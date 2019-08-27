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Все про:обстріл (5451) Донбас (12844) операція Об'єднаних сил (1515)

 Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонену зброю. Пораненого одного українського воїна, - штаб

26 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів.

Читайте також: Окупанти обстріляли наші позиції під Новолуганським з мінометів калібром 82 мм, розміщених у селі Доломітне, - СЦКК

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі поблизу Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Шумів – з ручного протитанкового гранатомета;
неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета.

"Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - пресцентр. ВIДЕО

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".

"Противник обстрілював наші позиції неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонену зброю. Пораненого одного українського воїна, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144760
 
 
 Топ коментарі
 
раньше писали - "Во всех случаях ВСУ давали адекватный ответ"


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Тепер не дають. У сєпарів третій місяць без втрат. Сміються.
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Порохоботи втекли до Ростову разом з лавочником ще після другого туру. Принаймні так нахвалялись зеботи.
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раньше писали - "Во всех случаях ВСУ давали адекватный ответ"


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Тепер не дають. У сєпарів третій місяць без втрат. Сміються.
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Патамушта там торгові партньори тепер вже зелених бариг.
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винуватили схему "ротердам +", наче через неї і війна йде, бо вигідна всім.
а виявилось, що в наших реаліях, то найдешевше вугілля, яке могла знайти пограбована Україна.
отакі справи, малята..
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Як Україну злії люде присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... (Шевченко пророк)
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Раньше и про "потужні рехворми" писали... которых никто не видел.
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ну что говорить мощно порохоботы отрабатывают копейку
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Порохоботи втекли до Ростову разом з лавочником ще після другого туру. Принаймні так нахвалялись зеботи.
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Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонену зброю. Пораненого одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 2346 здуни - сер.

Не любив пороха - ненавиджу зе
але так ненавидіти Україну, як зе - треба ще вміти....
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Зате тепер "потужні рехворми" зі всіх щілин пруть. Наприклад, замість військової техніки на параді? на Хрещатику показували роялі. Чим не "рехворма"? Хоча, якщо цей рояль знищить хоч один колорадський танк, я разом з вами визнаю "рехворму" вдалою.
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А президенту и хомчаку пофигу.У них устойчивое перемирие.У них пьянки-гулянки.
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Одужання...........
Я так розумію, що «отвЄткі» не було.........Прикро.......
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превентивних методів та дій на упередження також.
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Відповідь, швидше за все, була. Але по порожньому місцю. Бо відповідь потрібно узгоджувати, а це - час, протягом якого ті, що вчинили вогневий наліт - змінили позицію. Ця тактична дія тому і називається "наліт", що її виконання здійснюється миттєво. Тому для враження цих "налітників" відповідь повинна бути негайною, або ще краще - превентивною. От цього якраз і немає. Бо такі дії тепер вважаються провокуванням ворога.
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А 5 років поспіль хто атопутіннападьот казав?
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Тому були сподівання, що тепер від того відійдуть і будуть робити правильні речі. Натомість по діях "атопуциннападе" нова влада переплюнула стару далеко.
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Он як? Більше 10 тисяч вбитих то по вашому сподівання та маркер для наступників....треш
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Щодо переплюнула, добре чисто без гугла:
2014-2019рр:
Не введення вс як вимагає конституція України
Не розірвано економічних стосунків з визначеним агресором та окупованими територіями (звт крим, халявна еленергія лднр)
Не розірванні дипломатичні відносини
Не прийнято закону про колабраціонізм та сепаратизм, відповідальність
Не введено візового режиму з країною агресором
Це так поверхнево, то тепер ви кажете що це все перераховане то лінія як не "правильно" робити для наступників? Серйозно?
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А тепер нова влада користуючись вашим маркером веде ту саму лінію яку ви почали, ні я не капілянт і недемагог, просто не пишіть так наче війна почалась 2019 року і все.
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Ви сподіваєтеся, що я дам протилежні оцінки тотожним діянням? Іловайська про*обаний був через злочин. Тільки чия вина - не встановлено навіть цим звітом. Можливо - вина Муженка, можливо - Хомчака. Хоч як на мене, там генералітет повинен нести колективну відповідальність. Один стрілочник - це буде неправда.
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Можливо? Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонену зброю. Пораненого одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 3550 Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонену зброю. Пораненого одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 8431, ви в курсі як покарали того генерала який винний у трагедії іл з десантниками? Мо йому квартирку вручило! Прочитайте ту статтю, від початку до кінця. Прийде до них кара, в любій формі, але прийде! Ніхто не поніс відповідальності....
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Ви справді думаєте, що я Назарова буду захищати? Я просто сподівався, що з приходом нової влади розслідування проведуть так, як належить. І звинуваченим буде не лише один Назаров. Тому демагогії і тут не потрібно.
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Зеленский не принял отставок Хомчака и Кравчено (оказывается он тоже подавал).
Вопрос открытия огня обычным стрелковым, гранатометами, пулеметами - на усмотрение командиров подразделений находящихся под обстрелом, калибрами до 82 мм - на усмотрение командующих секторами, 82-120 мм - на Кравченко, свыше 120 - на Хомчака. Автор решения - Полторак.(c)

