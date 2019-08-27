 Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонену зброю. Поранено одного українського воїна, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів.

Читайте також: Окупанти обстріляли наші позиції під Новолуганським з мінометів калібром 82 мм, розміщених у селі Доломітне, - СЦКК

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Шумів – з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета.

"Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - пресцентр. ВIДЕО

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".

"Противник обстрілював наші позиції неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї", - повідомили в пресцентрі ОС.