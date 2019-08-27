 Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонену зброю. Поранено одного українського воїна, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі поблизу Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Шумів – з ручного протитанкового гранатомета;
неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета.
"Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".
"Противник обстрілював наші позиції неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї", - повідомили в пресцентрі ОС.
а виявилось, що в наших реаліях, то найдешевше вугілля, яке могла знайти пограбована Україна.
отакі справи, малята..
Не любив пороха - ненавиджу зе
але так ненавидіти Україну, як зе - треба ще вміти....
Я так розумію, що «отвЄткі» не було.........Прикро.......
А це тоді як назвать?
2014-2019рр:
Не введення вс як вимагає конституція України
Не розірвано економічних стосунків з визначеним агресором та окупованими територіями (звт крим, халявна еленергія лднр)
Не розірванні дипломатичні відносини
Не прийнято закону про колабраціонізм та сепаратизм, відповідальність
Не введено візового режиму з країною агресором
Це так поверхнево, то тепер ви кажете що це все перераховане то лінія як не "правильно" робити для наступників? Серйозно?
Вопрос открытия огня обычным стрелковым, гранатометами, пулеметами - на усмотрение командиров подразделений находящихся под обстрелом, калибрами до 82 мм - на усмотрение командующих секторами, 82-120 мм - на Кравченко, свыше 120 - на Хомчака. Автор решения - Полторак.(c)
Хотілося б це вірити... Це я про відкриття вогню.
Зеленая команда энергично «разгребает» завалы «папередников».
С целью экономии средств, которые можно в дальнейшем использовать для строительства новых помещений для Администрации Президента, было принято мудрое решение: вместо «прожорливой» военной техники, на Параде поставили вереницу музыкальных инструментов (пианино) на которых любит играть нетрадионным способом великий Реформат.
Якось з твіттера погано копіюється.
Заявление нового секретаря СНБО Данилюка о том, что Украина может выполнить Минские договоренности в одностороннем порядке, де-факто означает капитуляцию... пора сносить этих дебилов.
Так, так ... і знову для нашої держави постає питання виживання.
Хто підписав Мінські кгоди?
До того ж наша сторона за Петі вимагала виконання мінських угод від росії, нас підтримувала Європа, а тепер вони всі вимагають виконання Мінську від нас.
Тобто ситуація змінилась, хіба ви не помітили, як ми послабили свої позиції ?
Ті самі граблі під іншим соусом.
І вважаю дії військового та політичного керівництва починаючи з 2014 року по цей день злочинними та протизаконними! Починаючи з не введення військового стану ще у 2014 році.
Горіть у пеклі москалі !!!
Теперь его окружают исключительно чужие незнакомые лица. Один чОрт знает, откуда они все взялись...
Шефир, Баканов, Богдан, Трофимов, Тимошенко (не Юля), Ермак - кто эти люди ваще? А Юзик Корявченков? Ну кто это? Кто?
Аж голова крУгом от одинаково невнятных рож кругОм в общей зелемассе...
***
100 дней зельшевизма были насыщены шортами, шаурмой, шампанским, шнырянием по фонтанам, шмоном на периферии, шаровыми выездами на моря... Нужно дать масюпусюнчику еще 100 дней. Нушовамжалкада? Нупазазястя...(с)
Президент Зеленский не отменил приказ на полное согласование открытие огня, а приостановил его действие и ввел временные правила до особого распоряжения.(с)
Ось ця істота повинна відповідати за вбивства і поранення захисників України.
І цьому теж варто те саме закинуть, гарант конституції та цілосності кордонів України з визначеним агресором з 2014р по 2019.