Хотілося б це вірити... Це я про відкриття вогню.
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Справа в тому, що таке рішення могло бути. От лише атмосфера там така, що кожен командир нижчої ланки прагне підстрахуватися і у більшості випадків старається хоча б поставити до відома вище начальство. А на війні все має бути доведене до автоматизму. Саме до цього хлопців ганяють тривалий час на полігонах. Ну і звичайно, відповідь на вогонь - добре, але не гарантує убезпечення від поранень чи загибелі особовий склад. А от превентивний вогонь по цілях, наданих розвідкою в цьому випадку значно ефективніший. Цей превентивний вогонь вела так звана "третя сила", яка тепер майже повністю усунута з передової.
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Россия и Украина проведут обмен удерживаемыми лицами до конца недели - а сколько ещё будет таких самых моментов в этой длительной войне,когда уже Украина пойдёт по пути Израиля? Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонену зброю. Пораненого одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 8729
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Реформы пришли в Киев.
Зеленая команда энергично «разгребает» завалы «папередников».
С целью экономии средств, которые можно в дальнейшем использовать для строительства новых помещений для Администрации Президента, было принято мудрое решение: вместо «прожорливой» военной техники, на Параде поставили вереницу музыкальных инструментов (пианино) на которых любит играть нетрадионным способом великий Реформат.
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А він слухав і аж підстрибував від радості.
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Але дебілов що обрали цих дебілов не знесеш. Оберуть нових дебілов.
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Так. Бо я переформатувала допис.
Якось з твіттера погано копіюється.
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Игорь Рудченко
Заявление нового секретаря СНБО Данилюка о том, что Украина может выполнить Минские договоренности в одностороннем порядке, де-факто означает капитуляцию... пора сносить этих дебилов.

Так, так ... і знову для нашої держави постає питання виживання.
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Усі повідомлення про атаки, зосередження російських танків, удари реактивними системами з території РФ по району основного командного пункту Сектору Д, знищення техніки і т.п. ігнорувалися. Навіть доповідь генерала Литвина в штаб АТО про виявлені колони російської броньованої техніки 23 серпня була розцінена як паніка. «Це все херня. Ми це вже проходили. Тримайтеся!», - лаконічно відповів начальник штабу АТО генерал-лейтенант Назаров. А пропозиції про відведення військ з метою запобігання блокування і оточення так і не були затверджені. Подібну відповідь: «Йдіть на х..! Боягузи!» була надана і на повідомлення полковника Ромигайло від 24 серпня про колону бронетехніки російської армії чисельністю понад 100 одиниць.

Хто підписав Мінські кгоди?
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Найшвидшого одужання!
Горіть у пеклі москалі !!!
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Сватьёв, друзьёв и кумовьёв вокруг Президента не будет - обещался зеля, когда еще хайпово кандидатствовал.
Теперь его окружают исключительно чужие незнакомые лица. Один чОрт знает, откуда они все взялись...
Шефир, Баканов, Богдан, Трофимов, Тимошенко (не Юля), Ермак - кто эти люди ваще? А Юзик Корявченков? Ну кто это? Кто?
Аж голова крУгом от одинаково невнятных рож кругОм в общей зелемассе...

***
100 дней зельшевизма были насыщены шортами, шаурмой, шампанским, шнырянием по фонтанам, шмоном на периферии, шаровыми выездами на моря... Нужно дать масюпусюнчику еще 100 дней. Нушовамжалкада? Нупазазястя...(с)
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Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонену зброю. Пораненого одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 3077

Президент Зеленский не отменил приказ на полное согласование открытие огня, а приостановил его действие и ввел временные правила до особого распоряжения.(с)
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