной херни!
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Якщо скряги отримують мізерну зарплатню, або пенсію, то таки дорого. Навіть дуже.
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Коли вже цей двигун внутрішнього згоряння піде десь на полиці музею.....
Парламент чекаю від вас законів, посилення відповідальності щодо забруднення навколишнього середовища, в тому числі і вивіз сміття поза встановлених для цього місць, заборона поліетиленових пакетів, заборона на полювання, посилення відповідальності за незаконний видобуток надр, лісу, посилення відповідальності щодо місцевих ділків які "чистять" лісопосадки лишаючи після себе непрохідну стіну з хмизу.
В на кожному сміттєзвалищі за рахунок районного та місцевого бюджету створити (заводи/бази/пункти) по сортуванню та утилізації сміття!
Засрались далі нікуди, пакетики скрізь, ви труєте землю яка вам дала життя та вашим дітям!
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І дозволити за 200 баксів розмитнювати євробляхи як в Румунії. Там - красота, плюнь у звалище старих авто влучиш.
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Поздно..Все начнется с кислотных дождей и глобального голода.Плодородных земель все менше,а кислоты в почве все больше..
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Огоооо, через сколько вы всполошились!!!!! Наверное врожденная медлительность....
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